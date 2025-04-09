Простая, но очень нежная творожная пасха с варёной сгущёнкой получается по этому рецепту. Без лишних хлопот, сырых яиц и варки. Достаточно просто всё соединить в большой чашке и пробить массу блендером. Пасха получается с лёгким карамельным вкусом и сливочным ароматом. Невероятно вкусно, в меру сладко и аппетитно.
- Общ.\актив. время готовки:6 часов 30 минут\30 минут
- Количество порций:2 порции
- Сложность:Справится новичок
Пищевая ценность
- на 100 г
- Калории318ккал
- Белки11.3г
- Жиры21.2г
- Углеводы20.7г
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Как приготовить творожную пасху с варёной сгущёнкой
Ингредиенты:
- Творог – 650 г
- Сливки – 100 мл 33-35%
- Молоко сгущенное – 350 г варёное
- Шоколад темный – 100 г капли
- Орехи кедровые – 100 г
- Масло сливочное – 100 г
- Ванильная эссенция – 0.5 ч.л.
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить все ингредиенты для творожной пасхи с варёной сгущёнкой.
Рекомендации по выбору ингредиентов:
Творог лучше всего брать жирный - 9-18% жирности. С таким творогом у пасхи получается более нежный и сливочный вкус. Менее жирный творог имеет слегка солоноватый вкус, поэтому он не очень подходит для таких рецептов.
Сгущённое молоко можно сварить самостоятельно или купить уже готовое.
Наполнители для пасхи можно подбирать любые, на ваше усмотрение. Мне нравится использовать шоколадные капли и кедровые орешки. Можно взять курагу, грецкие орехи или изюм.
Сливочное масло должно быть комнатной температуры.
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Шаг 2
Приготовить творожную массу. Всыпать в глубокую чашку творог. Добавить к нему жирные сливки, варёную сгущёнку, сливочное масло и экстракт ванили.
Вместо ванильного экстракта можно использовать ванильную пасту или заменить ваниль на цедру апельсина.
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Шаг 3
Пробить творог с остальными ингредиентами при помощи блендера. Должна получится однородная пастообразная масса.
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Шаг 4
Добавить в творожную массу шоколадные капли и ядра кедрового ореха.
Перемешать творожную массу с наполнителем, чтобы шоколадные капли и кедровые орехи равномерно распределились в общей массе.
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Шаг 5
Подготовить специальную форму для творожной пасхи с вареной сгущенкой. Застелить форму двумя слоями марли.
Марлю можно предварительно смочить водой, чтобы она была влажной, так она лучше ляжет в форму.
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Шаг 6
Выложить творожную массу в форму для пасхи.
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Шаг 7
Накрыть творожную массу концами марли. Поставить сверху груз и убрать творожную пасху в холодильник на 6-8 часов. Обычно, я готовлю пасху с вечера, а утром уже можно угощаться.
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Шаг 8
Достать форму с пасхой из холодильника. Убрать груз и марлю сверху творожной массы. Перевернуть форму на сервировочную тарелку широкой стороной вниз.
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Шаг 9
Освободить творожную пасху от формы. Убрать аккуратно марлю.
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Шаг 10
Творожная пасха с варёной сгущёнкой готова. Украсить любым удобным для вас способом. Можно использовать шоколадные капли или любой другой декор.
Хранить творожную пасху с варёной сгущёнкой в холодильнике не более 2 дней.
Приятного аппетита!
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