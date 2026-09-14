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РЕБЁНОК.РУ

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Рецепт: разноцветное пюре для ребенка

И еще один рецепт для родителей, которые хотят привить своим детям любовь к овощам (а точнее — к их поеданию).
журналист, филолог
цветное пюре
Источник: Legion-Media

Детям очень нравится самим «раскрашивать» такое пюре — главное, не заострять внимание особо капризных едоков на том, из чего сделаны «краски».

Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины
  • Горсть листьев шпината
  • ½ небольшой свеклы
  • ½ небольшой моркови
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Соль по вкусу

Как приготовить:

  • Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
  • В отдельной посуде сварите морковь и свеклу; измельчите их по отдельности с помощью блендера или мелкой терки.
  • Листья шпината опустите на 1 минуту в кипящую воду, а затем также пюрируйте в блендере.
  • Картофель разомните со сливочным маслом, не добавляя жидкость.
  • Разделите картофель на три части и в отдельных мисках соедините с пюре из моркови, свеклы и шпината (к этому процессу можно привлечь ребенка).
  • Тщательно размешайте до однородности, при необходимости подсолите. Сразу же подавайте на стол.

Совет. Добавляйте овощную массу к картошке постепенно, следя за тем, чтобы пюре не получилось слишком жидким. Вместо шпината для зеленого оттенка можно использовать брокколи.

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рецепты
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