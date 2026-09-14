Рецепт: разноцветное пюре для ребенка

И еще один рецепт для родителей, которые хотят привить своим детям любовь к овощам (а точнее — к их поеданию).

Анна Борисова журналист, филолог

Источник: Legion-Media

Детям очень нравится самим «раскрашивать» такое пюре — главное, не заострять внимание особо капризных едоков на том, из чего сделаны «краски».

Ингредиенты:

4 средние картофелины

Горсть листьев шпината

½ небольшой свеклы

½ небольшой моркови

1 ст. л. сливочного масла

Соль по вкусу

Как приготовить:

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.

В отдельной посуде сварите морковь и свеклу; измельчите их по отдельности с помощью блендера или мелкой терки.

Листья шпината опустите на 1 минуту в кипящую воду, а затем также пюрируйте в блендере.

Картофель разомните со сливочным маслом, не добавляя жидкость.

Разделите картофель на три части и в отдельных мисках соедините с пюре из моркови, свеклы и шпината (к этому процессу можно привлечь ребенка).

Тщательно размешайте до однородности, при необходимости подсолите. Сразу же подавайте на стол.