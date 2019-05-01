РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Шведский ночной хлеб без замеса

Рецепт: Шведский ночной хлеб без замеса

Давно лежал этот рецепт у меня в очереди на готовку, все как-то откладывала. Но пришел час Х и я его испекла. Нежный и ноздрястый мякиш, хрустящая корочка, семечки - нам понравилось ВСЕ! И очень важно - ничего не надо месить - просто перемешал ингредиенты, переложил в форму и в холодильник на ночь, утром достал форму- в духовку-включил духовку и через 40 минут хлеб на столе!

Попробуем? Рецепт был найден на просторах интернета. В рецепте ничего не меняла - обратите внимание - мука и семечки в МЛ!!

Ингредиенты для «Шведский ночной хлеб без замеса»:

 

Рецепт «Шведский ночной хлеб без замеса»:

Муку просеять. Добавить все остальные ингредиенты.

Перемешать все ингредиенты деревянной ложкой - тесто липучее - НИЧЕГО не добавлять!!!

Дно формы проложить пекарской бумагой и смазать растительным маслом, бока формы тоже смазать.
Выложить тесто в форму ложкой, накрыть смазанной растительным маслом пленкой - чтобы тесто не прилипло когда вырастет, и убрать в холодильник на ночь.

Утром достаем форму, снимаем пленку, ставим в холодную духовку (в рецепте не говорилось должен хлеб нагреться или нет, сделала так), выставляем 220 градусов и выпекаем до зарумянивания и глухого стука по хлебу - у меня заняло около 40 минут.

Первое впечатление от хлеба - все, корку не угрызть- было обманчивым - корочка получилась хрустящая, но нежная, не дубовая, одно наслаждение!

Мякиш сама нежность!
Остужаем хлеб на решетке.
Готово!

Это все этот же ночной, но - вместо воды сыворотка, добавила еще 50 мл кунжута к остальным семечкам, заменила 250 мл пшеничной муки на цельнозерновую, добавила щепотульку сухого чеснока - хлеб делала для бутербродов

 

 


Это все этот же ночной, но - вместо воды сыворотка, добавила еще 50 мл кунжута к остальным семечкам, заменила 250 мл пшеничной муки на цельнозерновую, добавила щепотульку сухого чеснока - хлеб делала для бутербродов. 

 

Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх