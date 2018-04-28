Охрана окружающей среды для детей.

Когда вы думаете о многочисленных проблемах окружающей среды, вставших перед современным миром, какие способы их решения приходят вам в голову? Возможно, вы думаете о последних предупреждениях ученых касательно глобального потепления, об вымирающих видах животных и растений, об исчезновении лесов или о загрязнении воздуха и воды. Новости СМИ2

Многим взрослым может быть страшно изучать научные данные, подробно описывающие положение дел с охраной окружающей среды. Как же научить своих детей важности заботы об окружающей среде и не вложить в них представление о неизбежном конце света и вселенской катастрофе? Для начала обратите внимание детей на то, что может сделать для охраны природы ваша семья и ваши друзья. Если вы поможете своим детям озаботиться охраной окружающей среды с самого раннего возраста, они смогут увидеть, что их действия на самом деле играют важную роль, а если действовать заодно с другими людьми, можно сыграть важную роль в изменении и улучшении всего мира.

В статье приведены простые, легко выполнимые занятия с детьми, которые вы можете включить в свое ежедневное расписание и которые помогут им ответственно обращаться с окружающей средой.

Берегите воду

Знаете ли вы, что один человек расходует, в среднем, около 200 литров воды в день? Возможно, вы догадываетесь, что в ванной люди используют больше воды, чем в любой другой комнате в доме, или что капающий кран может пролить до 7500 литров воды в год. Но в то время как вы, скорее всего, знаете об этой статистике, ваши дети, вероятно, не имеют представления о том, сколько воды расходуется зря каждый день.

Как же научить детей беречь наши водные ресурсы? Подумайте над следующими предложениями:

чистя зубы, умываясь или моя руки, выключайте воду, а не лейте ее постоянно; возьмите себе за правило сокращать время пребывания под душем (пользуйтесь таймером, если это необходимо); если настала очередь детей мыть посуду, не давайте им лить воду постоянно, когда они намыливают или споласкивают посуду; если вы просите детей помыть садовые дорожки, давайте им швабру, а не шланг; пусть весной и летом ваши дети поливают растения рано утром, чтобы избежать испарения и, соответственно, расходовать меньше воды; не выбрасывайте мусор в туалет, потому что при этом каждый раз приходится сливать воду.

Переработка отходов

По всей вероятности, теперь ваши мусорные ведра стали намного легче, чем несколько лет назад. Сегодня баки для вторсырья стоят уже во многих городах, и в большинстве домов тоже есть мусорные бачки с такими отходами, которые увозят специальные машины раз в неделю.

Ваши дети, возможно, тоже принимали участие в школьных программах сбора макулатуры и Всемирного дня охраны окружающей среды (отмечается ежегодно во всём мире 5 июня), которые пропагандируют защиту окружающей среды. Может быть, они даже помогают своей семье собирать и отправлять на переработку алюминиевые банки и пластиковые бутылки и получают за это деньги. Раз переработка мусора так распространилась в последние годы, что же еще можно сделать, чтобы сократить загрязнение окружающей среды?

Сократите количество отходов

Наверное, самое простое, что прежде всего может сделать ваша семья, — это сократить количество производимого вами мусора. Потому что та горстка мусора, которую производит каждый отдельный человек, складывается в огромные горы всеобщего мусора, и снижение количества вашего личного мусора может существенно повлиять на окружающую среду. Вам помогут следующие идеи:

экономьте бумагу, пишите письма и делайте домашнее задание на двух сторонах листа; сделайте стопку бумаги для заметок, которую ваши дети смогут использовать для своих черновых работ, — это помогает использовать бумагу дважды; когда готовите обед, используйте многоразовую посуду; поощряйте детей использовать многоразовые контейнеры, а не полиэтиленовые пакеты, оберточную бумагу или алюминиевую фольгу; складывайте постриженную траву, листья и пищевые отходы в компостную яму у себя в саду, а не выбрасывайте их вместе с мусором, что тоже снизит объем мусора, отвозимого на городские свалки; покупайте вещи, сделанные из переработанной бумаги и других переработанных материалов; покажите своим детям, как много упаковочного материала пропадает впустую, когда вы покупаете индивидуально упакованные вещи, вместо того чтобы брать большие упаковки и затем раскладывать купленное по порциям в многоразовые контейнеры; покупайте перезаряжаемые батарейки и другие устройства, которые в конечном итоге менее вредны для окружающей среды и служат намного дольше обычных батареек; если вы находитесь в магазине и покупаете какую-нибудь маленькую вещь, положите ее себе в карман, в сумочку или в другой мешок с покупками, а не просите для нее отдельный пакет; берите с собой многоразовый пакет для покупок, который ваша семья может использовать несколько недель подряд, или просто хозяйственную сумку.

Вторичное использование старых вещей

Старая ненужная одежда, игрушки или предметы домашнего обихода могут получить вторую или даже третью жизнь, если начать их использовать не по назначению. Например, старая шина может стать отличной садовой клумбой, а рваная одежда может быть использована как тряпка. Части поло манных игрушек могут обрести новую жизнь в качестве материала для поделок. Вы также можете отдать еще пригодную вещь в благотворительное общество.

Переработка отходов вне дома

Многие люди аккуратно собирают мусор дома и совершенно забывают об этом вне его. Например, что вы делаете с пустыми пластиковыми бутылками и банками от газированной воды? Выбрасываете ли вы их в контейнер для переработки отходов, если таковой есть поблизости? Или просто отправляете в урну?

Напоминайте своим детям, что им надо всего-навсего удостовериться, что банка или бутылка пуста, положить ее к себе в рюкзак и потом, дома, выкинуть в контейнер для переработки отходов. Также вы можете посоветоваться с администрацией садов и парков вашего города, нет ли возможности поставить такие контейнеры в районах интенсивного городского движения. В некоторых садах и парках и на пляжах уже есть особые емкости для пластиковых бутылок и металлических банок.

Снижение загрязнения воздуха, замедление глобального потепления

Если ваши дети учатся в средних или старших классах, возможно, на уроках им уже рассказали о глобальном потеплении. Хотя может казаться, что предпринимать какие-либо меры по снижению количества выбрасываемых в атмосферу газов в состоянии только правительства и крупный бизнес, есть кое-что, что можете сделать и вы с вашей семьей, не говоря уже о том, что это поможет вам одновременно и сэкономить деньги. Например, можно предложить своим детям следующее:

Если вам надо куда-то добраться, идите пешком, поезжайте на велосипеде или сядьте в автобус, вместо того чтобы ехать на машине. Может быть, вы живете достаточно близко к школе, чтобы ваши дети могли ходить в нее пешком? Можете ли вы договориться с соседями по очереди развозить детей на машине? Могут ли ваши дети пойти в гости к другу пешком или поехать на велосипеде, а не пользоваться машиной? Экономьте электричество (выключайте телевизор, свет, радио и другие электроприборы, когда ими не пользуетесь). Помогите сохранить энергию и сырье, перерабатывая, используя по нескольку раз и снижая количество потребляемых продуктов. Сажайте деревья и другие растения, чтобы помочь поглощению излишнего углекислого газа (они также обеспечивают тень и защиту от ветра, что помогает лучше сохранять в домах более или менее постоянную температуру и, следовательно, снизить расходы энергии на их отопление или охлаждение).

Меньше усилий — больше результат

Наши маленькие повседневные действия самыми разными способами могут иметь значительный положительный эффект на окружающую среду. Чтобы дети начали постоянно задумываться об окружающей среде, дайте им возможность видеть все, что вы делаете для ее защиты изо дня в день, и объясняйте, почему вы это делаете. Например, дети могут не понимать, почему использование энергосберегающих ламп или механической газонокосилки лучше для окружающей среды, пока вы им это не объясните. Покажите своим детям, что вы не разбрасываете мусор, и объясните, какое влияние загрязнение имеет на окружающую среду. Не выбрасывайте ненужные вещи, а отдавайте их в благотворительные общества. Будьте в курсе проектов по охране окружающей среды в своем районе, и, возможно, вы сможете посадить дерево или убрать мусор в местном парке вместе с детьми.