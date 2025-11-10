Попасть в чудо. Психолог Вольная рассказала, как снизить тревожность у детей

Кажется, что детская жизнь — это мир без забот. Но в реальности малыши сталкиваются с тревогами ничуть не реже взрослых. Кто-то боится темноты, кто-то — быть «не таким», как все, а кто-то просто страдает от одиночества. Где найти убежище от жизненных бурь и выход из сложных ситуаций?

В книгах! О том, почему ребёнку чтение важно не только для ума, но и для души, aif.ru рассказала

В мире, где даже взрослым непросто сохранять душевное равновесие, книги становятся для детей настоящим якорем безопасности и понимания. Особенно если родители умеют превратить чтение в игру, исследование и эмоциональное приключение.

Словно в зеркале

Когда ребёнок читает или слушает сказку, он не просто следит за сюжетом, а эмоционально проживает каждый его поворот вместе с героем. Испуг, отвержение, тоска, злость, растерянность, зависть — детская литература, если она написана с душой, аккуратно проговаривает те чувства, которые ребёнок часто даже не в силах определить и назвать. А значит, чтение даёт выход подавленным эмоциям. Проживая их через образы, ребенок проходит трансформацию и дает выход накопившемуся негативу.

«На языке психологии это называется отзеркаливание и безопасное проигрывание, — поясняет эксперт. — Например, читая о том, как Зайка остался один в лесу, но потом нашёл дорогу, ребёнок бессознательно получает подтверждение — страх можно пережить и выйти из него сильнее».

Найти дорогу к другим и к себе

Очень важно, чтобы ребёнок чувствовал, что он не один в своих переживаниях.

И тогда литература для него может стать мягким способом адаптации и социализации. Если по тем или иным причинам ребенок остался в одиночестве (например, перешел в новую школу и пока не нашел друзей, или проводит время на даче, где нет сверстников), он всегда может найти себе друга в виде книги. Именно там его ждут герои, которые его поймут и окажут нужную поддержку, ведь они смогли пройти еще не через такие трудности и справились.

«Именно через сюжет у детей формируются эмпатия и способность строить эмоциональные связи с другими людьми. Даже если ребёнок застенчив или тревожен, он может „войти“ в сюжет, идентифицироваться с персонажем и почувствовать себя частью общего мира. Это снижает внутреннее напряжение и укрепляет самооценку», — говорит эксперт.

Простая практика: читаем и чувствуем

После прочтения сказки или главы из книги можно предложить ребёнку не «пересказать», а поразмышлять. Только не задавайте «школьных» вопросов: о чем эта книга, каков ее смысл, чему она учит и прочее. Лучше идти не через ум, а через сердце и эмоции. Вот два вопроса, которые запускают важный процесс осознания: «Как ты считаешь, что герой почувствовал в этот момент?» А потом можно перейти к самому ребенку, спросив: «А если представить, что у тебя внутри есть погода, то какая она сейчас?»

«Эта техника работает на уровне подсознания: через воображение ребёнок начинает различать собственные чувства, учится их распознавать и называть. Это и есть первая ступень к эмоциональной зрелости — та, одолеть которую взрослым часто не хватает времени или знаний», — говорит психолог.

Смыслы через образы

Многие родители даже не догадываются, что сказки — это работа с архетипами. Баба Яга, мудрый старец, путешествие героя, выбор на распутье — всё это встроенные в психику образы, через которые формируется внутренний сценарий будущей жизни ребенка.

Слушая, через какие трудности прошел герой (даже в трех котлах искупался, и не только не погиб, а вышел из передряги краше прежнего), ребенок тоже начинает чувствовать, что и он справится, понимает, что можно не бояться и идти вперёд, осознавая, что он не один.

«Сказка — это всегда метафора пути. А путь и есть развитие. Так мы обучаем ребёнка доверять себе и миру. Но обучаем не менторством и скучными нотациями, а через увлекательные символы, которые напрямую говорят с подсознанием, — уточняет эксперт. — Детская литература — это не просто развитие речи или тренировка воображения. Это тонкий мостик между внутренним миром ребёнка и внешней реальностью. Чтение помогает укрепить контакт с собой, заложить основу эмоциональной устойчивости и, что особенно важно, сформировать базовое доверие. К родителям, к миру, к себе самому. А это состояние станет вашему ребенку опорой на всю жизнь».