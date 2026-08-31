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Сэндвич с арахисовой пастой

Когда я в детстве, юности смотрела зарубежные фильмы и мультфильмы, в них очень часто герои ели сэндвичи с арахисовой пастой. Я была уверена, что это нечто безумно вкусное, а иначе почему это едят практически все 😎? Но в тех вариантах почти всегда были сладкие сэндвичи - с бананами, ягодами, джемом, а я вам хочу сегодня предложить рецепт соленых сэндвичей с двумя разными начинками, паста у меня, конечно, без сахара.

Арахисовая паста богата белком (растительным), витаминами, антиоксидантами, минералами. Она очень питательна, сэндвичи или бутерброды с ее добавлением лучше всего есть на завтрак)). Паста обладает ярким, характерным ореховым вкусом, но она несколько суховата, поэтому начинки для сэндвичей лучше выбирать посочнее 😉).

Ингредиенты

Вариант 1:

Хлеб тостовый - 4 ломтика

Бекон - 100 г

Шампиньоны - 4 шт.

Паста арахисовая - 1 ст. л.

Листья салата - 4 шт.

Сыр плавленый - 3-4 пластинки

Масло растительное - 1 ст. л.

Вариант 2:

Хлеб тостовый - 4 ломтика

Паста арахисовая - 1 ст. л.

Тунец в с/с - 150 г

Помидор - 1 шт.

Яйцо отварное - 1 шт

Соус спайси/майонез - 1 ст. л.

Зелень/салатный микс - 5-7 г

Получится 4 штуки
  • 236 кКал
  • 0 ч. 35 мин.
  • Б: 11.63
  • Ж: 12.33
  • У: 18.63

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления сэндвичей с арахисовой пастой. Для первого варианта нам понадобятся вот такие продукты.

 

Фото 1

 

 

Второй вариант будет рыбным, с тунцом, практически классика)).

 

Фото 2

 

 

Бекон обжарьте до румяности с каплей растительного масла. Затем переложите его на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.

 

Фото 3

 

 

В этой же сковороде, на жире от бекона обжарьте ломтики грибов.

 

Фото 4

 

 

Хлеб смажьте арахисовой пастой.

 

Фото 5

 

 

На одну сторону уложите бекон, на другую - пластинки сыра, сыр. Если необходимо, можно подровнять ножом по размеру хлеба.

 

Фото 6

 

 

Уложите на одну сторону листья салата, на сыр выложите обжаренные грибы.

 

Фото 7

 

 

Соедините кусочки хлеба. Таким же образом соберите второй сэндвич с беконом. По желанию сэндвич можно подрумянить на сковороде с обеих сторон.

 

Фото 8

 

 

Для второго варианта с консервированного тунца слейте жидкость, разомните вилкой, добавьте к рыбе яйцо, натертое на мелкой терке, и соус, я добавляю спайси соус, можно просто майонез. Перемешайте.

 

Фото 9

 

 

Также смазываем хлеб арахисовой пастой.

 

Фото 10

 

 

На одну часть выкладываем тунца с яйцом, поверх него - тонкие кружочки помидоров.

 

Фото 11

 

 

Зелень нашинкуйте, присыпьте второй ломтик хлеба.

 

Фото 12

 

 

Соедините, сэндвич готов. Аналогично соберите и второй. Если подобные сэндвичи вы хотите взять с собой, лучше завернуть их по принципу корейских сэндвичей.

 

Фото 13

 

 

Сэндвичи с арахисовой пастой получаются вкусными, надолго утоляют голод. Если вы любите орешки и все, что с ними связано, вам наверняка понравится). Сегодня мы приготовили лишь пару вариантов, вы можете экспериментировать как с начинками (только выбирайте сочные), так и с самим хлебом.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 14

 

 

Сэндвич с арахисовой пастой, рецепт с фото
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