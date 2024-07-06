Как научить детей дружить: советы психолога

Не все люди рождаются с интуитивным знанием, как создавать и сохранять близкие эмоциональные связи, поэтому дружбе тоже нужно учиться.

В этом, как и во многом другом, детям нужен взрослый, который покажет, подскажет, поделится опытом. Здесь прекрасно работает и собственный пример родителей, когда они при детях общаются со своими друзьями. Также важны послания и акценты, благодаря которым ребенок сможет ориентироваться в сложном мире взаимоотношений между людьми.