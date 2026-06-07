Собрать по списку продукты для песочного печенья с лаймом. Масло вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры.

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Размягченное масло растереть с желтком куриного яйца и сахаром до однородности. Сделать это можно миксером, венчиком или простой вилкой.

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Снять с лайма цедру и добавить в миску с заготовкой, туда же выдавить сок.

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Добавить соду, соль. Просеять пшеничную муку.

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Замешать тесто, собрать его в шар. Долго месить песочное тесто не нужно, иначе оно станет тугим и твердым. Обернуть тесто пищевой пленкой или поместить в пакет, убрать на полчаса в холодильник.

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Отдохнувшее тесто скатать в колбаску. Разрезать ее на кусочки толщиной около 1 см.

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Придать заготовкам круглую или овальную форму, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов около 10 минут.

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Остывшее печенье с лаймом по желанию присыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом. Приятного аппетита!

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