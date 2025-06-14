Тот самый вкус из СССР: простой рецепт любимой каши «Дружба»

Так могли назвать любую кашу из двух-трех злаков, но самым популярным стало сочетание риса и пшенки.
Гид по материнству и детству
Рис в таком дуэте приобретал более насыщенный вкус, а у пшенки не чувствовалась специфическая горчинка.
Как готовили
- По рецепту злаки брали один к одному, заливали молоком (на 1 стакан крупы — 5 стаканов молока), добавляли сахар и соль по вкусу, а затем варили 40–50 минут.
- После этого блюдо оставляли ещё на полчаса протомиться под крышкой, а иногда кастрюлю даже укутывали в старое одеяло, чтобы каша получилось рассыпчатой и ароматной, как из деревенской печи.
Фото: Legion-Media
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