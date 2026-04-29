9 мифов о беременности, в которые все верят (напрасно)

Беременность – самые удивительные, радостные и в то же время тревожные девять месяцев в жизни любой женщины. Как защитить будущего ребенка и обеспечить его нормальное развитие?
Миф No1. Если нет месячных — это беременность
Беременность – это всегда отсутствие месячных. Но отсутствие месячных – не всегда беременность. Причин, по которым «эти дни» не наступают, бывает много. Например, после отмены любых гормональных контрацептивов может потребоваться некоторое время на нормализацию менструального цикла.
Скажется на месячных и прием некоторых лекарств: нейролептиков, противоопухолевых препаратов, противоаллергических средств, антидепрессантов. Расстройства пищевого поведения – анорексия и булимия – тоже часто сопровождаются отсутствием месячных.
Даже интенсивные тренировки в некоторых видах спорта приводят к снижению в организме женщины количества жировой ткани, частым стрессам и высокому расходу энергии. Нарушается гормональный фон, вслед за ним – функции репродуктивной системы.
Частые стрессы могут повлиять на работу гипоталамуса – образования в головном мозге, которое контролирует работу многих эндокринных желез, в том числе отвечающих за менструальный цикл.
Состояние, когда месячные отсутствуют уже три цикла подряд, а тест на беременность не показывает «две полоски», называется аменореей. Это – повод посетить гинеколога.
Миф No2. Тошнота по утрам — «первый звоночек»
Многих мам действительно в первом триместре беспокоит тошнота и даже рвота. В некоторых случаях рвота бывает настолько частая и сильная, что приходится провести какое-то время в стационаре. Но, в отличие от отсутствия месячных, тошнота – совсем не обязательный симптом. У некоторых женщин обходится совсем без нее.
Если вы активно пытаетесь зачать ребенка, и в одно прекрасное утро вас разбудили неприятные ощущения в желудке, не спешите с выводами. Это может быть проявление пищевого отравления, гастрита, язвы, сильного стресса и массы других состояний.
Если тошнота не проходит, лучше посетить врача. При частой рвоте стоит вызвать скорую помощь.
Миф No3. Всех тянет на солененькое
«На солененькое потянуло?» – чаще всего этот вопрос задают с загадочной многозначительной улыбкой. Но зачастую причин для улыбки вовсе нет. Тяга к соленому может быть симптомом некоторых нарушений в организме или серьезных заболеваний:
- Солью, как и сахаром, некоторые люди «заедают» стрессы и скуку.
- На нездоровую, в том числе сильно соленую пищу, нередко тянет из-за хронического недосыпания.
- Если человек работает или занимается спортом на жаре, за 10 часов он может потерять с потом до 15 граммов соли. После такого хочется попить воды и съесть солененького.
- Гормональные колебания, из-за которых тянет на соленое, возникают не только во время беременности, но и перед месячными. Это один из возможных симптомов предменструального синдрома.
- Снижение артериального давления и сильная тяга к соленому характерны для болезни Аддисона – эндокринного заболевания, при котором снижается функция надпочечников.
Чаще всего тяга к соленому вызвана стрессами, нарушением сна и ПМС. Ничего страшного в ней нет, она проходит сама. Если симптом сохраняется долго, нужно посетить врача и разобраться в причинах.
Кстати, некоторым будущим мамам, наоборот, хочется сладкого. Могут сильно поменяться предпочтения: прежде любимые блюда становятся противны и – наоборот. Некоторые продолжают есть как обычно, у них ничего не меняется.
Миф No4. Живот растет быстрее — внутри близнецы
В среднем вероятность забеременеть близнецами у каждой женщины составляет около 3%. Она несколько выше, если будущая мама старше 30-40 лет.
Считается, что при беременности двойней сильнее выражены симптомы первого триместра, в том числе тошнота. Будущая мама якобы сильнее прибавляет в весе, у нее быстрее растет живот, она начинает раньше ощущать, как малыши толкаются внутри.
Действительно, некоторые из этих симптомов при многоплодной беременности выражены сильнее. Но это ненадежные признаки. Они очень индивидуальны. Лучший способ узнать, что у вас в животе действительно два плода, – ультразвуковое исследование.
Миф No5. Беременной надо питаться за себя и за ребенка
Будущей маме необходимы дополнительные калории и питательные вещества. Но двойные порции – явный перебор. Переедание не только бесполезно, но и вредно, оно может привести к некоторым проблемам со здоровьем и осложнениям во время беременности.
На самом деле, беременной достаточно 200-300 лишних калорий в день, это соответствует примерно одному бублику или полной столовой ложке майонеза.
Научные исследования показали, что во время беременности безопасны даже некоторые диеты. Главное, чтобы питание было полноценным и разнообразным.
Миф No6. Надо беречь себя
Физическая активность нужна, если только врач не нашел у будущей мамы серьезных осложнений, из-за которых, действительно, нужно постоянно находиться в постели. Во время беременности полезно плавание, йога, некоторые виды фитнеса, ходьба, прогулки на свежем воздухе, занятия на велотренажере. К езде на велосипеде нужно относиться с осторожностью: можно потерять равновесие, упасть и получить травму.
Миф No7. Начало беременности — конец половой жизни
Половые контакты не противопоказаны ни на каком сроке беременности. Вы не можете навредить будущему ребенку, если только не практикуете что-то экстремальное. Исключения всего два: если врач диагностировал осложнения, отнес вас к группе повышенного риска и рекомендовал воздержание; на самых последних неделях беременности интимная близость может спровоцировать начало родов.
Миф No8. Авиаперелеты противопоказаны
Вопреки распространенному мнению, летать на самолете во время беременности безопасно. Во втором триместре, когда у многих будущих мам отсутствуют симптомы, а энергия бьет ключом, вполне можно запланировать небольшое путешествие. Нет никаких научных доказательств того, что авиаперелет способен спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.
Осторожность стоит проявлять будущим мамам, у которых повышены артериальное давление, уровень сахара в крови, риск выкидыша. В таких случаях перед тем, как отправляться в путешествие, нужно проконсультироваться с врачом.
Если вы панически боитесь летать, от путешествия лучше воздержаться: сейчас, во время беременности, вам совсем не нужны такие бурные эмоции.
Миф No9. Самое счастливое время в жизни женщины
Многим кажется, что беременные женщины буквально порхают от счастья и не замечают ничего вокруг себя. Реальность бывает суровее. Сильные эмоциональные колебания, постоянные переживания за будущего ребенка часто сопутствуют беременности.
Примерно 20% будущих мам испытывают повышенную тревожность или депрессию. Из-за этого повышается риск преждевременных родов, рождения ребенка с низким весом. Если у вас долго сохраняется плохое, подавленное настроение, апатия, тревожность – нужно обратиться к врачу.
