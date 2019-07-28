Топ-10 главных ошибок родителей в воспитании детей, о которых многие не догадываются

Поведение родителей с детьми напрямую влияет на их характер, эмоции и всю дальнейшую жизнь. Если мама и папа агрессивны, то сын или дочь с большой долей вероятности станут такими же. Дети несчастливых мужчины и женщины, как правило, также обречены на несчастье. Важно вовремя задуматься о последствиях, влекущих за собой ошибки в воспитании ребенка, которые многие родители допускают неосознанно или потому, что так привыкли.

Гиперопека

Если родители излишне контролируют ребенка, это убьет в нем самостоятельность и способность к самоконтролю. Из таких детей вырастают люди, не способные принимать важные решения и отвечать отказом на просьбы окружающих.

Не стоит мешать ребенку, если он захотел что-либо сделать самостоятельно, достаточно научить его и направить в правильное русло. В 3-летнем возрасте наступает так называемый кризис самостоятельности, когда ни в коем случае нельзя торопить детей. Например, многие родители предпочитают сами одеть малыша из-за нехватки времени, а не ждать, пока он это сделает очень медленно. Выход из ситуации: начать сборы заранее, чтобы ребенок успел одеться самостоятельно.

Недостаток внимания

В некоторых семьях дети, наоборот, лишены внимания мамы и папы, предоставлены сами себе. Малыши думают, что их не любят, они чувствуют себя нежеланными и лишними. Родители считают, что, выполняя все обязанности "на автомате", они приучают детей быть самостоятельными. Однако в этом случае ни о каком воспитательном процессе не может идти и речи. Проблемы ребенка игнорируются, он становится объектом раздражения, поэтому чувствует себя плохим и виноватым во всех семейных невзгодах.

Угрозы и манипулирование

Самое ужасное, что может услышать ребенок от родителей — что они могут перестать его любить.

Развитие через "не хочу"

Такие слова нанесут малышу серьезную психологическую травму, которая отразится на его взрослой жизни. Ребенок должен знать, что чувства родителей к нему не зависят ни от каких условий. В противном случае он начнет думать, что любовь близких — это то, что нужно заслужить. Во взрослом возрасте такой человек будет добиваться расположения других людей, стараться им угодить и быть "удобным", что существенно отразится на отношениях с противоположным полом.

Детей часто заставляют заниматься чем-либо полезным против их воли. Родители стараются регулярно заниматься умственным развитием ребенка в ущерб чувственной составляющей. Эмоциональное выгорание — одно из серьезнейших последствий такой активности. Дошкольников нередко настолько загружают различными занятиями, что они не желают посещать школу. Родители забывают обо всем в попытках дать ребенку то, чего они недополучили в детстве. Малыш становится "проектом", который должен быть во что бы то ни стало реализован.

Непонимание того, что ребенок — отдельная личность

Мамы и папы часто не видят в ребенке самостоятельную личность со своими нуждами, желаниями, целями, пониманием окружающего мира. Взрослые утверждают, что у малышей отсутствует жизненный опыт, однако это сомнительное утверждение, поскольку в некоторых сферах дети оказываются гораздо опытнее родителей.

Физическое насилие, повышение голоса

Ребенок должен понимать, что родители — это родные люди, которым можно рассказать самое сокровенное, а не бояться насилия и скандалов. Все это является проявлениями бессилия мамы и папы. Дети учатся на примере родителей, поэтому лучше всего показывать своим поведением, как себя вести, а не читать нотации.

Одно из самых страшных наказаний для малыша — если родители с ним не разговаривают. Это один из признаков невротических отклонений у взрослых.

Бесконтрольное использование смартфонов и другой техники

Процесс пользования гаджетами должен находиться под контролем, однако полностью запретить ребенку брать в руки телефон или планшет в современном мире вряд ли получится. Родители, занимаясь делами, ставят малышу мультики на компьютере, чтобы он не мешал. Впоследствии у детей возникают трудности с речью, формулированием своих мыслей, созданием абстрактных образов.

Вместо общения со сверстниками ребенок пропадает в интернете или компьютерных играх. Родители ошибочно полагают, что лучше проводить время именно таким образом, чем находиться в сомнительной компании во дворе. Часто такие дети от отсутствия психической связи с близкими и друзьями приходят к алкогольной и другим зависимостям.

Жизнь ради ребенка

Отдавать все силы, время и эмоции только ребенку — большая ошибка. Родители должны любить себя. Способность мамы и папы заботиться о самих себе, самоуважение, как и бесконечное самопожертвование, передадутся малышу, и он будет вести себя точно так же во взрослой жизни.

Плохой личный пример

Психика детей развивается под влиянием общения родителей, их поведения и поступков. Бесполезно стараться привить ребенку ту или иную модель поведения, если мужчина и женщина ведут себя иначе. Если мама тревожится по пустякам, малыш тоже будет переживать из-за мелочей. Если папа жестоко ведет с себя с животными, ребенок вырастет бессердечным.

Постоянные запреты

Бесконечные "нельзя", повторяемые изо дня в день, приводят к безынициативности ребенка и неуверенности в себе. Если не давать малышу ошибаться, идти на риск, у него не появится жизненный опыт. Главное — обеспечить безопасность при исследовании сыном или дочкой окружающего мира.

Важно показать ребенку, что родители уважают его интересы, и в будущем он точно будет знать, чего хочет, будет уверен в себе и своих силах.