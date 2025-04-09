Творожная пасха с варёной сгущёнкой

Подготовить все ингредиенты для творожной пасхи с варёной сгущёнкой.

Рекомендации по выбору ингредиентов:

Творог лучше всего брать жирный - 9-18% жирности. С таким творогом у пасхи получается более нежный и сливочный вкус. Менее жирный творог имеет слегка солоноватый вкус, поэтому он не очень подходит для таких рецептов.

Сгущённое молоко можно сварить самостоятельно или купить уже готовое.

Наполнители для пасхи можно подбирать любые, на ваше усмотрение. Мне нравится использовать шоколадные капли и кедровые орешки. Можно взять курагу, грецкие орехи или изюм.

Сливочное масло должно быть комнатной температуры.