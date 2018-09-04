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Прокачать «жёсткий диск». Как развить память ребёнка

Статья из газеты: АиФ Здоровье №36 04/09/2018

Хорошая память – дар природы или плод неустанных тренировок? И то и другое. Поэтому, если бог не наградил ваше чадо отменной способностью к запоминанию, её, к счастью, можно развить.

Наш эксперт – врач-педиатр, нейропсихолог Ирина Борисова.

Счастливчики, которым повезло с памятью, учатся не только успешнее, но и легче тех, кому с этим даром повезло меньше. Порой они и к урокам не готовятся – хватает того, что запомнили в школе. Поэтому постараемся развить память наших детей как можно лучше, чтобы грызть гранит науки им было проще.

Лишь бы не скучно

Память бывает разных видов: например, кратковременная и долговременная. Первая хранит информацию недолго, вторая более надёжно. Есть также память произвольная и непроизвольная. В первом случае запоминание происходит само собой, во втором с помощью волевого усилия. Есть память механическая, она основана на многократном повторении. Так мы учим правила и стихи, параграфы в учебниках. Такая память наиболее хорошо развита у детей 6–14 лет, а с годами она слабеет. Именно поэтому малышам легче даётся изучение иностранного языка, чем взрослым.

Непосредственная (механическая) память укладывает в голову знания такими, какие они есть, а опосредованная требует осмысления. Тем не менее, чтобы тренировать мозг, недостаточно заниматься зубрёжкой. Важно, чтобы ребёнок имел желание узнавать новое и понимал, зачем ему нужно держать в голове знания. Информация, которую предстоит запомнить, должна быть ему интересна.

Призвать логику

Логика помогает не только запоминать теоремы, но и связывать воедино различные факты, проводить параллели между явлениями. Это улучшает не только запоминание, но и мышление. Чтобы овладеть логической памятью, нужно научить ребёнка во всём выделять главное и второстепенное, находить ключевые слова, делить на части по смыслу, составлять планы.

Ну а образная память даёт прекрасный механизм для запоминания чего угодно. Хорошо известны так называемые мнемонические приёмы (или метод ассоциаций). Они облегчают запоминание не связанных друг с другом явлений, предметов, цифр. Всем известный пример мнемоники – «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Точно так же можно запомнить и последовательность слов, логически не связанных друг с другом. Например, ребёнку довольно трудно воспроизвести цепочку слов: «комар» – «девочка» – «огонь» – «стул» – «персик». Но если придумать рассказ, как комар укусил сидящую на стуле у огня девочку, жующую персик, то запомнить не составит труда. Кстати, словесный подбор разных ассоциаций к словам – отличная тренировка образной памяти.

Кроме того, надо учесть, что мы воспринимаем факты и образы разными органами чувств. Кинестетики легче усваивают информацию, полученную через движение, аудиалы - через слух, а визуалы запоминают глазами.

Важно

Заданиями, которые требуют наибольшей нагрузки на память (заучивание стихов, правил, иностранных слов), лучше заниматься в первой половине дня. Оптимально – в 11 часов. Или около 16 часов. А по вечерам стоит заниматься лишь повторением.

Упражнения на разные виды памяти

Слуховая

  • Игра «Снежный ком». Играть можно вдвоём или целой компанией. Первый игрок называет слово, второй его повторяет и добавляет своё и так далее. Лучше ограничить выбор слов какой-то темой.
  • Раскрашивание картинки на слух. Взрослый читает текст с красочным описанием чего-либо. Например, речь может идти об украшении ёлки. После прочтения ребёнок должен будет нарисовать картинку в соответствии с услышанным: чтобы шишки были золотыми, шары – красными, гирлянда – голубой, а шапка у Деда Мороза – синей.
  • Прочитать рассказ, где есть много имён разных героев. Например, животных. После прочтения попросить ребёнка сказать, как звали лисичку, зайца, петуха, сову, волка и всех остальных.
  • Запомни фразу. Перед тем как прочитать вслух сказку, взрослый произносит одну фразу из текста. Например: «И тут заяц дал стрекача». Он просит ребёнка запомнить эту фразу и остановить чтение, когда взрослый дойдёт до этих слов.

Двигательная

  • «Повторяй за мной». Ведущий совершает разные движения, а ребёнок их повторяет в заданной последовательности. Усложнить задание можно, используя спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ленты.
  • «Запрещённое движение». Всё то же самое, что и в предыдущем пункте. Однако есть важное условие: можно повторять все движения, кроме, допустим, прыжка на одной ножке или хлопка в ладоши. Игру лучше проводить под заводную музыку, а темп убыстрять.
  • «Кукловод». Взрослый ведёт ребёнка, у которого завязаны глаза, придерживая за плечи. Затем с глаз ребёнка снимают повязку и предлагают повторить только что проделанный маршрут самому.

Зрительная

  • Показать ребёнку одну за другой несколько цветных карточек (от 3 до 5). Затем ребёнок должен сам повторить эту последовательность.
  • Дать рассмотреть группу предметов (8–10). А когда ребёнок отвернётся, убрать один из них (задание сложнее – поменять несколько предметов местами или добавить новый предмет). Пусть ребёнок восстановит исходный вид.
  • Нарисовать человечка, используя 3–4 геометрические фигуры. Показать ребёнку рисунок на полминуты, а затем попросить его нарисовать такой же. Усложнённый вариант – показать сразу несколько таких изображений. Также можно показывать ребёнку геометрические фигуры, составленные из спичек, счётных палочек, веточек. Пусть запомнит и повторит.
  • Показать картинку, на которой изображено много разных деталей (хватит и полминуты). Далее ребёнок должен пересказать всё, что увидел и успел запомнить.
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