5 способов развлечь ребенка на даче

В моем детстве выезд на дачу был самым настоящим счастьем. Еще бы – у нас там была компания, человек пятнадцать самого разного возраста.

Дел была куча: с утра отправлялись на речку, купались, по вечерам играли, пока солнце не сядет и рассерженные родители не загонят домой. Так что переезда за город я всегда ждала с нетерпением.