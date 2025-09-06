Когда дети начинают разговаривать

Первыми проявлениями речи у детей является агуканье. Когда они немного подрастают, то начинают произносить простейшие звукосочетания и слова (например, «мама», «папа» и т.д.). Следующее достижение в развитии речи ребенка – его способность составлять из слов простейшие предложения.

Но когда же ждать от ребенка того или иного достижения в развитии речи? Рассмотрим, как дети начинают разговаривать, как помочь им развить эти навыки и какие отклонения в развитии речи могут возникнуть у ребенка.

Как дети учатся говорить

Дети учатся говорить постепенно, проходя в этом процессе несколько этапов. Как это ни удивительно, но первый этап проходит еще в утробе матери. Исследования показали, что в участках мозга плода, отвечающих за речь, активность проявляется еще на 7-м месяце беременности. Она проявляется каждый раз, когда мама говорит более громко, чем обычно, или медленно и выразительно проговаривает слова. Эксперты считают, что такая смена манеры речи является для ребенка своего рода языковым уроком.

К концу беременности плод уже может слышать слова. Новорожденные дети обладают немногочисленными, но важными знаниями, например, способностью отличать родную речь от иностранной. Тем не менее, развитие речи ребенка происходит шаг за шагом.

Когда дети начинают говорить

Дети начинают агукать в возрасте около двух месяцев. Эти звуки лежат в основе дальнейшего речевого развития. В возрасте четырех месяцев ребенок начинает лепетать. Развитие продолжается, и в двенадцать месяцев ребенок обычно начинает говорить простейшие слова.

В два года ребенок произносит слова осмысленно, а в три – начинает разговаривать с окружающими. Как и развитие любой другой сферы, речевое развитие ребенка проходит определенные этапы.

Этапы речевого развития ребенка

В определенном возрасте дети достигают различных показателей речевого развития. Рассмотрим их подробнее.

Возраст Показатель Первый этап: 1–3 месяца Ребенок агукает и издает различные звуки разным тоном. Второй этап: 2–6 месяцев Ребенок подражает звукам окружающего мира, произносит сочетания гласных звуков и отдельные согласные ([м], [п], [б] и др.). Третий этап: до 12 месяцев Ребенок произносит первые слова: «папа», «мама», «баба», междометия «о», «оу» и т.д. для выражения эмоций. Четвертый этап: до 18 месяцев Ребенок может произнести 10 и более слов, связать несколько слов в простое предложение, говорит «нет». Пятый этап: до 24 месяцев Ребенок составляет предложения из 4–5 слов, говорит простые фразы (например, «дай еще»), такие слова, как «привет», «до свидания», «пошли». Его словарный запас составляет около 50 слов. Шестой этап: до 36 месяцев Ребенок может называть предметы, которые видит вокруг, различает имена, пол и возраст, может поддерживать простую беседу.

На каждом этапе у ребенка есть свои показатели развития. Рассмотрим их подробнее.

1–3 месяца

Ребенок начинает агукать. Это первые звуки, которые он произносит. Ребенок экспериментирует с голосовым аппаратом, используя звуки, чтобы привлечь внимание родителей.

Это первые звуки, которые он произносит. Ребенок экспериментирует с голосовым аппаратом, используя звуки, чтобы привлечь внимание родителей. Ребенок издает звуки, означающие, что ему комфортно. Часто родители могут услышать, как он произносит звуки [м] или [о]. Так он показывает, что ему комфортно, или успокаивает себя.

2–6 месяцев

Ребенок лепечет и подражает окружающим звукам. Ребенок лепечет, произнося произвольные звуки. Чаще всего, таким образом он подражает звукам, которые слышит вокруг. Путем подражания ребенок усваивает новые слова.

Ребенок лепечет, произнося произвольные звуки. Чаще всего, таким образом он подражает звукам, которые слышит вокруг. Путем подражания ребенок усваивает новые слова. Ребенок произносит гласные и иногда согласные звуки. Гласные звуки ребенку произносить легче, поскольку при этом ему не приходится делать сложных движений языком. Определенные согласные звуки (например, [п], [б]) произносить легче, чем остальные, поэтому дети обычно произносят их одними из первых.

До 12 месяцев

Ребенок произносит первые слова. К первому году ребенок говорит первые слова с легким для произношения набором согласных – «мама», «папа», «баба». Сначала ребенок произносит эти слова произвольно, не вкладывая в них значение. Постепенно он учится правильно адресовать эти слова.

К первому году ребенок говорит первые слова с легким для произношения набором согласных – «мама», «папа», «баба». Сначала ребенок произносит эти слова произвольно, не вкладывая в них значение. Постепенно он учится правильно адресовать эти слова. Ребенок произносит звукосочетания для восклицания. Вы можете часто слышать от ребенка «ой», когда он роняет на пол игрушку. Междометия – часть словарного запаса ребенка, он начинает их употреблять к годовалому возрасту.

12–18 месяцев

Ребенок произносит несколько слов. Первые слова, которые произносит ребенок, – названия предметов, которые он видит вокруг (игрушки, бутылочка, одежда и т.д.). Ребенок называет предмет, который он хочет использовать в данный момент, например, он может сказать «бутылочка», когда голоден.

Ребенок говорит «нет». Ребенок может качать головой и говорить «нет». Использование слова «нет» означает лучшее взаимодействие между языковыми и познавательными навыками.

18–24 месяца

Ребенок повторяет слова. К двум годам ребенок повторяет слова и фразы, услышанные от других людей. В младшем возрасте он просто лепетал, подражая речи окружающих, не пытаясь произносить слова правильно.

Ребенок произносит до 50 слов. Его словарный запас включает в себя слова «привет», «пока», «пошли» и т.д. По мере увеличения словарного запаса ребенок учится составлять простые предложения, состоящие из 4–6 слов.

24–36 месяцев

Ребенок использует в речи местоимения. Это означает, что он понимает языковые правила употребления 1-го и 3-го лица.

Ребенок поддерживает разговор. Теперь вы можете полноценно разговаривать с вашим ребенком. Достижение этого показателя означает, что ребенок полностью освоил все речевые навыки, которые он может достичь в дошкольном возрасте.

Ребенок лучше всего развивает речевые навыки, получая достаточно поддержки от родителей.

Как родители могут помочь ребенку научиться говорить

Рассмотрим несколько способов ускорить речевое и языковое развитие ребенка.

1. Как можно раньше начните говорить с ребенком на его языке. Язык ребенка – это детский способ произносить слова и составлять предложения. Он более прост и понятен для ребенка. Разговаривайте с ним как можно раньше, и он сможет усваивать язык на простом уровне. Исследования показывают, что дети, с которыми родители с раннего возраста говорили на их языке, имеют к трем годам больший словарный запас, чем их сверстники.

2. Читайте и пойте. Это повышает интерес ребенка к новым словам и предложениям. Читайте ребенку книги, подходящие для его возраста, и пойте ему. Это будет стимулировать его речевое развитие.

3. Поощряйте имитацию ребенком речи окружающих. Позволяйте ему повторять ваши слова в меру своих возможностей. Сначала речь ребенка будет невнятной, но, когда ребенок станет старше, он будет более точно повторять за вами слова. Это создаст основу для осмысленного составления предложений.

4. Описывайте людей и предметы. Показывайте ребенку различные предметы и называйте их. Знакомьте ребенка с родственниками, называйте их имена и степень родства. Чем больше вы используете существительные, тем сильнее ребенок ассоциирует предметы с их названиями и развивает словарный запас.

5. Задавайте ребенку вопросы и поддерживайте с ним разговор. Когда ребенку исполнится 3 года, задавайте ему вопросы, если он хочет что-то или столкнулся с какой-либо проблемой. Вопросы заставляют ребенка искать ответы. Также в возрасте трех лет вы можете вести продолжительные разговоры с ребенком, чтобы развивать его речевые навыки.

6. Если вы владеете несколькими языками, говорите с ребенком на своем родном языке. Эксперты советуют родителям говорить с ребенком на наиболее удобном для себя языке. Так ребенок будет лучше усваивать язык, а родителям будет легче следить за прогрессом малыша.

Рассмотренные способы помогут ребенку быстрее и легче развить речевые навыки. Однако на этом пути вы должны устранить все возможные преграды.

Как обеспечить ребенку правильное речевое развитие

Следуйте приведенным ниже советам, чтобы обеспечить ребенку правильное речевое развитие.

1. Позволяйте ребенку экспериментировать. Давайте ребенку столько времени, сколько потребуется для того, чтобы выучить новые слова. Позволяйте ему экспериментировать в сочетании согласных звуков – это поможет ребенку развить его речевые навыки.

2. Устраните источники фонового шума. Когда вы читаете или поете ребенку, выключите телевизор и радио, а также устраните все возможные источники фонового шума. Это поможет ребенку сконцентрироваться и не отвлекаться.

3. Ограничьте время, которое ребенок проводит за экраном телевизора или компьютера. Эксперты отмечают, что современные дети до трех лет слишком много времени проводят за экранами телевизоров, компьютеров, планшетов и т.д. Исследования показывают, что это замедляет их речевое развитие. Лучше посвятить это время живому общению с ребенком.

Иногда у детей возникают те или иные проблемы с речевым развитием. Родители могут помочь ребенку справиться с ними.

Что делать, если ребенок не разговаривает

Иногда родителям кажется, что их ребенок отстает в речевом развитии. Но небольшая задержка не должна быть поводом для беспокойства. Задержка развития речи не обязательно является симптомом какого-либо расстройства. Просто некоторым детям требуется больше времени, чтобы начать говорить, чем остальным. Запаситесь терпением и поддерживайте ребенка.

В некоторых случаях могут возникнуть такие проблемы:

дети, рожденные преждевременно, могут начать говорить позже. Помните, что у преждевременно рожденных детей речевые навыки обычно развиваются позже, чем у остальных, но со временем они наверстывают упущенное.

заболевания, которые ребенок переносит в утробе или при рождении, могут приводить к задержкам речевого развития. Инфекции, перенесенные матерью в период беременности, заболевания, перенесенные ребенком при рождении, побочные последствия приема лекарств и даже слабое здоровье и недостаточный вес ребенка при рождении – все это может привести к задержкам речевого развития. При этом дети медленнее достигают прогресса в развитии общих речевых навыков.

Если вы сомневаетесь в том, что речевое развитие ребенка проходит в нормальном темпе, вам следует обращать внимание на ряд признаков, свидетельствующих об этом.

Сигнал опасности в речевом развитии ребенка

У детей с задержками речевого развития проявляются следующие симптомы:

В 12 месяцев ребенок не агукает, не может произнести «папа» или «мама».

В 18 месяцев ребенок предпочитает жесты вербальной коммуникации, его словарный запас составляет всего 3–4 слова.

В 24 месяца ребенок не может повторять слова за взрослыми, даже если они повторяют их несколько раз. Также он не отвечает на простые вопросы.

В 36 месяцев ребенок не может называть предметы и имена ближайших родственников, не общается с родителями, разговаривает необычным тоном, его словарный запас не развивается.

Эксперты утверждают, что задержки речевого развития встречаются примерно у 20 % всех детей. В большинстве случаев эти задержки временны, и ребенок преодолевает их по мере роста. Так или иначе, если вы столкнулись с задержкой речевого развития ребенка, прежде всего вы должны понять, что ее вызвало.

Причины задержек речевого развития у детей

Рассмотрим факторы, которые могут прямо или косвенно мешать речевому развитию детей:

1. Расстройства аутистического спектра. Младенец с таким расстройством может иметь маленький словарный запас, трудности с пониманием многозначных слов. Ребенок с расстройством аутистического спектра не может поддерживать разговор. Однако не все случаи расстройств аутистического спектра приводят к задержкам развития речи, при некоторых - речевое развитие проходит нормально.

2. Расстройства слуха. Поскольку ребенок учится речи, слушая ее, любые нарушения слуха могут отрицательно повлиять на речевое развитие. Это и врожденные заболевания органов слуха, и травмы, приводящие к тому, что ребенок не может слышать речь окружающих.

3. Неврологические расстройства. Различные неврологические проблемы (ДЦП, врожденная умственная отсталость и т.д.) могут стать причиной задержек речевого развития. Большинство этих расстройств также приводит к нарушению способности слышать. При таких расстройствах, как речевая апраксия, работа мозга не нарушена, но возникают сбои работы нейронов, которые контролируют движения челюстей.

4. Проблемы с поведением. Некоторые дети проявляют расстройства речи только в определенной обстановке (например, школе). Это расстройство называется избирательной немотой. Ребенок может быть здоров и нуждаться всего лишь в укреплении уверенности в себе, чтобы начать говорить нормально. Такое расстройство встречается довольно редко – примерно у 1 % детей.

Если вы подозреваете задержку речевого развития у своего ребенка, вам следует немедленно обратиться к педиатру.

Как определить задержку речевого развития у ребенка

Если у педиатра возникнет подозрение на проблемы с развитием речи у ребенка, он направит ребенка на обследование к специалисту по речевым патологиям, который сможет определить задержку в речевом развитии. При этом исследуются такие параметры речи ребенка:

слух. Нарушения слуха могут влиять на развитие навыков речи. Поэтому прежде всего при подозрении на задержку речевого развития исследуется слух ребенка;

физические дефекты. Деформации нёба или губы могут препятствовать речи. Ребенка исследуют на предмет физических дефектов верхних дыхательных путей, которые могут потенциально вызвать задержку речевого развития;

восприятие речи. Исследуется, насколько ребенок может понимать и интерпретировать речь;

выразительность речи. Исследуется, как долго ребенок может поддерживать разговор и сколько слов он знает. Также берется во внимание ясность речи ребенка;

использование жестов. Предпочитает ли ребенок жесты словам? Это может быть признаком того, что у ребенка есть проблемы с развитием речи. Во время осмотра врачи обращают внимание на этот симптом.

После осмотра врач определяет диагноз ребенка. Если у ребенка обнаружится какое-либо заболевание, ему назначат соответствующее лечение.

Лечение задержек развития речи у детей

Для лечения врачи используют речевую терапию. Процедуры, задействованные в этом процессе, могут различаться в каждом отдельном случае. Однако есть общепринятые процедуры, используемые в лечении задержек речевого развития у детей:

хирургическое лечение дефектов органов слуха или речи. Если причиной задержки развития речи у ребенка являются физические дефекты, используют хирургическое вмешательство. После этого можно переходить к следующим этапам лечения;

развитие речевых навыков. Ребенка учат с помощью музыки, песен, разговоров и книг. Специалист проводит с ребенком занятия, направленные на то, чтобы развить у него речевые навыки, соответствующие его возрасту. Разговоры с ребенком способствуют тому, что его произношение совершенствуется;

укрепление речевого аппарата. Для развития правильного произношения ребенок выполняет упражнения, направленные на укрепление мышц нижней челюсти. Врач может порекомендовать упражнения, которые ребенок должен выполнять во время приема пищи, чтобы развить правильные движения челюсти.

Длительность лечения и процедуры зависят от конкретной проблемы с развитием речи, с которой столкнулся ребенок. Родители также могут помочь ребенку справиться с этими проблемами.

Как родители могут помочь ребенку справиться с задержками развития речи

Чтобы помочь ребенку преодолеть задержки речевого развития, психологи рекомендуют родителям предпринимать следующие меры:

разговаривайте с ребенком. Маленькие дети не понимают значения слов, но они слышат и реагируют на звуки. Говорите с ребенком с самого раннего возраста, повторяйте звуки, которые он произносит. Это может оказаться бессмысленным занятием, но это является основой для дальнейшего развития речи;

считайте и называйте ребенку предметы. Например, когда ребенок складывает башню из кубиков, считайте вслух их количество, чтоб ребенок вас слышал. Указывайте на предметы и называйте их. Называйте людей, находящихся с вами в одной комнате, по имени;

задавайте вопросы. Дети понимают вопросы, поэтому спрашивайте ребенка, что он хочет. Если он плачет или впадает в истерику, спросите, что случилось. Вопросы мотивируют ребенка использовать слова вместо жестов, чтобы заявлять о своих потребностях;

читайте ребенку. Психологи рекомендуют читать ребенку с самого раннего возраста. Для чтения выбирайте книги с картинками: показывайте ребенку картинки и называйте, что на них изображено. Когда ребенок станет старше, позвольте ему самому выбирать книги для чтения;

пойте ребенку детские песенки. Не стоит недооценивать детские песенки. Они могут показаться вам несерьезными, но на самом деле они помогают ребенку развивать речь. Пойте ребенку песенки, читайте детские стихи, и вскоре он начнет повторять за вами. Маленькие дети повторяют за родителями отдельные звуки, дети постарше пытаются произносить целые слова. В любом случае это помогает развивать речь ребенка.

У родителей обычно возникает много вопросов по поводу развития речи ребенка. Попробуем разобраться с наиболее распространенными из них.

Распространенные вопросы о развитии речи у детей

1. В каком возрасте ребенок может начать разговаривать?

Ребенок начинает разговаривать не раньше, чем в 7 месяцев. Однако осознанно он начинает произносить слова только после 1 года.

2. Чем отличаются речевое и языковое развитие?

Речь – это способность общаться с помощью вербальных средств коммуникации. Язык включает в себя как вербальные, так и невербальные средства, а также письменную речь. Дети не умеют писать, поэтому новорожденные чаще всего используют невербальную коммуникацию. Вербальная коммуникация – это показатель прогресса в развитии ребенка.

3. Когда дети начинают говорить бегло?

Навыки, необходимые для беглой речи, обычно развиваются у ребенка в возрасте около 4–5 лет. В 5 лет ребенок обычно говорит бегло.

4. Как педиатры оценивают задержки речевого развития детей?

Педиатры используют специальные процедуры, чтобы определить, как ребенок реагирует на слова и вопросы. В результате таких тестов они определяют уровень речевого развития ребенка и возможные проблемы.

5. Как лечатся задержки речевого развития у детей?

Это зависит от причины, вызвавшей задержку. Например, в случае аутизма не существует способа лечения задержки речи, но с ней можно успешно справиться, изменив стиль жизни ребенка. Такие расстройства, как апраксия, лечатся психотерапевтическими методами. В любом случае успешному лечению расстройств речевого развития способствуют раннее определение проблемы и вмешательство.

Дети от природы склонны учиться говорить. Ученые утверждают, что они имеют к этому генетическую предрасположенность. Однако родители могут стимулировать ребенка развивать речь в более быстром темпе. Давайте ребенку говорить и следите за тем, чтобы он вовремя достигал показателей речевого развития. Приложите немного усилий – и через несколько лет вашего ребенка нельзя будет заставить замолчать.