Сэндвич с арахисовой пастой

Когда я в детстве, юности смотрела зарубежные фильмы и мультфильмы, в них очень часто герои ели сэндвичи с арахисовой пастой. Я была уверена, что это нечто безумно вкусное, а иначе почему это едят практически все 😎? Но в тех вариантах почти всегда были сладкие сэндвичи - с бананами, ягодами, джемом, а я вам хочу сегодня предложить рецепт соленых сэндвичей с двумя разными начинками, паста у меня, конечно, без сахара.
Арахисовая паста богата белком (растительным), витаминами, антиоксидантами, минералами. Она очень питательна, сэндвичи или бутерброды с ее добавлением лучше всего есть на завтрак)). Паста обладает ярким, характерным ореховым вкусом, но она несколько суховата, поэтому начинки для сэндвичей лучше выбирать посочнее 😉).
Ингредиенты
Хлеб тостовый - 4 ломтика
Бекон - 100 г
Шампиньоны - 4 шт.
Паста арахисовая - 1 ст. л.
Листья салата - 4 шт.
Сыр плавленый - 3-4 пластинки
Масло растительное - 1 ст. л.Вариант 2:
Хлеб тостовый - 4 ломтика
Паста арахисовая - 1 ст. л.
Тунец в с/с - 150 г
Помидор - 1 шт.
Яйцо отварное - 1 шт
Соус спайси/майонез - 1 ст. л.
Зелень/салатный микс - 5-7 г
- 236 кКал
- 0 ч. 35 мин.
- Б: 11.63
- Ж: 12.33
- У: 18.63
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления сэндвичей с арахисовой пастой. Для первого варианта нам понадобятся вот такие продукты.
Второй вариант будет рыбным, с тунцом, практически классика)).
Бекон обжарьте до румяности с каплей растительного масла. Затем переложите его на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
В этой же сковороде, на жире от бекона обжарьте ломтики грибов.
Хлеб смажьте арахисовой пастой.
На одну сторону уложите бекон, на другую - пластинки сыра, сыр. Если необходимо, можно подровнять ножом по размеру хлеба.
Уложите на одну сторону листья салата, на сыр выложите обжаренные грибы.
Соедините кусочки хлеба. Таким же образом соберите второй сэндвич с беконом. По желанию сэндвич можно подрумянить на сковороде с обеих сторон.
Для второго варианта с консервированного тунца слейте жидкость, разомните вилкой, добавьте к рыбе яйцо, натертое на мелкой терке, и соус, я добавляю спайси соус, можно просто майонез. Перемешайте.
Также смазываем хлеб арахисовой пастой.
На одну часть выкладываем тунца с яйцом, поверх него - тонкие кружочки помидоров.
Зелень нашинкуйте, присыпьте второй ломтик хлеба.
Соедините, сэндвич готов. Аналогично соберите и второй. Если подобные сэндвичи вы хотите взять с собой, лучше завернуть их по принципу корейских сэндвичей.
Сэндвичи с арахисовой пастой получаются вкусными, надолго утоляют голод. Если вы любите орешки и все, что с ними связано, вам наверняка понравится). Сегодня мы приготовили лишь пару вариантов, вы можете экспериментировать как с начинками (только выбирайте сочные), так и с самим хлебом.
Приятного аппетита!
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым