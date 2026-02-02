Подготовка к ЕГЭ по физике в 2026 году: особенности и структура экзамена, план подготовки и советы

Чтобы поступить в ведущие технические университеты страны, потребуется набрать на ЕГЭ по физике 90+ баллов. Но школьной программы для этого недостаточно. Уроки обычно сводятся к пересказу параграфов и решению простых задач. Многие важные темы, которые встречаются на итоговом экзамене, школьники изучают в 9—10-х классах. Старшеклассникам приходится самостоятельно прорабатывать материал, чтобы восполнить пробелы и подготовиться к сложным заданиям. О том, как выстроить эффективную подготовку к ЕГЭ по физике в 2026 году, мы узнали у Елены Краюшкиной, ведущего методиста по физике в онлайн-школе «Фоксфорд» и Макса (Физика) Виноградова, преподавателя физики онлайн-школы ЕГЭLand.