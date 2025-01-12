Грудной ребенок и собака: правила адаптации

Часто даже спокойные и дружелюбные собаки становятся немного злее, когда в доме появляется ребенок. И в этом нет вины малыша – собака просто привыкла быть в центре внимания. Раньше ей уделяли много времени, а с появлением крохи это стало невозможно.

Не злитесь на животное. Своим поведением оно пытается привлечь ваше внимание, ведь для него даже ваше неодобрение лучше, чем игнорирование. Вместо того чтобы наказывать собаку, дайте ей понять, какого поведения вы от нее ожидаете, пока ее соперничество с ребенком не переросло в серьезную проблему. Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций.

Помогите собаке принять ребенка. Собака может не только чувствовать себя покинутой, но и чувствовать напряжение от новых звуков и запахов в доме. Чтобы помочь собаке привыкнуть к ребенку, давайте ей угощение каждый раз, когда ребенок плачет или визжит. В таком случае собака будет ассоциировать звуки, издаваемые ребенком, с чем-то приятным.

Собака может не только чувствовать себя покинутой, но и чувствовать напряжение от новых звуков и запахов в доме. Чтобы помочь собаке привыкнуть к ребенку, давайте ей угощение каждый раз, когда ребенок плачет или визжит. В таком случае собака будет ассоциировать звуки, издаваемые ребенком, с чем-то приятным. Не запрещайте собаке приближаться к ребенку, лучше позвольте ей обнюхать его . Собаки познают мир с помощью нюха. Поэтому позвольте вашему домашнему любимцу узнать запах ребенка. Более того, предложите собаке угощение, когда она делает это. Так будет меньше вероятности того, что собака порвет пеленку или одежду ребенка.

. Собаки познают мир с помощью нюха. Поэтому позвольте вашему домашнему любимцу узнать запах ребенка. Более того, предложите собаке угощение, когда она делает это. Так будет меньше вероятности того, что собака порвет пеленку или одежду ребенка. Давайте собаке высвободить энергию. Забота о ребенке стала вашей первостепенной задачей, поэтому вы можете уделять своему домашнему питомцу не так много времени. Но вы можете гулять с ребенком и собакой, и животное сможет вволю набегаться. Совместные прогулки дают возможность собаке пустить энергию в конструктивное русло. Поэтому, когда идете гулять с ребенком, берите с собой собаку. Если это невозможно, попросите гулять с собакой мужа, друзей или соседей. Помните о том, что уставшее животное лучше себя ведет.

Забота о ребенке стала вашей первостепенной задачей, поэтому вы можете уделять своему домашнему питомцу не так много времени. Но вы можете гулять с ребенком и собакой, и животное сможет вволю набегаться. Совместные прогулки дают возможность собаке пустить энергию в конструктивное русло. Поэтому, когда идете гулять с ребенком, берите с собой собаку. Если это невозможно, попросите гулять с собакой мужа, друзей или соседей. Помните о том, что уставшее животное лучше себя ведет. Поощряйте хорошее поведение собаки. Положительное подкрепление помогает скорее добиться желаемого поведения (и это касается не только собаки: вспомните этот совет, когда ваш ребенок немного подрастет). Давайте собаке угощение каждый раз, когда вы заняты ребенком, а она при этом хорошо себя ведет. Если собака спокойно сидит на полу, поощрите её поведение угощением – так она поймет, чего вы от неё ожидаете.

Положительное подкрепление помогает скорее добиться желаемого поведения (и это касается не только собаки: вспомните этот совет, когда ваш ребенок немного подрастет). Давайте собаке угощение каждый раз, когда вы заняты ребенком, а она при этом хорошо себя ведет. Если собака спокойно сидит на полу, поощрите её поведение угощением – так она поймет, чего вы от неё ожидаете. Укрепляйте связь между собакой и ребенком. Дайте понять собаке, что хорошие вещи могут случаться и тогда, когда ребенок рядом. Делайте одновременно два дела: например, гладьте собаку во время кормления ребенка или бросайте собаке мяч, когда держите ребенка на руках. Если малышу требуется ваше полное внимание, например, когда вы его переодеваете, дайте собаке поиграть с игрушкой возле вас. Если вы уделяете внимание одновременно и ребенку, и собаке, она будет вести себя спокойнее.

Дайте понять собаке, что хорошие вещи могут случаться и тогда, когда ребенок рядом. Делайте одновременно два дела: например, гладьте собаку во время кормления ребенка или бросайте собаке мяч, когда держите ребенка на руках. Если малышу требуется ваше полное внимание, например, когда вы его переодеваете, дайте собаке поиграть с игрушкой возле вас. Если вы уделяете внимание одновременно и ребенку, и собаке, она будет вести себя спокойнее. Позаботьтесь о безопасности малыша. Независимо от того, как сильно ребенок подружился с собакой, никогда не оставляйте их вместе в комнате без присмотра. И если собака продолжает проявлять признаки недружелюбного поведения, обратитесь за помощью к кинологу. Чем больше вы будете способствовать тому, чтобы ребенок и собака мирно взаимодействовали, тем более спокойным и безопасным будет ваш дом.

Родителям новорожденного будет тяжело первое время совмещать обязанности по уходу за малышом и собакой. У многих возникает соблазн отдать животное в приют или друзьями, даже если раньше собака была всеобщим любимцем. Это желание вовсе не говорит о том, что вы плохие хозяева. Просто постарайтесь наладить отношения между малышом и животным. Пройдет совсем немного времени, как они станут настоящими друзьями, а собака будет ревностно защищать своего маленького хозяина от всех угроз и подарит ему свою безусловную любовь. Для полноценного эмоционального и интеллектуального развития малыша это очень важно.