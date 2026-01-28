Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в 2026 году

Кроме основных дисциплин, школьникам предстоит выбрать профильный предмет, от которого зависит успешное поступление в вуз. Гуманитариям важно знать, как организовать подготовку к ЕГЭ по обществознанию в 2026 году.

ЕГЭ по обществознанию проверяет усвоение школьниками знаний по предмету.

Не стоит полагать, что сдать обществознание легко и просто. Вовсе не хочется пугать и без того взволнованных будущими экзаменами школьников, но статистика прошлых лет подтверждает, что задача по успешной сдаче самого популярного предмета по выбору не такая простая, как кажется на первый взгляд. Так что пока есть время, давайте поставим цель на высокий балл и составим пошаговый план подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 2026 году. Пройдемся по основным разделам и темам экзамена, рассмотрим, какие материалы и ресурсы помогут их доходчиво разобрать и закрепить, узнаем, как избежать ошибок и успешно пройти испытание.

Полезная информация о ЕГЭ по обществознанию в 2026 году

Экзамен будет состоять из двух частей: в первую войдут 16 вопросов в формате теста, то есть нужно будет выбирать правильные ответы из нескольких предложенных вариантов. Вторая часть будет состоять из 9 вопросов, на которые нужно будет дать развернутый ответ: здесь школьники должны показать свои способности аргументировать собственную точку зрения.

В 2026 году в блоке «Экономика» будут внесены небольшие изменения (полный список блоков смотрите далее в статье — прим. ред.). В задании №21, посвященному изменениям в графиках спроса и предложения, теперь необходимо конкретизировать, что именно изменилось. Это правило прописано в самом задании и его нужно соблюдать при ответе.

Основные разделы и темы экзамена по обществознанию

Темы охватывают различные сферы социальной жизни человека и включены в пять разделов. По итогам прошлых лет больше всего правильных ответов школьники дают на задания по теме «Человек и общество». Наибольшее затруднение вызывают вопросы про налоги, ценные бумаги и госбюджет. Также выпускники часто путаются в понятиях «социальное» и «светское» применительно к государству.

Рассмотрим, что включено в основные разделы экзамена по обществознанию и что в них входит (1):

«Человек и общество»

Природа и общественное значение человека как личности в различных ее проявлениях: психика, эволюция и мировоззрение, задатки, способности, талант и гениальность. Процесс познания и накопления знаний через восприятие, интуицию, суждения и умозаключения. Влияние мышления и деятельности, интересов и потребностей на систему построения общества. Социальные институты и культура, значение науки, образования, искусства, религии и морали для формирования личности и общества. Варианты развития общества и глобальные угрозы столетия.

«Экономика»

Экономическая наука и хозяйство, производство и потребление. Право и виды собственности, приватизация и национализация. Ресурсы и факторы производства, капитал и предпринимательство. Различные экономические системы и главные вопросы экономики. Классификация рынков и законы рыночной экономики, финансовые институты и денежно-кредитная политика, ценные бумаги и источники финансирования бизнеса. Рынок труда, налоги, инфляция и госбюджет, а также влияние государства на экономическое развитие.

«Социальные отношения»

Социальная мобильность и стратификация, их типы и виды, социальные лифты и каналы мобильности. Социальные группы и этнические общности, межнациональные отношения, национализм, конфликты и интеграция. Социальные нормы и меры контроля, свобода и ответственность, социальная роль и статус, виды и факторы социализации, семья и брак.

«Политика»

Понятие и виды власти, ее источники и функции, легитимность и теория разделения. Признаки и функции государства, формы и аппарат, компоненты и функции политической системы. Типы политических режимов и формы правления, признаки демократии и политическая элита, формы устройства государства, гражданское и правовое общество. Политические движения и партии, СМИ и цензура, участие в политике и избирательная кампания, политический процесс и культура, органы власти и политическое лидерство.

«Правовые отношения»

Признаки права и правовые нормы, система права и правовые институты, Конституция и конституционный строй, законы и стадии законотворчества. Юридическая ответственность, ее принципы и виды. Субъекты гражданского права и избирательная система. Организационно-правовые формы предпринимательства, виды собственности и имущественные права. Трудовые отношения, заключение и расторжение брака, административная ответственность и защита окружающей среды. Виды судебных процессов и международное право, гражданство, права и обязанности налогоплательщиков.

— Тенденция последних лет — увеличение количества заданий, которые требуют прикладных знаний, понимания реалий современного общества, — обращает внимание Александр Жидков, председатель методического совета и преподаватель обществознания Специализированного учебно-научного центра «Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ». — В развернутой части выпускникам предлагается приводить актуальные примеры, аргументировать свою позицию, давать развернутые пояснения. Следовательно, готовиться только по учебникам не получится. Выпускнику необходимо следить за новостями, изучать аналитические материалы. Например, можно подписаться на несколько популярных официальных новостных и информационно-аналитических телеграм-каналов.

Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по обществознанию

Минимальный срок для качественной подготовки к экзамену — один год. За это время можно повторить темы школьной программы и потренироваться в прохождении заданий для ЕГЭ прошлых лет. Чтобы максимально охватить все и ничего не упустить, лучше составить план и график занятий.

Специалисты рекомендуют выпускникам посещать дополнительные занятия в школе, записаться на специальные курсы, которые организуются, например, в университетах, обратиться к репетиторам или в онлайн-школы, поскольку для самостоятельной подготовки необходима высокая самодисциплина. К тому же без внешнего контроля школьник не узнает, где допустил ошибки, и некому будет объяснить сложные темы. Кроме этого, преподаватель дистанционных курсов помогает не только составить план подготовки и следовать ему, но и проверяет домашнее задание, дает развернутые комментарии по каждой ошибке.

— Сложно продемонстрировать высокий результат, начав готовиться за полгода до экзамена, — отмечает Александр Жидков. — Но ситуация во многом индивидуальна для каждого выпускника и зависит, например, от того, на каком уровне — профильном или базовом — он изучал обществознание, сколько предметов по выбору сдает и, конечно, каким способом готовится. Большинство высокобалльников начинают подготовку к сдаче экзамена еще в 10-м классе, что позволяет более мягко распределить детализацию теории под содержание экзамена и тренировку в выполнении заданий разного типа.

Как подготовиться к ЕГЭ по обществознанию с нуля: пошаговый план

Как известно, любой путь начинается с первого шага. Прежде всего необходимо поставить четкую цель. Не просто «сдать экзамен», а получить максимальный балл. К тому же, качественное и системное знание предмета станет отличным фундаментом для будущих студентов. И не менее приятный бонус — высока вероятность поступления на бюджет. Итак, вперед к цели — шаг за шагом.

1. Оценка уровня знаний

Для этого надо открыть кодификатор от ФИПИ (2) с перечнем тем по предмету, выписать темы и честно оценить свои знания по каждой. Задания с низкой оценкой вынести в начало плана изучения, с высокой — в конец.

2. План подготовки

Возьмите полученный список и распределите темы на периоды. К примеру, всего тем — 50, а до экзамена осталось пять месяцев. Значит, 10 тем — на месяц, 3—4 темы — в неделю, последняя неделя — закрепление.

3. Изучить пробный вариант и систему оценивания ЕГЭ

Это поможет понять, с чем придется иметь дело во время экзамена, а также дополнительно оценить уровень своих знаний. Для этого надо решить пробный вариант, свериться с правильными ответами и поставить себе балл.

4. Выбор способа подготовки

Пора решить, как вы будете заниматься — самостоятельно, в рамках дополнительных занятий в школе (если они проводятся), на специальных курсах или с репетитором. Для этого надо честно оценить свой уровень дисциплины. Как правило, она прямо пропорциональна текущему уровню знаний. Если он низкий — лучше заниматься с преподавателем.

5. Решать тесты по каждой пройденной теме

Каждую тему надо закрепить практически. Даже если что-то не понятно — проходить тесты. Результат не заставит себя ждать — графики и кривые спроса и предложения станут понятнее, а такие понятия, как «светское» и «социальное» в отношении государства, встанут на свои места.

6. Решать тесты на время

Пора усложнить задачу — засекать время на прохождение заданий. С каждым разом стараться его сократить. Это поможет во время экзамена справиться с волнением, что ничего не успеете.

7. Выписывать термины

Известно, что при написании новая информация запоминается лучше. Хорошее владение терминологией — основа теоретической базы. Лучше записывать на отдельных карточках: с одной стороны — термин, с другой — определение.

8. Метод ассоциаций для запоминания

Это гораздо эффективнее зазубривания. Для этого нужно придумать понятное сравнение. Например, запомнить формы познания через знакомые слова «вопрос» и «суп». Как это работает: «вопрос» — восприятие, ощущение, представление; «суп» – суждение, умозаключение, понятие.

9. Конспекты по темам

Во время изучения новых тем важно не забывать старые. Для этого по каждой теме нужно выписать основные мысли и периодически их перечитывать, чтобы помнить пройденный материал. Очень важно структурировать конспекты под формат заданий ЕГЭ. Например, фиксировать признаки понятий (так проще будет справиться с заданием 18).

10. Прочитать Конституцию РФ

Кроме того, что это по сути главный закон страны, есть задания, которые связаны с Конституцией напрямую. Поэтому надо не просто прочитать Основной закон страны, но и разобрать его с точки зрения заданий экзамена. Конституции, например, посвящено тестовое задание 12 и развернутое задание 23, которое требует раскрытия важных характеристик нашего государства, прав и обязанностей. При этом от выпускника не требуется приводить в ответе номера статей или дословные выдержки из Конституции. Важно ее прочесть и понять. Наверняка найдете для себя много неожиданного и интересного.

11. Задания повышенной сложности

Задания 22, 24 и 25 лучше досконально разобрать. Кроме уверенности на экзамене, за них можно получить максимальные баллы.

12. Изучение частых ошибок

Опыт — сын ошибок трудных. И лучше опираться на чужой. Самые частые ошибки: путаница в понятиях — помогут карточки с терминами; математические ошибки — таблица умножения в помощь; незнание названий и функционала органов власти — выписать в конспекты и повторять; путаница в наказании и налогообложении — выручат ассоциации и крылатые выражения. Например, «преступление и наказание» и «заплати налоги — спи спокойно».

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по обществознанию, важно оценить реальный уровень своих знаний.

Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию

Александр Жидков напоминает, что экзамен проверяет освоение школьной программы:

— Ключевые источники — официальные учебники профильного уровня, утвержденные Министерством просвещения. Если, например, выпускник приводит данные, которые содержатся в другом издании и отличаются от учебника, то ответ может быть зачтен как неверный. Помимо учебных пособий, придется работать и с официальными источниками — Конституцией РФ, выдержками из нормативных правовых актов.

Основным ресурсом остается сайт ФИПИ (2), на котором отражаются все нововведения и изменения, а также собраны свежие КИМы (контрольно-измерительные материалы) — задания по всем предметам ЕГЭ (3). Пройдемся по другим ресурсам и материалам, которые помогут успешной подготовке.

Онлайн-платформы с заданиями

Сайт «Российская электронная школа» рекомендован ФИПИ и предлагает школьный курс по обществознанию, собранный из теоретических видеоуроков. К каждому прилагается конспект, тренировочные упражнения и проверочные задания. Есть список всех важных терминов с их кратким описанием.

База онлайн-тестов по обществознанию на Online Test Pad предлагает проверить свои знания. Каждый содержит 30 вопросов и по четыре ответа, из которых нужно выбрать верный. Отлично подходит для повторения и закрепления материала.

Образовательный портал «Решу ЕГЭ» ежемесячно обновляет варианты тестов для самопроверки знаний. Делает это искусственный интеллект, анализируя самые сложные задания по результатам предыдущего месяца. После проверки выполненных тестов выставляется оценка.

Скачав приложение «ЕГЭ Обществознание», можно проверить теоретические знания на практике. Платформа содержит блиц-тесты, готовые эссе, таблицы и задания по темам права и экономики.

Онлайн-курсы

Демократичный по цене и манере общения с учениками ресурс «ЕГЭLAND» предлагает скидку 25% «для чиловых ребят». Препод Саша с позывным «Обществознайка», двумя высшими образованиями и семилетним стажем в 2024 году выпустил каждого седьмого 100-балльника. А половина учеников получили по 80 баллов. Доступен пробный урок.

«ТурбоЕГЭ» предлагает эффективный курс с крутыми преподавателями, «которым не все равно, как ты сдашь». И обещает поступление на бюджет в вуз мечты. Огненные вебинары, конспекты к каждому занятию, каждый месяц минимум 12 тестовых заданий и отработки по ним, разбор вопросов с преподавателем и даже поддержка психолога.

Платформа «Умскул» готовит к ЕГЭ по обществознанию учеников 10-х и 11-х классов. Результаты преподавателя Анастасии Маловой впечатляют: 189 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов и почти 5 тысяч — на 90+. Кроме вебинаров и поддержки учеников, отслеживается успеваемость, рассчитывается траектория успеха, широко применяются игровые методики.

Полезные блоги о ЕГЭ

В телеграм-канале «Сотка» разбирают теорию всех разделов и пробные варианты ЕГЭ, выкладывают конспекты, готовые решения и новости экономики, политики и общества для написания эссе. А еще шпаргалки для решения сложных заданий.

Блог «Лицей Ростелеком» предлагает незаменимые лайфхаки для сдачи ЕГЭ по обществознанию. Например, что в первой части заданий есть подсказки для второй, а во второй — для первой. Или что знание Конституции может принести 13 баллов из 100.

Телеграм-канал «Фоксфорд» предлагает скачать бесплатно пошаговые инструкции по сдаче ЕГЭ. Нужно заполнить форму, запустить чат-бот, сохранить и изучить материалы, которые укажут на частые ошибки во время подготовки и сдачи ЕГЭ, помогут разработать индивидуальный план с удобным шаблоном распределения задач и времени, расскажут, как не допустить ошибок при подаче документов в вуз.

Книги и сборники с заданиями

Сборник «Модульный триактив-курс» от составительниц заданий для ЕГЭ по обществознанию Ольги Котовой и Татьяны Лисковой включает три модуля — социальные отношения, политика и право. Большинство материалов представлено таблицами и схемами для удобного запоминания. После каждого урока — тесты и проверочные работы. В конце — справочные материалы.

«Обществознание. Учебники 10—11 класс» автора Л. Боголюбова с понятной и интересно изложенной теорией, с обилием наглядных примеров и интересных фактов, а также биографий общественных деятелей. В конце каждой темы есть вопросы и задания для закрепления материала. Подойдет тем, кто готовится к экзамену с нуля.

«Обществознание в таблицах и схемах» авторов Р. Пазина и Р. Болдырева представляет интенсивный курс для подготовки к ЕГЭ с максимально сжатой теорией по всем пяти разделам. Вполне заменит конспекты для повторения ранее изученного.

«Типовые экзаменационные варианты» Котовой — Лисковой включает 50 вариантов заданий, составленных на основе демоверсии 2023 года.

При подготовке к экзаменам важно читать статьи и новости, имеющие отношение к обществознанию.

Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов

Для начала надо узнать и проанализировать часто допускаемые ошибки. По статистике в первой части экзамена школьники много искали определенное количество верных элементов ответа вместо анализа суждения. Поэтому после внимательного прочтения задания и всех данных суждений нужно проанализировать каждое и сделать вывод, какое из них — верное без привязки к отдельным элементам ответа. Во второй части во избежание ошибок важно знать и понимать структуру задания.

Александр Жидков напоминает, что «зачастую задания экзамена предлагают не просто выбрать из списка или самостоятельно перечислить какие-либо права и обязанности, но и проиллюстрировать их реализацию актуальными примерами. Поэтому теорию сразу же необходимо отрабатывать вместе с практикой».

Давайте разберемся, как максимально приблизиться к заветным 100 баллам.

Четко следовать составленному плану подготовки. Привычка вырабатывается всего за три недели. Поэтому первые дни придется заставлять себя изучать новую тему, писать конспект и проходить тесты. Потом будет легче.

Карточки с терминами и их определениями лучше не просто делать, а заполнить ими свое рабочее пространство. Взгляд невольно будет цепляться то за одну, то за другую, и терминология со временем запомнится и обретет системный вид.

Регулярно заходить на сайт ФИПИ. Помимо демоверсии вариантов заданий, важно получить представление о критериях оценивания и заполнении экзаменационных бланков.

Помните — теория без практики ничто. Решать задания как можно больше и чаще, проходить тесты, соревноваться с друзьями на время, придумывать игры-викторины, разбирать причины и следствия различных исторических событий.

Читать статьи и новости с соотнесением их с курсом обществознания. Иначе зачем получать знания, если не пользоваться ими в обычной жизни?

На экзамене перед тем, как сдать работу, обязательно перечитать все ответы. Конечно, если соблюдено все вышесказанное, ошибок может и не быть. Но лучше перепроверить.

Советы эксперта

— Вокруг ЕГЭ по обществознанию сформировалось огромное сообщество учеников, педагогов, экспертов, которые обобщают задания разных видов прошлых лет, предлагают их решения, — указывает Александр Жидков. — Изучение таких источников помогает, поскольку материалы подготовлены в формате экзаменационных заданий, но при этом остаются понятными и хорошо структурированными.

Второй составляющей успешной подготовки эксперт называет умение выполнять задания определенного типа.

— Есть задания, в которых даже одна ошибка ведет к потере баллов, и задания, в которых наличие одной ошибки (лишнего или недостающего ответа) позволяет получить один из двух баллов, — поясняет эксперт. — Во второй части экзамена выпускник должен определенным образом структурировать свой ответ. Например, в сложном плане должны быть обязательные три пункта, раскрывающие тему, детализированные в подпунктах. Или в задании, требующем обоснования определенных явлений и процессов, обязательна развернутая формулировка из двух и более предложений.

Александр Жидков согласен, что в тренировке помогает банк заданий и демоверсия экзамена, размещенная на сайте ФИПИ.

— Но даже официальные ответы к заданиям не отражают всех особенностей, которые должны учесть выпускники при подготовке ответа. Важно в этой части следить за вебинарами, которые проводят разработчики заданий, — все записи размещены на сайте ФИПИ, смотреть разборы заданий прошлых лет, которые проводятся экспертами, — советует Александр Жидков.

