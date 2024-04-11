Чего боялись наши предки, выбирая имя ребёнку

Имя у славян считалось важным фактором в жизни человека и его семьи, поэтому в народных традициях выбор имени и само наречение окружены многочисленными правилами. Они сохранялись на протяжении веков, даже когда христианство пустило у славян глубокие корни.

Среди обычаев встречаются и характерные для одного народа, и общие для всех. Например, повсеместно известен запрет давать ребенку имя вора, труса, пьяницы, слабоумного и так далее.

К.В. Лемох «Родительская радость» (1884) источник: Migration

«Без имени ребенок — чертенок»

Такое русское поверье Владимир Даль записал еще в середине XIX века. Схожее убеждение было распространено очень широко, поэтому зачастую имя новорожденному давали до крещения, даже если оно было временным и ребенок носил его только до крестильного обряда. Такой обычай был, к примеру, у сербов, которые могли дать временное имя ласкательное, или, наоборот, отпугивающее смерть и болезнь имя-оберег.

С «неправильным» именем дети будут плохо расти

Обычной практикой было называть малыша по святцам. Однако в особенных ситуациях или в силу местной традиции от него могли отступать.

Дата рождения, семейная история, живая и умершая родня, планы на будущее, наличие братьев и сестер – на выбор имени влияло множество факторов. И на всякое правило было другое, которое ему противоречило.

Не всегда можно было назвать малыша в честь святого, праздник которого предшествовал его появлению на свет. В южно-польских, украинских и сербских землях считалось, что тогда ребенок не будет расти, а вот если выбрать имя в честь одного из святых, чья память праздновалась в дни, следующие за рождением, то ребенок будет хорошо расти и крепнуть.

Нельзя называть в честь живых родственников

Назвать ребенка в честь родственника – традиция повсеместная, но и тут были свои правила. Например, почти везде запрещалось давать малышу имя живого старшего родственника, будь то дед, отец или брат.

Считалось, что тогда один из тезок умрет, а вслед за ним и второй. По старым поверьям, «двойники» не могли жить друг без друга, будь то тезки, близнецы или даже люди, родившиеся в один день или месяц (поэтому их имена тоже нельзя использовать).

А вот в честь умерших деда или бабки называли очень часто, особенно первого ребенка. Сына могли назвать в честь отца, если малыш родился после его смерти. Но при этом не следовало называть ребенка именем умершего брата или сестры, чтобы трагедия не повторилась.

При наречении в честь старшего родственника могли следовать особому порядку. На Руси первого сына называли именем деда по отцу, второго – деда по матери, третьего – в честь отца. Девочкам давали имена бабушек и матери в таком же порядке. При наречении в честь старшего родственника могли следовать особому порядку.. Девочкам давали имена бабушек и матери в таком же порядке.

В Славонии (историческая область на востоке Хорватии) ребенка могли назвать в честь кума или кумы, деда или бабки, последнего умершего члена семьи, или даже девочку – в честь вышедшей замуж сестры, которая как бы «умерла» для своей семьи.

В.Е. Маковский «Крестьянские дети» (1890) источник: Migration

Имя могло вернуть ребенка к жизни

Больных детей переименовывали, чтобы хворь от них «отвязалась», не нашла. Помешать нечистой силе «навести порчу» можно было, скрыв имя: если колдунья не знает, как назвали малыша, то не сможет ему навредить.

Имя могло даже вернуть ребенка к жизни. Ученые записали такой украинский обряд: если ребенок рождался мертвым или очень слабым, повитуха кричала ему в его ухо разные имена, мужские мальчику и женские девочке. Если ребенок оживал, то ему давали то имя, на каком он очнулся. У русских малыша окликали сначала именами родственников, потом уже другими.

7 способов перехитрить смерть

От святцев отступали в первую очередь тогда, когда в семье дети часто умирали в младенчестве, и требовалось обмануть смерть, болезни и нечистую силу.

У южных славян родители могли долго не давать ребенку имени и называть его просто «девочка» или «мальчик». Считалось, что если имени нет, то смерть не сможет найти малыша.

Другой способ обмануть смерть – внушить ей, что родился не ребенок, а зверь или чертенок, дать малышу защитное имя. Например, сербы могли называть мальчика «Вук», что значит «волк».

Другая группа защитных имен связана с идеей находки или покупки. Смерть должна была поверить, что ребенок не родился в этом доме, а был подобран или куплен (отсюда пошли такие имена, как Найда или Найден).

Смерть забирает живых и, чтобы не привлекать ее внимания, сербы могли называть новорожденного Мртвак, т.е. «мертвый».

Ребенка могли какое-то время называть не его настоящим именем, данным при крещении, а чужим. Этот обычай хорошо известен среди южных славян. При этом мальчика могли звать женским именем, а девочку – мужским. И даже ребенка, родившегося в христианской семье, – мусульманским.

Имя могли скрывать несколько лет (у сербов) или до крестильного обряда (у болгар). В Косово детей иногда называли в честь самого старого человека в округе, чтобы новорожденный жил так же долго.

Проводили «останавливающий» обряд

Однако порой требовалось решить другую проблему: остановить рождение детей одного пола или рождение детей вообще. В таком случае прибегали к так называемым «останавливающим» именам: Стана, Станимирка, Стоян и так далее.

У некоторых народов считалось, что подобное имя может остановить смерть детей в семье. Для этого сербы также проводили особый обряд, все участники которого носили «останавливающие» имена. Эти же люди участвовали в наречении младенца, ткали ему пеленку, к ним же обращались и для лечения малыша.

Если у женщины рождались одни девочки, она могла дать новорожденной свое имя. Считалось, что тогда у нее наконец родится мальчик.

То же самое – и с мальчиками: сына могли назвать именем живого отца, чтобы следующий ребенок был девочкой.

Скрывали крестное имя

Обычай двойного именования пользовался популярностью не только у древнерусских князей. Владимир Даль свидетельствует, что в ряде губерний Российской империи крестное имя содержалось в тайне, а родители и все остальные звали ребенка другим, данным «по обычаю».