Терабайты одиночества. Психиатр рассказала, когда детям можно давать телефон

Их запрещают на работе, отбирают на учёбе. Но отбить желание ими пользоваться не могут. Сейчас немало тех, кто, случайно просыпаясь среди ночи, первым делом хватается за телефон – а вдруг в интернете написали что-то важное и интересное?

Как понять, что у человека появилась зависимость от гаджетов?

Сколько времени школьник может проводить за смартфоном?

На вопросы ответила заведующая кафедрой «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» кандидат медицинских наук, доцент ПГУ Елена Петрова.

Идеальный кадр

Елизавета Миронова, penza.aif.ru: Елена Владимировна, согласны ли вы с тем, что люди с появлением соцсетей стали более одинокими?

Елена Петрова: Безусловно, виртуальная реальность может быть полезной: помогать в учёбе, на работе. Она позволяет поддерживать связь с близкими, находящимися далеко. Но существует и обратная сторона медали – повышенный риск социальной изоляции.

Платформы самовыражения легко создают иллюзию насыщенной жизни: красивые фотографии, остроумные посты, десятки «друзей» онлайн. Но чрезмерное увлечение виртуальным миром отнимает время от реальных встреч с друзьями и семьёй. Вместо того чтобы пойти в кино с друзьями, мы листаем ленту новостей. Вместо живой беседы с близкими – переписываемся в мессенджере. Постепенно реальное общение сходит на нет, и мы оказываемся в режиме социальной изоляции.

Соцсети могут быть и средой для травли и агрессии. Некоторые исследования показывают, что чрезмерное использование социальных сетей снижает нашу способность сопереживать другим.

А ведь именно эмпатия – основа для построения близких и доверительных отношений.

Оторванность от реальности, живого общения приводит к тому, что человек теряет связь с истинными желаниями и потребностями, ему становится сложно понять, чего он хочет от жизни.

– Идеальная картинка на экране телефона заставляет человека постоянно сравнивать себя с другими людьми. Это опасно?

– Социальные сети стали своего рода «сценой», где каждый демонстрирует лишь тщательно отобранные фрагменты жизни. Отретушированные фотографии, истории успеха, фееричные отпуска – эта «идеальная» картинка часто провоцирует чувство неполноценности, неудовлетворённости своей внешностью и жизнью. Наблюдая за «успехами» других, люди могут испытывать зависть и ревность. Стремление соответствовать навязанным идеалам может привести к тревожности, беспомощности и депрессии.

Постоянное сравнение себя с другими в виртуальном пространстве оказывает деструктивное воздействие на психику и социальное благополучие. Идеальная картинка – иллюзия. Подлинное счастье кроется в развитии собственной личности, построении крепких отношений в реальном мире.

АиФ/ Владлена Курылева Фото:

Телефон мешает жить

– Зависимость от социальных сетей является болезнью?

– Официально в Международной классификации болезней 10-го пересмотра «зависимость от социальных сетей» как отдельное заболевание не выделена. Однако поведенческие признаки, схожие с зависимостью, могут быть диагностированы как расстройства, требующие внимания специалиста. На что стоит обратить внимание?

Постоянные мысли о социальных сетях, даже когда человек не в интернете (поглощённость).

Необходимость проводить всё больше времени в соцсетях для получения чувства удовлетворения (толерантность).

Неспособность контролировать время, проводимое в соц-сетях, несмотря на неоднократные попытки (потеря контроля).

Появление раздражительности, тревоги или подавленного настроения при попытке ограничить использование социальных сетей (синдром отмены).

Тревожным сигналом являются расстройства сна и аппетита; отказ от важных сфер жизни, таких как работа, учёба, хобби или отношения, в пользу социальных сетей.

Детское время

– В каком возрасте нужно разрешать ребёнку заходить в интернет?

– Я бы не стала привязываться к конкретному возрасту, гораздо важнее зрелость ребёнка, его способность к самоконтролю и критическому мышлению, а также уровень доверия и открытости в отношениях с родителями.

Но, учитывая имеющийся запрос, вот некоторые возрастные рекомендации.

До 7 лет доступ к интернету должен быть строго ограничен и происходить только под контро-лем взрослых. Речь может идти о просмотре образовательных мультфильмов или игр вместе с родителями.

В 7–10 лет ребёнку можно постепенно предоставлять больше самостоятельности, но важно установить чёткие правила и ограничения. Родители должны обучить ребёнка правилам безо-пасного поведения в интернете, объяснить, как распознавать фейковую информацию и избегать онлайн-мошенничества.

В возрасте 10 лет и старше подростки нуждаются в большем личном пространстве и самостоятельности, но родительский контроль и доверительные отношения по-прежнему важны. Необходимо обсуждать с подростком его онлайн-активность, интересы и возможные риски. Важно научить ребёнка критически оценивать информацию, противостоять кибербуллингу.

– Дети сейчас часто снимают короткие видео и выкладывают их в соцсети. Стоит ли поощрять такое занятие?

– Это палка о двух концах. С одной стороны, это может быть творческим хобби, развивающим навыки и самовыражение. С другой – есть риски: зависимость, кибербуллинг, потеря приватности и сравнение себя с другими. Главное – безопасность, осознанность и баланс. Поддерживайте творчество, но учите ребёнка критически оценивать контент и защищать себя в Сети.

Полезно знать

Сколько времени можно проводить ребёнку в интернете?

Дошкольникам – не более 15–30 минут в день, и только под контролем взрослых.

Младшим школьникам – не более 1–1,5 часа в день.

Подросткам – не более 2–3 часов в день, включая время, затрачиваемое на учёбу.

Это общие рекомендации, но надо учитывать и индивидуальный подход.