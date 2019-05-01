Давно лежал этот рецепт у меня в очереди на готовку, все как-то откладывала. Но пришел час Х и я его испекла. Нежный и ноздрястый мякиш, хрустящая корочка, семечки - нам понравилось ВСЕ! И очень важно - ничего не надо месить - просто перемешал ингредиенты, переложил в форму и в холодильник на ночь, утром достал форму- в духовку-включил духовку и через 40 минут хлеб на столе!
Ингредиенты для «Шведский ночной хлеб без замеса»:
- Мука пшеничная / Мука — 450 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
- Вода (теплая,в зависимости от муки, может понадобиться 300 мл ,мне было достаточно 250) —250 мл
- Семечки подсолнуха — 50 мл
- Семена льна — 50 мл
- Масло растительное (для смазывания формы) — по вкусу
Рецепт «Шведский ночной хлеб без замеса»:
Дно формы проложить пекарской бумагой и смазать растительным маслом, бока формы тоже смазать.
Выложить тесто в форму ложкой, накрыть смазанной растительным маслом пленкой - чтобы тесто не прилипло когда вырастет, и убрать в холодильник на ночь.
Утром достаем форму, снимаем пленку, ставим в холодную духовку (в рецепте не говорилось должен хлеб нагреться или нет, сделала так), выставляем 220 градусов и выпекаем до зарумянивания и глухого стука по хлебу - у меня заняло около 40 минут.
Это все этот же ночной, но - вместо воды сыворотка, добавила еще 50 мл кунжута к остальным семечкам, заменила 250 мл пшеничной муки на цельнозерновую, добавила щепотульку сухого чеснока - хлеб делала для бутербродов
