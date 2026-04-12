Почему нельзя выбрать пол ребенка при ЭКО? Объясняет репродуктолог

Кажется логичным: раз эмбрионы при ЭКО получают в лаборатории, а пол определяется хромосомами, почему бы сразу не выбрать — мальчика или девочку? Многие пары, приходящие в клиники, искренне удивляются, когда слышат отказ.
Репродуктолог Ecofamily Clinic Юлия Шкуренко рассказала Детям Mail, в каких случаях выбор пола при ЭКО возможен, а в каких — нет, и почему.
Можно ли при ЭКО узнать пол ребенка — технически и по закону
Наверное, в практике каждого репродуктолога хотя бы раз встречались пациенты, которые приходят с запросом о переносе эмбриона определенного пола — того самого, о котором мечтают. И каждый раз врачам приходится объяснять, что на этот счет говорит закон.
Прежде всего важно развеять распространенный миф: современные программы ЭКО не позволяют увеличить шансы на зачатие ребенка желаемого пола. Пол эмбриона заложен на генетическом уровне, и искусственно изменить его невозможно.
При этом технологии, которые позволяют определить пол еще до переноса, действительно существуют. Речь идет о предимплантационном генетическом тестировании (ПГТ) — с его помощью можно изучить хромосомный набор эмбриона и установить его кариотип, включая пол.
Однако здесь вступают в силу правовые ограничения. Согласно статье 55 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», при использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка запрещен.
Когда выбор пола ребенка при ЭКО оправдан медициной: список наследственных заболеваний
Некоторые генетические заболевания связаны с половыми хромосомами — X или Y. Поэтому они проявляются преимущественно у детей определенного пола.
К Х-сцепленным заболеваниям относятся:
-
гемофилия,
-
мышечная дистрофия Дюшенна,
-
дальтонизм,
-
синдром ломкой X-хромосомы.
К Y-сцепленным заболеваниям относится, например, азооспермия, вызванная микроделециями в Y-хромосоме. Такие нарушения приводят к проблемам со сперматогенезом и мужскому бесплодию. Поскольку Y-хромосома есть только у мужчин, Y-сцепленные заболевания проявляются исключительно у них.
Особенности наследования Х-сцепленных заболеваний зависят от типа передачи:
- Рецессивный тип — чаще болеют мужчины, так как у них только одна X-хромосома и любой рецессивный ген проявится сразу. Женщины обычно являются носителями и болеют редко. Чтобы заболевание проявилось у женщины клинически, необходимо совпадение двух мутантных генов.
- Доминантный тип — заболевание может проявляться и у мужчин, и у женщин, но у мужчин часто протекает тяжелее. Ген может передаваться от матери — как сыновьям, так и дочерям, а от отца — только дочерям, ведь сыновья получает свою единственную Х-хромосому только от матери.
Именно поэтому парам, планирующим беременность, особенно если в семье уже есть наследственные заболевания, рекомендуется пройти медико-генетическую консультацию. Врач-генетик оценит семейный анамнез, определит возможные риски и поможет подобрать оптимальную тактику.
В ряде случаев может быть рекомендовано предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Важно понимать: его проводят не ради выбора пола как такового, а чтобы предотвратить тяжелые наследственные заболевания и повысить шансы на рождение здорового ребенка. Исключение — ситуации, когда риск связан именно с болезнями, сцепленными с полом.
Тогда выбор эмбриона действительно осуществляется по гендерному признаку: врачи переносят мальчика или девочку в зависимости от того, кто из них не унаследует заболевание.
Так что выбор пола при ЭКО — это не исполнение родительского желания, а вынужденная медицинская мера, к которой прибегают только при серьезных генетических показаниях.
