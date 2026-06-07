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Печенье с лаймом

Простое песочное печенье превращается в интересное лакомство благодаря добавлению лайма. Сок фрукта придает приятную кислинку песочному тесту, а цедра делает печенье ароматным.

Ингредиенты

Лайм – 1 шт.

Пшеничная мука – 120 г

Сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло – 100 г

Куриное яйцо (желток) – 1 шт.

Соль – 1 г

Сода пищевая – 0,3 ч.

л.

  • 436 кКал
  • 0 ч. 55 мин.
  • Б: 4.48
  • Ж: 27.36
  • У: 43.52

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для песочного печенья с лаймом. Масло вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

Размягченное масло растереть с желтком куриного яйца и сахаром до однородности. Сделать это можно миксером, венчиком или простой вилкой.

 

Фото 2

 

 

Снять с лайма цедру и добавить в миску с заготовкой, туда же выдавить сок.

 

Фото 3

 

 

Добавить соду, соль. Просеять пшеничную муку.

 

Фото 4

 

 

Замешать тесто, собрать его в шар. Долго месить песочное тесто не нужно, иначе оно станет тугим и твердым. Обернуть тесто пищевой пленкой или поместить в пакет, убрать на полчаса в холодильник.

 

Фото 5

 

 

Отдохнувшее тесто скатать в колбаску. Разрезать ее на кусочки толщиной около 1 см.

 

Фото 6

 

 

Придать заготовкам круглую или овальную форму, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов около 10 минут.

 

Фото 7

 

 

Остывшее печенье с лаймом по желанию присыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Печенье с лаймом, рецепт с фото
Фото 10
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