Топ-10 главных ошибок родителей в воспитании детей, о которых многие не догадываются

Поведение родителей с детьми напрямую влияет на их характер, эмоции и всю дальнейшую жизнь. Если мама и папа агрессивны, то сын или дочь с большой долей вероятности станут такими же. Дети несчастливых мужчины и женщины, как правило, также обречены на несчастье. Важно вовремя задуматься о последствиях, влекущих за собой ошибки в воспитании ребенка, которые многие родители допускают неосознанно или потому, что так привыкли.
Гиперопека
Если родители излишне контролируют ребенка, это убьет в нем самостоятельность и способность к самоконтролю. Из таких детей вырастают люди, не способные принимать важные решения и отвечать отказом на просьбы окружающих.
Не стоит мешать ребенку, если он захотел что-либо сделать самостоятельно, достаточно научить его и направить в правильное русло. В 3-летнем возрасте наступает так называемый кризис самостоятельности, когда ни в коем случае нельзя торопить детей. Например, многие родители предпочитают сами одеть малыша из-за нехватки времени, а не ждать, пока он это сделает очень медленно. Выход из ситуации: начать сборы заранее, чтобы ребенок успел одеться самостоятельно.
Недостаток внимания
В некоторых семьях дети, наоборот, лишены внимания мамы и папы, предоставлены сами себе. Малыши думают, что их не любят, они чувствуют себя нежеланными и лишними. Родители считают, что, выполняя все обязанности "на автомате", они приучают детей быть самостоятельными. Однако в этом случае ни о каком воспитательном процессе не может идти и речи. Проблемы ребенка игнорируются, он становится объектом раздражения, поэтому чувствует себя плохим и виноватым во всех семейных невзгодах.
Угрозы и манипулирование
Самое ужасное, что может услышать ребенок от родителей — что они могут перестать его любить.
Развитие через "не хочу"
Детей часто заставляют заниматься чем-либо полезным против их воли. Родители стараются регулярно заниматься умственным развитием ребенка в ущерб чувственной составляющей. Эмоциональное выгорание — одно из серьезнейших последствий такой активности. Дошкольников нередко настолько загружают различными занятиями, что они не желают посещать школу. Родители забывают обо всем в попытках дать ребенку то, чего они недополучили в детстве. Малыш становится "проектом", который должен быть во что бы то ни стало реализован.
Непонимание того, что ребенок — отдельная личность
Мамы и папы часто не видят в ребенке самостоятельную личность со своими нуждами, желаниями, целями, пониманием окружающего мира. Взрослые утверждают, что у малышей отсутствует жизненный опыт, однако это сомнительное утверждение, поскольку в некоторых сферах дети оказываются гораздо опытнее родителей.
Физическое насилие, повышение голоса
Ребенок должен понимать, что родители — это родные люди, которым можно рассказать самое сокровенное, а не бояться насилия и скандалов. Все это является проявлениями бессилия мамы и папы. Дети учатся на примере родителей, поэтому лучше всего показывать своим поведением, как себя вести, а не читать нотации.
Одно из самых страшных наказаний для малыша — если родители с ним не разговаривают. Это один из признаков невротических отклонений у взрослых.
Бесконтрольное использование смартфонов и другой техники
Процесс пользования гаджетами должен находиться под контролем, однако полностью запретить ребенку брать в руки телефон или планшет в современном мире вряд ли получится. Родители, занимаясь делами, ставят малышу мультики на компьютере, чтобы он не мешал. Впоследствии у детей возникают трудности с речью, формулированием своих мыслей, созданием абстрактных образов.
Вместо общения со сверстниками ребенок пропадает в интернете или компьютерных играх. Родители ошибочно полагают, что лучше проводить время именно таким образом, чем находиться в сомнительной компании во дворе. Часто такие дети от отсутствия психической связи с близкими и друзьями приходят к алкогольной и другим зависимостям.
Жизнь ради ребенка
Отдавать все силы, время и эмоции только ребенку — большая ошибка. Родители должны любить себя. Способность мамы и папы заботиться о самих себе, самоуважение, как и бесконечное самопожертвование, передадутся малышу, и он будет вести себя точно так же во взрослой жизни.
Плохой личный пример
Психика детей развивается под влиянием общения родителей, их поведения и поступков. Бесполезно стараться привить ребенку ту или иную модель поведения, если мужчина и женщина ведут себя иначе. Если мама тревожится по пустякам, малыш тоже будет переживать из-за мелочей. Если папа жестоко ведет с себя с животными, ребенок вырастет бессердечным.
Постоянные запреты
Бесконечные "нельзя", повторяемые изо дня в день, приводят к безынициативности ребенка и неуверенности в себе. Если не давать малышу ошибаться, идти на риск, у него не появится жизненный опыт. Главное — обеспечить безопасность при исследовании сыном или дочкой окружающего мира.
Важно показать ребенку, что родители уважают его интересы, и в будущем он точно будет знать, чего хочет, будет уверен в себе и своих силах.
Свежие комментарии