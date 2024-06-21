Никаких игрушек: рекомендации по безопасному детскому сну

Рекомендации по детскому сну Американской академии педиатрии (ААР) направлены на максимальное снижение риска синдрома внезапной младенческой смерти, при котором дети, чаще всего в возрасте до года, без всяких внешних причин внезапно умирают во сне.
Согласно этим рекомендациям, младенцы, по крайней мере в первые полгода жизни, обязательно должны спать отдельно от родителей, в своей кроватке или колыбельке, которая при этом должна находиться в той же комнате, что и родительская кровать. Как показывают исследования, совместный сон значительно повышает риск травмы или смерти младенца.
Поверхность, на которой спит младенец (причем исключительно в позе на спине!) должна быть плоской и жесткой. Лучший способ удостовериться, что матрас в детской кроватке достаточно жесткий, чтобы не представлять опасности для малыша — надавить на него ладонью и резко отпустить. Если останется вмятина — матрас не подходит.
Любая мягкая мебель, на которую уложили спать младенца, представляет для него риск. Если вы прилегли с малышом на свою кровать, на диван или в кресло и заснули, то риск смерти младенца повышается на 67%.
А если ребенок недоношен, родился со слишком низким весом или младше 4 месяцев — риск его смерти при совместном сне повышен в 5–10 раз.
Жесткий матрас в кроватке младенца должен быть покрыт плотно прилегающей натяжной простыней, и больше в кроватке ничего быть не должно — ни одеяла, ни подушки, ни мягких игрушек, никаких простынок, пеленок, бамперов и так далее. Потому что высок риск, что ребенок запутается в этих вещах и задохнется.
Родители обычно кладут в кроватку все эти мягкие, теплые одеяльца и другие предметы, чтобы малышу было уютнее, но на самом деле он в них не нуждается, отмечают эксперты. Лучше укладывать ребенка спать в специальном спальном мешке. Кроме того, перед тем как уложить малыша, необходимо снять с него шапочку, если она надета. И вообще не нужно слишком его укутывать, особенно если в комнате тепло: перегрев тоже повышает риск синдрома внезапной младенческой смерти. Обычно младенцу во сне нужен только один дополнительный слой одежды.
Авторы рекомендаций не советуют использовать для сна младенцев шезлонги, качалки и другие приспособления для детского отдыха, у которых наклон превышает 10%. Когда наклон больше, есть риск, что голова ребенка во сне упадет вперед. А когда подбородок прижат к груди, растет риск удушения. К тому же малыши также могут вываливаться из таких устройств и застревать под ними.
Риск представляет также сон в автокресле, коляске, слинге, переноске, так как во всех этих случаях повышается вероятность перекрытия дыхательных путей малыша. Поэтому если ребенок заснул в таком месте, нужно переложить его на плоскую, жесткую поверхность.
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