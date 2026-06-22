На связи. Ученые назвали возраст, оптимальный для покупки первого смартфона

Учёные из Детской больницы Филадельфии и Пенсильванского университета выяснили, что оптимальный возраст для покупки ребёнку первого смартфона — 13 лет. Кроме того, ежедневное использование телефона более пяти часов более чем вдвое повышает опасность для психического и физического здоровья по сравнению с рекомендованным двухчасовым лимитом. Все подробности — в материале aif.

Что будет с поколением, которое получило смартфоны раньше 13 лет

ru.

По данным исследователей, даже в 13 лет появление гаджета несёт определённые угрозы. Так, смартфон увеличивает риск хронического недосыпа на 29%. Цифры неумолимы: подростки, проводящие за экраном более пяти часов в день, имеют двукратный риск депрессии и ожирения по сравнению с теми, кто ограничивается двумя часами. Но если 13 лет — это лишь «минимум» для безопасного старта, то какие долгосрочные последствия для психики и здоровья мы увидим через 10–15 лет у поколения, получившего смартфоны в 5–10 лет, а то и раньше?

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен: последствия будут в десятки раз хуже исключения ребенка из здорового социума. Он называет смартфон фабрикой по фабрикации цифровых рабов, работающих на прибыль транснациональных корпораций.

В то же время председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко добавляет, что виртуальное общение заменило живое, что кардинально меняет паттерны поведения и затрудняет формирование глубоких межличностных связей. Ученые сегодня также обсуждают гипотезу о связи гаджетов с глобальным снижением рождаемости.

Тотальный контроль

При этом эксперты сходятся во мнении, что текущие данные лишь фиксируют начало масштабного социально-биологического сдвига.

Ученые рекомендуют убирать телефон из спальни на ночь — это снижает риск недосыпа на 36%. Но как изменится школьная жизнь, если рекомендации станут нормой: можно ли реально убрать телефон и кто должен за этим следить? По данным Mediascope, российские школьники 8-12 лет проводят в Сети около четырех часов ежедневно, а по опросам ВШЭ, более 60% учителей используют мессенджеры для домашних заданий.

Многодетный отец, волонтёр центра МногоМама Олег Киреев считает запрет до 13 лет утопией, ведь школьные чаты используются с первого класса. Он предлагает родителям настраивать тайминг через приложения. Доцент УрФУ Галина Банных допускает внедрение «умной слежки» с автоотключением систем. Юрий Крупнов видит решение во введении цифровых паспортов через госуслуги.

Ловушка взросления

Фото: freepik.com

Как изменится «норма взросления» в ближайшие 10 лет, если безопасный старт сдвинется к 13 годам, а цифровая среда все равно останется «агрессивной»? Аналитика Росстата показывает, что за последние пять лет время чтения книг подростками сократилось на 18%, тогда как потребление коротких видео выросло на 45%.

По мнению Юрия Крупнова, норма не изменится без форсажа в образовании и создания «эпистемонета» — сети точного знания. Эксперт против Стратегии развития образования до 2036 года, настаивая на невиданном форсаже в просвещении.

Галина Банных отмечает, что отказ от смарт-устройств потребует «регресса» к кнопочным телефонам через референдум и госпропаганду. Без альтернативных сред позитивного взросления ограничения останутся на бумаге.

Иллюзия защиты

Что будет с детской безопасностью в онлайне, если мы откладываем смартфон до 13 лет, но не даём навыков цифровой гигиены раньше этого возраста? Согласно отчетам «Лаборатории Касперского», каждый третий ребенок в России сталкивается с кибербуллингом, а число фишинговых атак на детские аккаунты за год выросло на 22%.

Юрий Крупнов подчеркивает, что одной гигиены недостаточно: требуются альтернативные траектории взросления, а педагог должен стать самым высокооплачиваемым специалистом. Олег Киреев солидарен в том, что менять нужно контент. Алгоритмы должны мотивировать детей гулять и заниматься спортом, иначе запреты не сработают.

Убийцы активности

Как недосыпы из-за смартфонов влияют на спортивную активность? Статистика Детской больницы Филадельфии показывает: подростки, проводящие с экраном более пяти часов, имеют двукратный риск ожирения. Хронический недосып, риск которого возрастает на 29% при появлении смартфона, бьет по метаболизму.

У детей развивается также и плоскостопие. По данным Минспорта РФ, лишь около 45% детей систематически посещают секции, тогда как 10 лет назад показатель превышал 60%.

Медики указывают, что без контроля экранного времени дети теряют силы для спорта. Это замыкает круг гиподинамии, формируя нездоровые привычки на всю жизнь.