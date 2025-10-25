РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

Когда детям нужно делать КТ и МРТ? Объясняет рентгенолог

И чем отличаются эти процедуры с точки зрения безопасности.

Редактор, мама двух девочек
МРТ и КТ
Источник: Unsplash

Врач-рентгенолог, МРТ-диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Брель рассказала Детям Mail, в каких случаях им нужна компьютерная, а в каких — магнитно-резонансная томография.

Компьютерная томография считается одним из наиболее информативных методов диагностики не только взрослых, но и детей. Однако маленьким детям она назначается только при строгих показаниях.

В каких случаях компьютерную томографию делают детям

Обычно КТ детям делают в случаях, когда получить полную информацию о состоянии организма с помощью более доступных и безопасных методов, таких как УЗИ, функциональные и лабораторные исследования, невозможно. При назначении КТ врач-рентгенолог учитывает особенности детского организма, а именно его повышенную чувствительность к рентген-облучению. Для сравнения: рентгеновские лучи действуют на организм взрослого человека менее агрессивно.

Поэтому КТ детям и подросткам назначают в исключительных ситуациях, когда диагноз остается неясным — или необходимо точно определить наличие патологии или, например, расположение опухоли.

Основные показания для КТ детям:

  • травмы головы, полученные в результате несчастных случаев, падений или аварий;

  • доброкачественные (кисты) и злокачественные новообразования головного мозга;

  • кровоизлияния, внутричерепное давление, сосудистые аномалии;

  • тяжелые психические расстройства в детском и подростковом возрасте.

Хочу обратить внимание родителей, что КТ могут назначать не только для исследования головного мозга, но также и других органов и систем организма. Томография помогает выявить те или иные патологии органов дыхания, патологические изменения в грудной клетке или брюшной полости, патологию опорно-двигательного аппарата, включая позвоночник и кости таза, а также изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, компьютерную томографию активно применяют при подозрении на пороки развития различных органов и систем. Она позволяет выявить анатомические и структурные изменения, характерные для различных видов пороков развития.

Когда врач может назначить ребенку МРТ

мрт
Источник: Unsplash

В свою очередь, магнитно-резонансная томография (МРТ) для маленьких пациентов считается более безопасной процедурой. Ведь работа МР-томографа основана на действии магнитного поля, а не рентгеновского облучения. Поэтому детям эту процедуру часто назначают повторно без опасений за здоровье в будущем.

Многие родители  задают вопрос: «С какого возраста можно делать МРТ ребенку и не вредно ли это для его здоровья?». Отвечу однозначно — не вредно, однако просто так, без конкретных рекомендаций лечащего врача, процедуру не делают.

В первую очередь МРТ детям назначают, чтобы выяснить причины:

  • задержки физического и психоэмоционального развития;

  • частых головных болей и головокружений;

  • обильного срыгивания пищи у младенцев;

  • нарушений пищеварения, постоянных болей в животе и метеоризма;

  • проблем с мочеиспусканием;

  • нарушений зрения или слуха.

Ссылка на первоисточник
наверх