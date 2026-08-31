Сэндвич с арахисовой пастой

Когда я в детстве, юности смотрела зарубежные фильмы и мультфильмы, в них очень часто герои ели сэндвичи с арахисовой пастой. Я была уверена, что это нечто безумно вкусное, а иначе почему это едят практически все 😎? Но в тех вариантах почти всегда были сладкие сэндвичи - с бананами, ягодами, джемом, а я вам хочу сегодня предложить рецепт соленых сэндвичей с двумя разными начинками, паста у меня, конечно, без сахара.

Арахисовая паста богата белком (растительным), витаминами, антиоксидантами, минералами. Она очень питательна, сэндвичи или бутерброды с ее добавлением лучше всего есть на завтрак)). Паста обладает ярким, характерным ореховым вкусом, но она несколько суховата, поэтому начинки для сэндвичей лучше выбирать посочнее 😉).