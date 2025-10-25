Когда детям нужно делать КТ и МРТ? Объясняет рентгенолог

Хочу обратить внимание родителей, что КТ могут назначать не только для исследования головного мозга, но также и других органов и систем организма. Томография помогает выявить те или иные патологии органов дыхания, патологические изменения в грудной клетке или брюшной полости, патологию опорно-двигательного аппарата, включая позвоночник и кости таза, а также изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.