Как взбодрить мозг школьнику: 5 научных способов настроиться на учебу

После каникул мозг не хочет включаться, и это нормально: он долго отдыхал, и теперь любой перегруз для него — стресс. Рассказываем, как взбодриться и быстро войти в рабочий ритм, чтобы первые учебные недели не были мучительными.



Эльвира Ольман Автор Дети Mail

Хорошая новость: для того, чтобы взбодрить мозг перед учебным годом, не нужно записываться на курсы или пить таблетки источник: Freepik

Ученые доказали: письмо ручкой на бумаге заставляет мозг работать активнее, здоровый сон помогает быстрее думать, а обычная прогулка в парке восстанавливает внимание и повышает креативность.

В статье — пять конкретных способов взбодрить мозг, которые можно легко вписать в повседневную жизнь в последние дни каникул.

Выбраться на природу хотя бы на день

Пребывание на природе — не просто отдых. Исследования показывают: даже несколько часов в лесу или парке улучшают творческие способности на 50%. Природа восстанавливает внимание и концентрацию, прокачивает стратегическое планирование и критическое мышление.

Городская среда перегружает мозг шумом, рекламой, постоянными сигналами телефона. Лес или парк, наоборот, дают мягкие стимулы — шелест листьев, движение облаков, пение птиц. Мозг отдыхает от лишней информации и начинает лучше справляться с учебными задачами.

Не обязательно устраивать многодневный поход с палатками и рюкзаками. Достаточно вооружиться удобной корзинкой для пикника, мягким пледом, термосом с чаем и парой бутербродов — и отправиться в ближайший парк или лесопарк. Совместная игра с друзьями, наблюдение за белками или просто болтовня на траве дадут мозгу ту самую «перезагрузку», которую не заменит ни один гаджет.

Наладить сон за неделю до школы

Во сне мозг не отключается: он перерабатывает информацию, укрепляет память и… очищается. Исследователи из Университета Рочестера обнаружили: во время сна межклеточная жидкость вымывает из мозга токсичные белки, которые накапливаются днем.

Если спать меньше 8 часов, эти токсины остаются внутри клеток и мешают думать. За неделю до школы стоит понемногу сдвигать время отхода ко сну — на 15–20 минут раньше каждый день. Так к 1 сентября организм привыкнет к новому графику.

Для улучшения сна важно создать правильную «сонную» атмосферу в комнате. Плотные шторы блэкаут помогут выработке мелатонина, а лампа с теплым, приглушенным светом даст мозгу сигнал о приближении отдыха. Чтобы отвлечься от уличного шума и собственных тревожных мыслей, можно включить устройство с белым шумом или специальное приложение с монотонными звуками — это поможет быстрее погрузиться в глубокую фазу, во время которой и происходит активное вымывание токсинов.

Выходить на солнце на 15 минут

Витамин D напрямую влияет на память и способность к обучению. Достаточный уровень витамина D улучшает обработку информации и рабочую память. Самый простой способ получить его — выйти на солнце. Перед школой особенно важно восполнить дефицит: летом многие дети сидят в помещениях или в тени, и к концу августа уровень падает.

Под действием ультрафиолета в коже синтезируется витамин D3. Всего 15–20 минут на солнце утром или вечером — и мозг получает дополнительный ресурс для учебы.

Но есть важный нюанс: витамин D — жирорастворимый, поэтому без жиров он просто не усвоится. Чтобы солнечные ванны принесли максимум пользы, важно съесть что-нибудь с полезными жирами до или после прогулки. Отлично подойдут бутерброд с маслом и яйцом, салат с авокадо и ложкой оливкового масла, горсть орехов или кусочек жирной рыбы.

Смотреть спортивные матчи

Звучит странно, но это научный факт: когда человек смотрит спортивные состязания, в мозге активируются участки, которые обычно отвечают за движения и стратегию. Ученые выяснили, что у болельщиков меняются нейронные связи — как будто они сами тренируются.

Просмотр футбола, баскетбола или хоккея — не просто отдых, а способ прокачать быструю реакцию и стратегическое мышление. Особенно полезно обсуждать моменты матча, прогнозировать счет, анализировать тактику — это добавляет нагрузку на зоны прогнозирования и планирования.

Совет: подготовь полезные снеки — орешки, фрукты или бутерброды с авокадо, чтобы мозг получал не только умственную, но и питательную подпитку. Чем ярче впечатления, тем больше пользы для быстрой реакции и стратегического мышления.

Писать от руки, а не печатать

Планшеты и ноутбуки — это удобно, но ученые советуют чаще откладывать их и брать ручку. Исследования Принстонского университета доказали: когда пишешь от руки, мозг обрабатывает информацию глубже.

Можно попробовать писать списки дел, планы на день или конспекты по книгам от руки. Если совсем не хочется расставаться с техникой — подойдет планшет со стилусом.

Что не нужно делать перед школой

1. Сидеть в телефоне до полуночи. Синий свет экрана не просто мешает заснуть — он напрямую подавляет выработку мелатонина, гормона, который запускает глубокие фазы сна. Исследования показывают, что дети, которые сидят в гаджетах за час до сна, засыпают на 30–40 минут позже и теряют около 20% времени глубокого сна. Правило простое: за полтора часа до отбоя — никаких экранов. Лучше почитать книгу или послушать спокойную музыку.

2. Пропускать завтрак. Мозг — самый энергозатратный орган, и его главное топливо — глюкоза. За ночь ее запасы в крови падают до минимальных значений, и утром без еды ты отправишься на учебус с «пустым баком». Ученики, которые завтракают, на 15–20% быстрее решают логические задачи, реже отвлекаются и лучше удерживают внимание до обеда. Причем важен именно полноценный прием пищи, а не быстрый перекус батончиком. Сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб) дают энергию постепенно, белок (яйца, творог, сыр) поддерживает активность, а жиры помогают усваиваться витаминам. Даже простой бутерброд с маслом и сыром или тарелка овсянки с яблоком уже дадут мозгу тот самый стартовый импульс.