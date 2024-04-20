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Жевательный мармелад

Ингредиенты

Фруктовое желе - 90 г

Желатин - 4 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Лимонная кислота - 1/2 ч.л.

Вода - 130 мл

  • 223 кКал
  • 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Многим из нас знаком мармелад в виде червячков, бабочек, мишек и других всевозможных фигурок, который при укусе начинает тянуться. По консистенции он более плотный и упругий, чем привычный нам мармелад. Дети просто обожают такое лакомство, оно яркое и аппетитное на вид. Обычно производитель заявляет, что в составе не содержится искусственных ароматизаторов и красителей, но иной раз закрадывается сомнение - почему магазинный жевательный мармелад такой невероятно вкусный? Не найдя точного ответа на этот вопрос, можно пойти другим путем и приготовить любое лакомство самостоятельно в домашних условиях. Благо, специальных средств для этого не нужно.

Для приготовления жевательного мармелада в домашних условиях используйте фруктовое желе, по возможности выберите без искусственных добавок. Тогда мармелад будет и вкусным, и полезным. Также нам понадобятся желатин, сахар, вода, лимонная кислота.

Ингредиенты для жевательного мармелада в домашних условиях
Фото 1

Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске: сухое желе, желатин, сахар и лимонную кислоту. Вместо нее можно использовать ложку лимонного сока.

Смешать сухое желе, желатин, сахар и лимонку
Фото 2

В кастрюльке разогрейте воду, доведите ее до кипения и пересыпьте туда сухие компоненты. Чтобы они сразу все не сбились в один комок, по мере добавления размешивайте массу венчиком.

Влить воду
Фото 3

Проварите всё минуты 3-4, затем перелейте в удобную емкость для застывания. Когда мармеладная масса остынет, отправьте ее в холодильник.

Перелить смесь в форму
Фото 4

Через несколько часов домашний жевательный мармелад будет готов. Вам останется лишь разрезать его на тонкие полоски или любые другие "фигуры", обвалять в сахаре или сахарной пудре и подать.

Фото жевательного мармелада в домашних условиях
Фото 5

Вкусный жевательный мармелад можно готовить на детские праздники, восторгу малышей не будет предела. Приятного аппетита!

Рецепт жевательного мармелада в домашних условиях
Фото 6
Жевательный мармелад, рецепт с фото
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