Бойтесь послушных детей! Как воспитать ребёнка успешным и счастливым

Все родители мечтают о том, чтобы их дети стали успешными. Но какую цену они готовы за это заплатить?

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Почему одни приходят к триумфу, а другие к трагедии?

Рассуждает доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва.

Недетские страшилки

Юлия Борта, «АиФ»: Елена Юрьевна, слишком высокие требования и ожидания родителей доводят до беды или, наоборот, способствуют успеху?

Елена Чеботарёва: У детей много разных способов справляться с родительскими требованиями. Это может быть и «плохое» поведение, и уход в себя или, как вариант, компьютерные игры. В конце концов, ребёнок может сделать выбор стараться соответствовать родительским требованиям, и тогда формируется угодничество. Став взрослыми, такие люди всегда пытаются искать одобрения окружающих, они несамостоятельны и зависимы от чужого мнения. В любом случае очень мало шансов, что ребёнок, к которому родители предъявляют высокие требования и при этом не поддерживают эмоционально, будет потом счастливым. С высокой вероятностью у него сформируются невротические реакции – постоянная напряжённость, неумение ставить собственные цели, неспособность самому оценивать, хорошо ли он справляется и как вообще складываются дела.

– У родителей много амбиций и ожиданий от детей. Как понять, где точка невозврата, в которой нужно перестать давить?

– Универсальной рекомендации нет. Одному достаточно неосторожного слова, чтобы впасть в расстройство. Другой легко переносит неприятности. В большинстве дети легче относятся ко многим ситуациям, которые мы, взрослые, считаем страшными. Детская психика гибче. Иногда можно услышать историю от подрост­ка, которая, с точки зрения взрослого, может показаться ужасной: ребёнком никто не интересуется, у мамы всё время меняются мужчины, ей не до него, дедушка пьёт, бабушка постоянно ругает. А на вопрос, как он с этим справляется, подросток говорит: «Я привык, я знаю, как в этом выживать».

То, как дети переживают неудачи, оценивают ситуацию, тоже навязывается взрослыми. Например, ребёнку объясняют: «Ты не выиграл этот конкурс, соревнование – всё рухнуло, это такой позор для семьи». Но почему бы не внушать ребёнку, что он всегда может надеяться на поддержку близких, что поражения – это не страшно, после них можно восстанавливаться и идти к новым достижениям.

Если родители восприимчивы к состоянию ребёнка, они почувствуют грань, за которой давить больше нельзя. Понятно, что всегда приходится что-то делать через «не хочу», но это легче, когда есть мотивация. И довольно сложно, когда ребёнок не понимает, зачем ему это надо, и делает только потому, что иначе родители сильно обидятся.

Подстелить соломку

– Родители настраивают ребёнка на спортивную, музыкальную, научную карьеру. И если она рушится, то ребёнку не за что зацепиться.

– Действительно, когда человек в одной какой-то сфере терпит неудачу, его поддерживает то, что в других неплохо идёт. Поэтому нужно предлагать ребёнку разные интересы, чтобы он развивался разносторонне, а не концентрировался на чём-то одном. У школьных вундеркиндов (это и природой заложено, но ещё и усиливается воспитанием) зачастую недоразвит социальный, эмоциональный интеллект. Они плохо встраиваются в общение, с трудом понимают социальные ситуации. Точно так же, когда что-то не ладится, например, в спортивной команде, важно, чтобы у ребёнка было с кем поделиться. А если все твои друзья из той же ­команды, да ещё и конкуренты, то все внутренние переживания ему приходится держать в себе.

Наконец, когда ставка делается на что-то одно, то появляется избыточная мотивация, которая тоже мешает. Большие ожидания могут обернуться большими разочарованиями.

– Из истории мы знаем немало примеров, когда великих музыкантов в детстве чуть ли не палками били, чтобы они занимались…

– Конечно, рано или поздно если ребёнок не сломается, то придёт к успеху. Увы, в каждом конкретном случае мы не знаем, сломается или нет. А известные истории успеха сильно подпитывают родительский энтузиазм. Мне часто приходится в практике сталкиваться с ситуациями, когда родители сами были спортсменами, но не достигли вершин и начинают заниматься спортивной карьерой детей. Они принимают сознательное решение давить на ребёнка. И очень часто уходят из терапии, думая, что будет успех – будет и счастье и всё остальное приложится.

Им тяжело понять и смириться, что ребёнок может просто не захотеть быть в чём-то выдающимся. Их это очень пугает. Мне кажется, это больше менталитет западного общества: неуспешный человек не может быть счастливым, при этом сам успех понимается довольно узко – как профессио­нальные достижения, богат­ство. И по­этому в детей нередко стараются в школе затолкнуть всё что можно. Как бы подстилают соломку со всех сторон. Но пока родители этим заняты, у них совсем теряется контакт с деть­ми. А вот это для развития ребёнка самое страшное.

– Но вот сейчас многие родители делятся тем, как их дети сдавали ЕГЭ. И оказывается, выше баллы у тех, кто профессио­нально занимался музыкой или спортом, имеет высокие разряды. В них точно не заталкивали всё подряд, они и школу-то частенько прогуливали.

– ЕГЭ – всё-таки не совсем история про успеваемость. Во многом это проверка на стрессо­устойчивость. И у детей, которые участвуют в соревнованиях, стрессоустойчивость повышается. То ограниченное время, которое у них есть, они тратят фактически на натаскивание на экзамен.

Плюс к тому круглые отличники – это зачастую дети, которым сложно выбрать прио­ритеты, выделить, что для них главное. Они просто не допускают для себя возможности какие-то уроки готовить, а какие-то – нет. А кроме того, часто дети, которые всё время переживают из-за оценок, научаются именно получать оценки, а не знания.

– Конечно, ребёнка важно поддерживать, учитывать интересы, принимать ошибки. При этом жёсткие требования, чёткие границы тоже нужно устанавливать, приучать к ответственности. Важно чувствовать, когда ребёнку плохо и у него нет сил и когда он капризничает.

У родителей часто есть идея, что неправильно как-то подстраиваться под ребёнка, подбирать для него стимулы заниматься, продумывать награды. Они уверены, что воспитают настоящего человека, если всё идёт по сценарию «родитель сказал – ребёнок сделал». Хотелось бы эту идею развенчать. Нормальные дети в большинстве случаев не так реагируют. У них есть свои по­требности, настроения, и маленькие дети часто не могут словами сказать, что им плохо и не нравится. Важно это чувствовать. Когда ребёнок послушно выполняет все ваши требования – это не самые нормальные отношения между родителями и детьми.