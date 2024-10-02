«Все лучшее - детям»: сокращать учебу в школах и вузах придумал не Мединский

Срок учебы в средних школах РФ нужно сокращать, сказал Мединский. Слишком долго наши дети набираются уму-разуму — целых 9-11 классов, потом профессию выбирают, и получается еще 5-6 лет. А могли бы сразу к станку.

Родился, ходить-говорить научился, в пять лет кроватку младшего брата качать, следить, чтобы не унесли гуси-лебеди.

Зато никаких споров про то, устарела или нет теория Дарвина, верна ли она, ни у кого не возникнет. И настанет, наконец, золотой век всеобщего согласия и благоденствия.

«Дважды два четыре», «аз, буки, веди» — больше российским детям ничего и не надо.

На самом деле журналист по профессии и автор учебников по истории по призванию Владимир Мединский озвучил то, о чем давно говорилось в кулуарах элиты. Просто сегодня полилось потоком отовсюду, и никаких противоречий новый господствующий класс в своих высказываниях не находит. Для них это тоже аксиома, не требующая доказательств, как «дважды два - четыре». Россия постепенно делится на сословия, возвращаясь к крепостному праву, преодолеть которые станет практически невозможно. Где родился, там и сгодился.

Высшее образование положено только для избранных детей с неким «природным даром», как недавно объяснил губернатор Брянской области Богомаз.

Среднее образование надо сокращать, продолжил Мединский. А еще до кучи, как однажды предлагали члены элитарного Изборского клуба, любящие рассуждать о прекрасном будущем России, – сделать часть школьного обучения платным.

При Сталине же за старшие классы родители платили, так что народ обязательно поддержит, стоит только напомнить по телевизору, что это придумал Иосиф Виссарионович.

Года полтора назад я писала о том, как олигарх Константин Малофеев (тот самый, который недавно сочетался браком с защитницей всех российских детей Марией Львовой-Беловой), выступая на круглом столе «Подростковая занятость в эпоху вызовов и трансформаций», прошедшем с участием его будущей жены, представил свой план по трудоустройству несовершеннолетних.

По его мнению, не учеба, а ранняя акселерация и работа несовершеннолетних спасет нравственность нашего общества. Это у них там в Европе инфантилизация и молодость продлена до 39 лет.

А у нас пусть тянут лямку с 15 и до пенсии. Без всяких вредных дипломов о вышке.

Единственный настоящий и честный шанс побудить детей взрослеть — научить их зарабатывать. Как только они начинают сами зарабатывать, они и начинают взрослеть. А как только они взрослеют, у них появляется возможность раньше завести семью.

«И перед нами – решение демографической ситуации», — подчеркнул Константин Валерьевич.

Рабочие места, которыми располагает государство в области жилищно-коммунального хозяйства или которыми располагает бизнес, торговые сети, разные курьерские доставки должны доставаться нашим детям. И больше им от жизни ничего не должно быть нужно.

Я за ним все досконально законспектировала, будучи в некоем шоке от услышанного. Думаю, ну ок, человек с фантазией, почему бы ему не помечтать о собственных крепостных душах, которые станут пахать не переставая с детства? Мечтать же не вредно.

«Кроме того, это ещё и вопрос замещения мигрантов, которые нередко работают в тех сферах, где вполне могли бы работать наши несовершеннолетние — курьерами, в торговых сетях, в общепите, в системе ЖКХ», — сказал Малофеев.

Ну что ж, вот заодно решили и проблему с мигрантами. Их место в цепочке неквалифицированного труда займет наше потомство. Как говорится, все лучшее - детям.

P.S. Сейчас во всем мире в постиндустриальном обществе, наоборот, идет тенденция к увеличению сроков обучения в школе -12 классов. И это не вопрос растягивания программы. Нынешние дети к 17-18 годам не знают, кем быть, все вокруг слишком быстро меняется, потребности в физическом тяжелом труде отпадает, и у них есть время подумать, чем они хотят заняться в жизни дальше, попробовать себя в разных направлениях. В некоторых страна появилось даже такое понятие Gap year — свободный год, который берут выпускники школ, чтобы набраться опыта и впечатлений, прежде чем связать свою жизнь с какой-то профессией.

Ну, у России, как всегда, свой особый путь...

Автор: Екатерина Сажнева

МК