Яичница с кабачком слайсами

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для варианта яичницы с кабачком слайсами подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Их количество зависит от диаметра сковороды (тут диаметр - 18 см).
Нарежьте кабачок овощным ножом тонкими ломтями.
Уложите их в один слой на сковороду, смазанную топлёным маслом.
Когда сковорода разогреется, вылейте размешанные со щепоткой соли яйца. Посыпьте специями.
После того как яйца схватятся, переверните яичницу, пусть аппетитно обжарится и с другой стороны.
Готовую яичницу с кабачком слайсами сопроводите дополнительными ингредиентами (ломтики сыра, ветчины, помидоры и листочки руколы).
Но и без дополнений получается очень вкусно!
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