Рецепт: разноцветное пюре для ребенка

И еще один рецепт для родителей, которые хотят привить своим детям любовь к овощам (а точнее — к их поеданию).
Ингредиенты:
- 4 средние картофелины
- Горсть листьев шпината
- ½ небольшой свеклы
- ½ небольшой моркови
- 1 ст. л. сливочного масла
- Соль по вкусу
Как приготовить:
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
- В отдельной посуде сварите морковь и свеклу; измельчите их по отдельности с помощью блендера или мелкой терки.
- Листья шпината опустите на 1 минуту в кипящую воду, а затем также пюрируйте в блендере.
- Картофель разомните со сливочным маслом, не добавляя жидкость.
- Разделите картофель на три части и в отдельных мисках соедините с пюре из моркови, свеклы и шпината (к этому процессу можно привлечь ребенка).
- Тщательно размешайте до однородности, при необходимости подсолите. Сразу же подавайте на стол.
Совет. Добавляйте овощную массу к картошке постепенно, следя за тем, чтобы пюре не получилось слишком жидким. Вместо шпината для зеленого оттенка можно использовать брокколи.
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