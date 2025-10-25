Когда детям нужно делать КТ и МРТ? Объясняет рентгенолог

Компьютерная томография считается одним из наиболее информативных методов диагностики не только взрослых, но и детей. Однако маленьким детям она назначается только при строгих показаниях.
В каких случаях компьютерную томографию делают детям
Обычно КТ детям делают в случаях, когда получить полную информацию о состоянии организма с помощью более доступных и безопасных методов, таких как УЗИ, функциональные и лабораторные исследования, невозможно. При назначении КТ врач-рентгенолог учитывает особенности детского организма, а именно его повышенную чувствительность к рентген-облучению. Для сравнения: рентгеновские лучи действуют на организм взрослого человека менее агрессивно.
Поэтому КТ детям и подросткам назначают в исключительных ситуациях, когда диагноз остается неясным — или необходимо точно определить наличие патологии или, например, расположение опухоли.
Основные показания для КТ детям:
Хочу обратить внимание родителей, что КТ могут назначать не только для исследования головного мозга, но также и других органов и систем организма. Томография помогает выявить те или иные патологии органов дыхания, патологические изменения в грудной клетке или брюшной полости, патологию опорно-двигательного аппарата, включая позвоночник и кости таза, а также изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, компьютерную томографию активно применяют при подозрении на пороки развития различных органов и систем. Она позволяет выявить анатомические и структурные изменения, характерные для различных видов пороков развития.
Когда врач может назначить ребенку МРТ
В свою очередь, магнитно-резонансная томография (МРТ) для маленьких пациентов считается более безопасной процедурой. Ведь работа МР-томографа основана на действии магнитного поля, а не рентгеновского облучения. Поэтому детям эту процедуру часто назначают повторно без опасений за здоровье в будущем.
Многие родители задают вопрос: «С какого возраста можно делать МРТ ребенку и не вредно ли это для его здоровья?». Отвечу однозначно — не вредно, однако просто так, без конкретных рекомендаций лечащего врача, процедуру не делают.
В первую очередь МРТ детям назначают, чтобы выяснить причины:
-
задержки физического и психоэмоционального развития;
-
частых головных болей и головокружений;
-
обильного срыгивания пищи у младенцев;
-
нарушений пищеварения, постоянных болей в животе и метеоризма;
-
проблем с мочеиспусканием;
-
нарушений зрения или слуха.
