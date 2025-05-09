Особенности питания юного спортсмена

Правильное питание очень важно для детей и подростков, занимающихся спортом и другими физическими занятиями.

Хорошее питание помогает спортсменам:

чувствовать себя более энергичными и меньше уставать;

избегать травм и болезней;

увеличивать силу и выносливость и

поддерживать здоровый вес.

Юные спортсмены и их родители должны знать:

какие продукты являются хорошими источниками энергии;

когда нужно потреблять определенные продукты;

как правильно питаться во время спортивного занятия и

когда и чем «подзаряжаться» после спортивного соревнования. Новости СМИ2

Каковы потребности в питании детей и подростков?

Здоровые продукты дают энергию, необходимую для роста и физической активности. Неважно, занимается ли ваш ребенок или подросток спортом серьезно или выполняет размеренные ежедневные физические упражнения, питательные вещества являются важной частью его здорового питания.

Макронутриенты (питательные вещества): белки, жиры и углеводы дают энергию для физической активности.

Польза Источники Углеводы Обеспечивают спортсменов глюкозой, необходимым и главным источником энергии. Цельные зерна злаков, овощи (в т. ч. кукуруза, картофель) – сложные углеводы; фрукты, молоко и йогурт – простые углеводы. Белки Являются важным строительным материалом клеток и тканей, участвуют в восстановлении мышц, волос, ногтей и кожи. Помогают поддерживать уровень глюкозы при физической активности, совершаемой в течение длительного периода времени. Нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты (творог, сыр), бобовые и орехи. Жиры Помогают организму усваивать витамины А, D, Е, К. Снабжают организм важными полиненасыщенными жирными кислотами. Защищают внутренние органы, в том числе обеспечивая тепловую защиту. Являются источником энергии и ее «резервным фондом». Нежирное мясо и птица, рыба, орехи, семечки, молочные продукты, яичный желток, а также оливковое и растительное масло. Потребление жира, содержащегося в чипсах и фастфуде, жареной пище, майонезе и хлебобулочных изделиях должно быть сведено к минимуму.



Микроэлементы – это витамины и минералы, необходимые людям для поддержания здоровья. Спортсмены должны быть особенно осторожными и уверенными в том, что они потребляют достаточное количество кальция, витамина D и железа.

Рекомендуемое суточное количество Польза и источники Кальций 1000 мг/день для детей в возрасте от 4 до 8-и лет. 1300 мг/день для детей в возрасте от 9 до 18-ти лет. Кальций помогает в построении крепких костей, снижает риск травматических и стрессовых переломов (переломов, возникающих под действием перегрузок). Пищевые источники: молоко, сыр, миндаль, кунжутное масло, брокколи, шпинат, петрушка и листовая капуста. Витамин D 600 МЕ/день для детей в возрасте от 4 до 18-ти лет. Помогает организму усваивать кальций. Пищевые источники: витаминизированные продукты (например, молоко), морской окунь, яйца, печень, сливочное масло и пребывание на солнце.

Йогурт, не содержит витамин D. Железо 8 мг/день для детей в возрасте от 9 до 13 лет. До 11 мг/день для детей в возрасте от 14 до 18-ти лет. Железо помогает поставлять кислород во все части тела, которым он необходим. Подросткам необходимо больше железа для здорового роста, увеличение количества крови и мышц. Пищевые источники: фисташки, зеленые листовые овощи, гречка, чечевица, печень и нежирное мясо.



Жидкости

Жидкости, особенно вода, очень важны для спортсменов, потому что они:

предотвращают обезвоживание и

помогают поддерживать здоровую температуру тела.

Для того чтобы оставаться здоровым, спортсменам необходимо пить много жидкости до, во время и после тренировок. Количество жидкости зависит от многих факторов, включая возраст, размер тела, степень физической активности, а также особенности окружающей среды.

Перед тренировками спортсмены должны выпивать от 400 до 600 мл воды (за 2–3 часа до начала занятий).

Во время тренировки спортсмены должны пить 150 - 300 мл воды через каждые 15 до 20-ти минут. Если общее время тренировки или соревнования составляет менее одного часа, воды обычно достаточно. Если занятие длится дольше, чем час и/или происходит при жаркой, влажной погоде, рекомендуется пить спортивные напитки (которые содержат натрий и глюкозу).

После тренировки спортсмены должны пить достаточно, чтобы восстановить жидкость, которую они потеряли вместе с потом. Натрийсодержащие жидкости (спортивные напитки) и закуски помогут утолить жажду и поддерживать уровень жидкости в организме.

Как родители юного спортсмена могут помочь ему получать все необходимые питательные вещества и микроэлементы?

Планирование питания помогает гарантировать, что ваш юный атлет получит все, что ему нужно, особенно при подготовке к спортивному соревнованию.

Перед соревнованием:

Блюда должны содержать источники углеводов, белков и жиров.

Ограничивайте потребление клетчатки.

Избегайте пищи с высоким содержанием жиров, потому что они могут вызвать чувство усталости.

При приеме пищи важно соблюдать расписание. Спортсмены должны: