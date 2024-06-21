Никаких игрушек: рекомендации по безопасному детскому сну

Родители обычно кладут в кроватку все эти мягкие, теплые одеяльца и другие предметы, чтобы малышу было уютнее, но на самом деле он в них не нуждается, отмечают эксперты. Лучше укладывать ребенка спать в специальном спальном мешке. Кроме того, перед тем как уложить малыша, необходимо снять с него шапочку, если она надета. И вообще не нужно слишком его укутывать, особенно если в комнате тепло: перегрев тоже повышает риск синдрома внезапной младенческой смерти. Обычно младенцу во сне нужен только один дополнительный слой одежды.