Шведский ночной хлеб без замеса

Давно лежал этот рецепт у меня в очереди на готовку, все как-то откладывала. Но пришел час Х и я его испекла. Нежный и ноздрястый мякиш, хрустящая корочка, семечки - нам понравилось ВСЕ! И очень важно - ничего не надо месить - просто перемешал ингредиенты, переложил в форму и в холодильник на ночь, утром достал форму- в духовку-включил духовку и через 40 минут хлеб на столе!

Попробуем? Рецепт был найден на просторах интернета. В рецепте ничего не меняла - обратите внимание - мука и семечки в МЛ!!