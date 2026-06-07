Эффект эмолентов

Очень часто родители интересуются чем лечить ребенка при Атопическом дерматите, какие лекарственные средства принимать, чтобы прошла сыпь и зуд. И многие не знают, что одним из самых важных мероприятий при лечении АД, является ежедневный адекватный уход и использование эмолентов.

Правила ухода за кожей:– купание в теплой воде 10-15 минут, что очистит кожу и улучшит проницаемость для топических средств;– использование увлажняющих средств, вместо мыла, гелей для душа с ароматизаторами;– после купания промокнуть кожу полотенцем, чтобы она осталась влажной, не тереть;– использовать эмоленты.

Эмоленты – общее название косметических средств, которые оказывают эффективное увлажняющее и регенерирующее действие на кожу.

Эмоленты не являются лекарственными препаратами — это лечебная косметика, которая помогает поддерживать кожу, уменьшает кожный зуд, ускоряет заживление трещин, сохраняет эластичность и влажность кожи.

Эмоленты — это базовая терапия при АД. Молекулы эмолента заполняют пространство между роговыми чешуйками эпидермиса, как бы склеивают их, препятствуя испарению и потери жидкости, сухости и зуда. При правильном применении эмолентов мы превращаем атопичную кожу в здоровую. Систематическим уходом за кожей с использованием эмолентов и своевременным снятием обострений, при помощи топических препаратов (глюкокортикоидов и блокаторов кальциеневрина) мы можем снизить риски развития пищевой аллергии у детей с АД.

На сегодняшний день существует множество линеек эмолентов, отличающихся по ценовой политике и по составу.

– EMOLIUM – эмульсия для тела. Подходит для ежедневного ухода за сухой и чувствительной кожей детей и взрослых, обеспечивает увлажнение и восстановление защитного слоя кожи, удобна в применении за счет своей текстуры. Средняя цена — от 500 до 700 р.– A-DERMA EXOMEGA CONTROL. Способствует снижению сухости, покраснения, раздражения атопичной и очень сухой кожи. Усиливает защитные свойства кожи, увлажняет и питает кожу, улучшая ее состояние на длительное время. Средняя цена — от 1200 до 1600 р.– LA ROCHE POSEY LIPIKAR BALSAM – липидовосстанавливающий крем-гель. Восстанавливает и нормализует баланс микрофлоры на коже, укрепляет защитный барьер кожи, защищает ее от проникновения аллергенов и уменьшает проявление чрезмерной сухости. Средняя цена – от 700 до 1800 р.– AVEN XERACLAM – очищающее липидовосстанавливающее масло. Снижает ощущение зуда, восстанавливает гидролипидный барьер, успокаивает кожу, снимает раздражение. Средняя цена — от 1300 до 1700 р.– TOPIKREM – ультра увлажняющее молочко. Обеспечивает увлажнение и защиту кожи на протяжении 24 – х часов, хорошо устраняет сухость кожи. Средняя цена от 800 до 1700 р.– Ла– кри — эмульсия для лица и тела. Оказывает противовоспалительное, противозудное действие, снимает покраснение, шелушение кожи, увлажняет, успокаивает и способствует быстрой регенерации. Это российский бренд, цена на него колеблется от 350 до 800 р.

Автор: Врач-дерматовенеролог, косметолог Неменущая Т.Ю.

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