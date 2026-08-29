Яичница с кабачком слайсами

Для варианта яичницы с кабачком слайсами подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Их количество зависит от диаметра сковороды (тут диаметр - 18 см).

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Нарежьте кабачок овощным ножом тонкими ломтями.

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Уложите их в один слой на сковороду, смазанную топлёным маслом.

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Когда сковорода разогреется, вылейте размешанные со щепоткой соли яйца. Посыпьте специями.

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После того как яйца схватятся, переверните яичницу, пусть аппетитно обжарится и с другой стороны.

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Готовую яичницу с кабачком слайсами сопроводите дополнительными ингредиентами (ломтики сыра, ветчины, помидоры и листочки руколы).

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Но и без дополнений получается очень вкусно!