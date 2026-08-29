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Яичница с кабачком слайсами

Возьмите на заметку интересный вариант яичницы! Основа состоит из тонко нарезанного кабачка и яиц, а дополнения могут быть разными: сыр, колбаса, помидоры, зелень и т.д.

Ингредиенты

Кабачок – 6-8 ломтей

Яйцо – 2 шт.

Паприка – по вкусу

Сухая зелень – по вкусу

Соль – 1 щепоточка

Масло – для жарки

Дополнительно:

Ветчина

Сыр

Помидор

Рукола

Сковорода 18 см.
  • 140 кКал
  • 0 ч. 15 мин.
  • Б: 5.92
  • Ж: 11.8
  • У: 2.58

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для варианта яичницы с кабачком слайсами подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Их количество зависит от диаметра сковороды (тут диаметр - 18 см).

 

Фото 1

 

 

Нарежьте кабачок овощным ножом тонкими ломтями.

 

Фото 2

 

 

Уложите их в один слой на сковороду, смазанную топлёным маслом.

 

Фото 3

 

 

Когда сковорода разогреется, вылейте размешанные со щепоткой соли яйца. Посыпьте специями.

 

Фото 4

 

 

После того как яйца схватятся, переверните яичницу, пусть аппетитно обжарится и с другой стороны.

 

Фото 5

 

 

 

Фото 6

 

 

Готовую яичницу с кабачком слайсами сопроводите дополнительными ингредиентами (ломтики сыра, ветчины, помидоры и листочки руколы).

 

Фото 7

 

 

 

Фото 8

 

 

Но и без дополнений получается очень вкусно!

 

Яичница с кабачком слайсами, рецепт с фото
Фото 9
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