Евгений Спицын: Не надо иллюзий, трагедии, подобные убийству в Пермском крае, увы, не случайны

Восстановить советский опыт воспитательной работы с детьми в школе — октябрята, пионеры, комсомольцы — предлагает депутат Госдумы Михаил Матвеев (фракция КПРФ).

По его мнению, воспитание должно быть комплексным, а не сводиться к отдельным урокам.

«Если кто-то ее не хочет восстанавливать именно в таком виде, например, с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное. Что касается пионерии — это само по себе движение в законченном виде. Можно было бы полностью воссоздать [его], включая название и красный галстук», — заявил он в одном из интервью.

Советскую систему воспитания парламентарий считает продуманной и имеющей идеологическую составляющую, она прививала детям важные жизненные ценности. По его словам, перегружать нынешних «октябрят» какими-то очень сложными вещами не надо, но «элементарные вопросы, связанные с товариществом, взаимовыручкой, уважением к старшим должны быть».

Матвеев также считает, что занятия для современных школьников должны опираться на советский опыт, но учитывать современные реалии, технологии и возможности.

Между тем, сейчас в стране уже существуют программы «Движение первых» и «Орлята России. Кстати, в 2023 году президент Владимир Путин предлагал еще раз подумать над названием движения и посоветоваться с детьми.

«Вот вы сказали про „Время первых“, да, так? <…> Первые, это вот что такое, это пионеры, да?

» — спросил он на совещании вице-премьера Татьяну Голикову . — «По-старому можно сказать так», — уклончиво ответила она. — «По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться. Этот термин, это название, в отличие, скажем, от комсомола — Коммунистический союз молодёжи, лишено какой-то идеологической окраски», —президент.

Если посмотреть на те задачи, которые стоят перед этими движениями, на проекты, которые они реализуют, то как раз и вспоминаются октябрятские, пионерские, тимуровские дела. По крайней мере, декларируется это так, а уж как на самом деле, судить не берусь, так как октябренком, пионером и комсомольцем была очень давно, да и дети давно выросли.

Беспокоит же другое. Все говорят о необходимости воспитания детей, рапортуют о создании и реализации проектов, программ, движений, а потом мы слышим об очередном нападении подростка на одноклассников, учителей, о необходимости усилить воспитательную составляющую в школе.

Несколько дней назад очередная резонансная история — в Пермском крае 17-летний школьник убил кухонных ножом 56-летнюю учительницу на крыльце школы, попытался напасть на одноклассников.

Следователи разбираются, но обсуждаемая в СМИ и соцсетях версия о том, что это была месть за недопуск второгодника к экзамену, вызывает много вопросов.

Судя по информации, подросток был проблемным. Соответственно, и школа, и ответственные ведомства должны были должны были обратить особое внимание на него. И как тут не вспомнить: «Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста? — Когда папа Карло воспитывает, а когда никто» («Приключения Буратино»).

Так кто должен воспитывать? Школа? Родители? Пионерия?

— Должен быть комплексный подход, — считает историк, педагог, в прошлом директор школы Евгений Спицын. — Вернуть советскую систему воспитания и работы с детьми через организации, в т. ч. пионерскую, комсомольскую — нереальная задача в условиях нынешнего общественно-экономического строя. Это объективно невозможно, это общегосударственная политика.

Надо создавать, культивировать в обществе соответствующую атмосферу, в т. ч. через СМИ, государственную политику в сфере культуры, образования, а у нас совсем другие приоритеты… От слова «халва» во рту слаще не станет.

«СП»: Представить себе не то что нападение с ножом на учителя, а даже словесные оскорбления учителя, в мои школьные годы я не могу. Сегодня подросток приходит в школу и убивает учителя. О нападении на учителей, их оскорблении мы слышим все чаще. Это упущение в воспитании, в т. ч. школьном?

— Тут дело не в воспитании, а в тех общественных, социальных отношениях, которые существуют в стране. В компьютерных играх. Вы думаете тот парень, который бросился с ножом на учительницу, изначально был преступником? Нет, конечно.

Но он жил в агрессивной среде, не смотрел советские фильмы, видимо, сидел в компьютере днями и ночами, а там этого насилия…

Мы учились в советской школе и не знали, что такое забор, охрана, тем более пропускная система. Для нас самым страшным наказанием было, если уборщица грязной тряпкой по ногам.

«СП»: Что можно сделать, чтобы ситуацию изменить?

— Ничего. При этой системе общественных отношений — ничего не сделаете. У нас что — впервые такие ЧП происходят? А расстрел детей в школах?

Надо танцевать от базиса, остальное — метафизика. Разруха не в клозетах, а в головах. Не надо строить иллюзий.

В мире чистогана и наживы, когда прав тот, кто сильнее, вы ничего не сделаете. Это культивируется не один десяток лет, поэтому ребенок, воспитанный в таком обществе, идет и решает вопрос радикально.

Это мое твердое убеждение, а я все-таки 20 с лишним лет проработал в школе, на моих глазах все происходило. Пришел в советскую школу, уходил из буржуазной. Поразительная разница и в самих педагогических коллективах, и в программе обучения, и в программе воспитания.

Мы ходили на экскурсии в музеи Кремля, Третьяковскую галерею, по местам боевой и трудовой славы и т. п. А когда я был директором школы, учителя водили детей на фабрику «пепси-колы» и все такое прочее. Когда спрашивал, зачем ведете на фабрику мороженого, отвечали, что дети должны знать, как оно производится, им дадут бесплатное лакомство.

А на вопрос о том, в чем воспитательный смысл экскурсии, учитель молчит, но говорит, что родители на такую экскурсию готовы дать деньги, а на музей Зои Космодемьянской нет. Все экскурсии из фонда родительского комитета, государство на это деньги не выделяло. Кто платит, тот музыку и заказывает. Вот дети и не знают, кто такая Зоя Космодемьянская и им до лампочки!

Скажу больше, наверняка кто-нибудь из учеников, которые сейчас узнали об этом ЧП, намотали себе на ус — «он, дурачок попался, а мы подготовимся лучше и будем также жестко разбираться с врагами-учителями, которые поставили нам „двойки“ и оставили на второй год».

В Советском Союзе делали правильно — даже если какие-то ЧП возникали, то эту информацию не давали, берегли психическое здоровье нации.