Подготовка к ЕГЭ по физике в 2026 году: особенности и структура экзамена, план подготовки и советы

Чтобы поступить в ведущие технические университеты страны, потребуется набрать на ЕГЭ по физике 90+ баллов. Но школьной программы для этого недостаточно. Уроки обычно сводятся к пересказу параграфов и решению простых задач. Многие важные темы, которые встречаются на итоговом экзамене, школьники изучают в 9—10-х классах. Старшеклассникам приходится самостоятельно прорабатывать материал, чтобы восполнить пробелы и подготовиться к сложным заданиям. О том, как выстроить эффективную подготовку к ЕГЭ по физике в 2026 году, мы узнали у Елены Краюшкиной, ведущего методиста по физике в онлайн-школе «Фоксфорд» и Макса (Физика) Виноградова, преподавателя физики онлайн-школы ЕГЭLand.
Полезная информация о ЕГЭ по физике в 2026 году: что изменится
В сравнении с 2025 годом изменения будут незначительными:
- Количество заданий сократится с 30 до 26. При этом 1-я часть работы больше не содержит задания на выявление графических зависимостей, а два задания на сопоставление формул и физических величин в механике и электродинамике были изменены.
- Вторая часть экзамена не будет включать в себя расчетную задачу высокого уровня сложности. Одно из заданий с кратким числовым ответом из первой части также было изменено.
- Объем проверяемого материала и диапазон элементов содержания в заданиях базового уровня с кратким ответом были пересмотрены. Эти изменения отражены в кодификаторе элементов содержания и обобщенном плане варианта КИМ для ЕГЭ по физике.
- Максимальный первичный балл за экзамен теперь составляет 54, тогда как ранее он был 45. Снижение порога прохождения экзамена увеличивает значимость каждой ошибки, допущенной при сдаче.
Как и в прошлом году, продолжительность экзамена составит 3 часа 55 минут (235 минут). С собой все так же можно брать линейку и непрограммируемый калькулятор, на котором можно производить вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg).
Основные разделы и темы экзамена по физике
Все темы и требования, предъявляемые к уровню освоения материала, представлены в кодификаторе, который доступен на сайте ФИПИ. Этот документ можно использовать как чек-лист при подготовке и отмечать в нем пройденные темы.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по физике включают задания из четырех разделов:
1. Механика — 8—10 заданий из всей работы.
2. Молекулярная физика, термодинамика — 6—8 заданий.
3. Электродинамика — 7—10 заданий.
4. Квантовая физика — 2 задания.
Задания в КИМ распределяются по уровням сложности:
- базовый уровень — 17 заданий, за которые можно получить 22 первичных балла (49% от максимального результата);
- повышенный уровень — 6 заданий, 13 первичных баллов (29%);
- высокий уровень — 3 задания, 10 первичных баллов (22%).
Знание структуры экзамена и распределение баллов поможет грамотно организовать подготовку и уделить внимание наиболее сложным и важным темам.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по физике
Чем раньше вы решите сдавать ЕГЭ по физике, тем легче будет спланировать подготовку. Наш эксперт Макс (Физик) Виноградов делится своими наблюдениями:
— Самый эффективный вариант — два года. Это идеальный срок для полного изучения программы. В первый год вы изучаете все темы с нуля, выявляете сложные разделы, а второй посвящаете закреплению знаний и решению трудных задач. Такой подход позволяет достичь 90+ баллов.
Рациональным вариантом эксперт называет полтора года:
— Первые шесть месяцев отводятся на общий обзор тем, а год — на углубленное изучение материала. При таком подходе вы также сможете сдать экзамен на 90+. Популярный вариант — один год. Это время даст возможность подготовиться на 80+ баллов. Но для 90—100 баллов потребуется приложить значительно больше усилий. Минимальный срок — полгода. Это экстремальный вариант, при котором придется концентрироваться на ключевых темах и интенсивно заниматься. Такой срок подготовки ограничивает возможности, и высоких баллов (90+) трудно ожидать.
Как подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля: пошаговый план
План подготовки к ЕГЭ по физике зависит от уровня знаний и времени, которое осталось до экзамена. Эксперт Елена Краюшкина уверена:
— Если ученик в 9—10-м классе определился, что будет сдавать физику, то у него есть все шансы подготовиться самостоятельно на высокие баллы даже с нуля. Для этого понадобятся школьные учебники, задачники по физике, специализированные пособия и открытые источники с демоверсиями. Онлайн-материалов по всем темам достаточно, а навыки самоподготовки и дисциплины пригодятся в вузе.
Давайте рассмотрим пошаговый алгоритм подготовки к ЕГЭ по физике в 2026 году.
1. Оцените текущий уровень знаний
Важно определить точку старта. Проведите пробный экзамен, соблюдая все требования: продолжительность, разрешенные материалы и оборудование. Не пытайтесь списывать — ошибки покажут, каким темам нужно уделить особое внимание.
Используйте демоверсию с сайта ФИПИ — она полностью соответствует структуре КИМ, который вам встретится на экзамене. Проверяйте работу по предложенным критериям и фиксируйте результат, чтобы отслеживать прогресс.
2. Составьте план подготовки по темам
Без четкого плана подготовка может стать хаотичной. Разделите материал на блоки и распишите темы из кодификатора на оставшиеся до экзамена дни. Определите, сколько времени вы готовы уделять занятиям, и придерживайтесь расписания.
Важно, чтобы занятия были четко структурированными, регулярными и охватывали весь курс физики. Не забывайте оставлять время на повторение и закрепление материала.
3. Изучите теорию по физике
Невозможно «выучить» всю физику, тем более в экзамене нет теоретических вопросов. Ее нужно понять: знать формулы, закономерности в явлениях и событиях, понимать алгоритмы решения задач. Для этого нужна хорошая теоретическая база. Если у вас останутся пробелы в теории, это негативно отразится на усвоении последующего материала и, соответственно, на умении решать задачи.
Распечатайте формулы из кодификатора и разместите на видном месте. Не заучивайте их механически, а старайтесь понять, как они применяются в реальной жизни и задачах.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения темы сразу закрепляйте знания практикой. Начинайте с базовых заданий, постепенно переходя к более сложным. Анализируйте ошибки и не переходите к следующей теме, пока не усвоите предыдущую.
Приучите себя оформлять решения и записывать ответы в соответствии требованиям ЕГЭ. Проверяйте результаты на здравый смысл и соотносите их с реальными условиями.
5. Пишите пробники
Устраивайте пробные экзамены в домашних условиях или найдите площадки, где проводят пробники в очном формате. Важно привыкнуть к обстановке, посмотреть, насколько правильно вы распределяете время, и понять, на что обратить внимание в оставшееся до ЕГЭ время.
Сравнивайте баллы за пробные экзамены с предыдущими результатами, а также со средними баллами, необходимыми для поступления на выбранные направления в вузах. Это позволит не только увидеть свой прогресс, но и понять, сколько баллов и на каких заданиях нужно набрать, чтобы поступить в конкретное учебное заведение.
6. Не забывайте о физическом и эмоциональном здоровье
Подготовка к экзамену — это марафон, а не спринт. Важно сохранять баланс между учебой и отдыхом:
- делайте перерывы каждые 40—50 минут, чтобы дать мозгу отдохнуть;
- спите не менее 7—8 часов в сутки;
- питайтесь сбалансированно;
- занимайтесь спортом или гуляйте на свежем воздухе.
Не забывайте о психологическом настрое. Напоминайте себе, что вы способны справиться с любыми трудностями, и верьте в свои силы.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по физике
Благодаря дистанционным технологиям выпускники могут готовиться к экзамену не выходя из дома. Но важно ответственно подойти к выбору онлайн-ресурсов, ориентируясь на проверенные источники и задания, соответствующие формату экзамена. Рассмотрим, на какие ресурсы вы можете опираться при подготовке к ЕГЭ по физике.
Онлайн-платформы с заданиями
Первый и главный источник информации — это сайт ФИПИ. Здесь размещены официальные документы: спецификации, кодификаторы, демоверсии текущего и прошлых лет. Эксперт Елена Краюшкина советует начать подготовку к ЕГЭ именно с этого ресурса:
— На сайте ФИПИ разработчики КИМ дважды в год проводят видеоконференции, где отвечают на вопросы, в том числе про оформление работ. Выпускники найдут методические рекомендации для комиссий по проверке выполненных заданий, критерии оценки и примеры реальных работ с комментариями. Очень полезно прорешать задания из открытого банка — многие из них могут попасться на экзамене. Можно взять задание с ФИПИ, попробовать решить, а при необходимости — найти разбор в текстовом или видеоформате.
Рекомендуем также обратиться к материалам Федерального образовательного проекта «Физика для всех». Здесь вы найдете не только открытый банк заданий и тренажеры по разным темам, но и научно-популярные видео с объяснением тем школьной физики.
Для отработки задач можно использовать сайт «Решу ЕГЭ», однако будьте осторожны — здесь могут встретиться задания, не соответствующие формату ЕГЭ.
Онлайн-курсы
Выбирая онлайн-школу, изучите формат занятий и содержание курса. Он должен охватывать все разделы физики, которые встречаются на экзамене, включая сложные задания второй части. Убедитесь, что будете получать обратную связь от преподавателей. Это поможет выявить свои слабые места и проработать их.
Изучите отзывы выпускников, которые прошли обучение на этой платформе. Они помогут оценить эффективность курса. Сравните цены и условия в разных школах, чтобы выбрать наиболее удобный формат.
Онлайн-школы регулярно открывают доступ к пробным урокам, проводят бесплатные вебинары с разбором заданий, предлагают рабочие материалы. Воспользуйтесь ими, чтобы понять, подходит ли вам методика преподавания.
Среди популярных онлайн-школ можно выделить: «Фоксфорд», «Лектариум», «ЕГЭLand», Skysmart.
Полезные блоги о ЕГЭ
Отличным инструментом для дополнительной подготовки к ЕГЭ по физике могут стать блоги практикующих преподавателей. Они помогают разобраться в сложных темах, получить советы по решению и оформлению задач, узнать полезные лайфхаки. Подходящие блоги можно найти на YouTube- или Rutube-каналах, в Telegram или ВКонтакте.
Книги и сборники с заданиями
При выборе учебных пособий ориентируйтесь на уровень своей подготовки, экспертность авторов. Классическими стали пособия из серии «ЕГЭ: типовые экзаменационные варианты». По физике такое пособие выходит под редакцией М. Демидовой, руководителя центра ФИПИ, руководителя федеральной комиссии по разработке КИМ для ОГЭ и ЕГЭ по физике.
Для отработки тем подойдут сборники:
- «ЕГЭ 2024 Физика. Отличный результат», под редакцией М. Демидовой;
- «1000 задач ЕГЭ с решениями и ответами», М. Демидова, В. Грибов, А. Гиголо;
- «ЕГЭ Физика. Механика. Молекулярная физика. 450 задач с ответами и решениями», А. Гиголо, В. Грибов, М. Демидова;
- «ЕГЭ Физика. Электродинамика. Квантовая физика. Качественные задачи. 500 задач с решениями и ответами», М. Демидова, В. Грибов, А. Гиголо.
Обратите внимание на «Навигатор подготовки к ЕГЭ», где собраны вопросы по темам, основные формулы, список учебников и ссылки на уроки «Российской электронной школы».
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Чтобы набрать максимальные баллы на ЕГЭ по физике, важно не только качественно подготовиться, но и избежать распространенных ошибок на самом экзамене. Дадим несколько советов, которые помогут вам сохранить уверенность и продемонстрировать свои знания:
- Внимательно читайте условие задачи. Часто ключевая информация скрыта за очевидными или неуместными словами. Расшифровывайте их, подчеркивайте важные данные, чтобы ничего не упустить в процессе решения и сделать правильный рисунок. Это поможет визуализировать задачу и выбрать оптимальный способ ее решения.
- Грамотно используйте черновик. Записывайте решение четко и структурировано. Это не только упростит проверку расчетов, но и позволит избежать путаницы.
- Перепроверяйте промежуточные шаги. Часто ошибки возникают в процессе вычислений. Тщательная проверка каждого этапа решения поможет их избежать.
- Работайте со справочными материалами. Не пренебрегайте таблицами и формулами, предоставленными на экзамен. Они могут подсказать забытые данные и помочь в решении.
- Учитесь распределять время. Если задание вызывает затруднение, переходите к следующему. Это позволит сэкономить время и не терять легкие баллы. Вернитесь к сложным задачам в конце.
- Проверяйте свои ответы. Оставьте 15—20 минут экзамена для перепроверки: убедитесь, что все задания выполнены и переписаны с черновика, единицы измерения указаны правильно, а конечный результат записан.
- Сохраняйте спокойствие. Если столкнулись с трудной задачей, помните, что она может быть рассчитана на нестандартное мышление. Попробуйте переформулировать условие или начните с самого простого шага. Это поможет найти решение.
Советы эксперта
Наш эксперт Елена Краюшкина, ведущий методист по физике онлайн-школы «Фоксфорд», подчеркивает:
— Не ограничивайтесь только форматными заданиями. Гораздо важнее научиться пониманию и анализу процессов и явлений, определять известные законы физики в нестандартных условиях. Так ученик будет готов к любым неожиданностям и новым формулировкам на экзамене. Это особенно важно для заданий из второй части экзамена.
Особую сложность у выпускников вызывает оформление задач второй части, поскольку эксперты проверяют ее вручную. Но все, что требуется, — лишь оформить решение так, чтобы оно было понятным другому человеку и не содержало физических и математических ошибок. Важно помнить, что, даже если задание повышенной сложности кажется невыполнимым, вся теория ученику уже известна и не выходит за рамки школьной программы.
Преподаватель физики онлайн-школы ЕГЭLand Макс (Физик) Виноградов уверен:
— Основные ошибки на ЕГЭ связаны с недостаточной подготовкой и отсутствием дисциплины. Избежать этого поможет комплексная подготовка: теория, практика, пробные экзамены, а также поддержка наставника, который сможет оперативно помочь с вопросами, проверкой заданий, анализом и обработкой ошибок. Соблюдая эти правила, вы сможете избежать распространенных ошибок и максимально подготовиться к экзамену.
