Астма у детей: причины, лечение, профилактика

Родителям детей, которым ставят диагноз «бронхиальная астма», не раз приходится видеть своего ребёнка задыхающимся. Во время приступа астмы малыш ощущает нехватку воздуха, панику. Как помочь своему ребёнку дышать свободно?
С каждым годом растёт число детишек, у которых развивается бронхиальная астма.
- свист при дыхании, ребёнку трудно дышать;
- кашель преимущественно ночью;
- ребёнок кашляет со свистом и хрипом, жалуется на заложенность в груди после физических нагрузок, стрессов, во время болезни;
- кашель со свистом после контакта с аллергеном (пух, цветочная пыльца, пищевые аллергены, пыль и пр.)
- несколько раз в год у ребёнка случается бронхообструктивный синдром во время простудных заболеваний.
При этих симптомах педиатр направляет ребёнка к аллергологу.
После того, как диагноз подтверждается, у родителей возникает много вопросов:
- Почему это случилось с их чадом, в чём причины бронхиальной астмы?
- Как лечить малыша? Можно ли вылечить бронхиальную астму?
- Безопасны ли гормональные препараты при купировании приступов астмы?
- Что делать, чтобы младшие дети не заболели астмой? Меры профилактики.
- Можно ли лечить астму травами, и какова роль дыхательной гимнастики?
На эти и многие другие вопросы, волнующие родителей детей-астматиков ответит врач, доктор медицинских наук А.С. Пурясев в передаче, посвященной бронхиальной астме у детей.
