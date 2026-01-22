Астма у детей: причины, лечение, профилактика

А.С. Пурясев

Родителям детей, которым ставят диагноз «бронхиальная астма», не раз приходится видеть своего ребёнка задыхающимся. Во время приступа астмы малыш ощущает нехватку воздуха, панику. Как помочь своему ребёнку дышать свободно?

С каждым годом растёт число детишек, у которых развивается бронхиальная астма.

свист при дыхании, ребёнку трудно дышать;

кашель преимущественно ночью;

ребёнок кашляет со свистом и хрипом, жалуется на заложенность в груди после физических нагрузок, стрессов, во время болезни;

кашель со свистом после контакта с аллергеном (пух, цветочная пыльца, пищевые аллергены, пыль и пр.)

несколько раз в год у ребёнка случается бронхообструктивный синдром во время простудных заболеваний.

Признаками бронхиальной астмы являются:

При этих симптомах педиатр направляет ребёнка к аллергологу.

После того, как диагноз подтверждается, у родителей возникает много вопросов:

Почему это случилось с их чадом, в чём причины бронхиальной астмы?

Как лечить малыша? Можно ли вылечить бронхиальную астму?

Безопасны ли гормональные препараты при купировании приступов астмы?

Что делать, чтобы младшие дети не заболели астмой? Меры профилактики.

Можно ли лечить астму травами, и какова роль дыхательной гимнастики?

На эти и многие другие вопросы, волнующие родителей детей-астматиков ответит врач, доктор медицинских наук А.С. Пурясев в передаче, посвященной бронхиальной астме у детей.

Видео лечение астмы у детей