Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Госдума накануне на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках средств связи, в том числе смартфонов.

Предполагается прописать в законе «Об образовании в РФ», что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий» — действующее законодательство никак данные вопросы не регулирует.

Контроль за соблюдением будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации. Кроме того, учителя наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». «Многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», — сказал он.

В свою очередь психолог, основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии Дамиан Синайский в беседе со «Свободной Прессой» высказал сожаление, что в данном вопросе мы оказались позади планеты всей.

— На Филиппинах смартфоны в школах запретили еще в 1999 году. Во Франции — в 2009-м, а затем в других европейских, азиатских и странах Северной Америки.

В результате резко повысилось качество получения знаний у учеников, практически прекратились случаи кибер-буллинга. У школьников не только повысилась успеваемость — увеличились и усилились навыки внимания, память, у большинства школьников появилось и выкристаллизовалось критическое мышление.

«СП»: Вообще, на ваш взгляд, нужны ли смартфоны на уроке? Ясно, что в годы вашей учебы в школе их не было. Чувствовали ли вы себя ущемленным?

— Конечно, в годы моей юности гаджетов не было. Мы прекрасно обходились всем натуральным и живым, в виде прирожденных способностей — памяти, желания учиться, получать знания, интуиции, креативности и прогностических способностей.

Кроме того, у нас были коммуникативные навыки, мы умели весело и осознанно общаться, радоваться своим внутренним открытиям и озарениям. Все собственные плюсы я могу перечилять бесконечно.

Смартфон же отучил наших школьников от ума. Клиповое мышление, сознание в формате тик-тока, эксгибиционизм, вуайеризм… Ведь не просто так Институт Сербского диагностирует психические аномалии и расстройства у 80 процентов старшеклассников. На психологических сессиях с подростками мы постоянно встречаемся с этими проблемами.

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«СП»: Все мы видели немало «видосиков» булинга со стороны учеников по отношению к педагогам. Можно ли надеяться, что в случае запрета смартфонов сократится и булинг?

— Кибер-буллинг сократится, весь смак от выкладывания подобных роликов будет смазан.

Хочу обратить внимание, что в исследовании сенатского комитета по образованию и культуре Италии, использование смартфонов в школе сравнили с принятием кокаина. Так они оценили разрушительное влияние использования «умных» телефонов на концентрацию внимания, память и навыки критического мышления.

А профессор Джорджтаунского Университета Кэл Ньюпорт в своем исследовании указал, что с появлением гаджетов современному человеку становится все сложнее сосредоточиться и вообще выполнять сложную умственную работу.

Хочу его процитировать: «Постоянное отвлечение на проверку почты, социальных сетей, видео и прочий неконтролируемый поток информации формируют фрагментарное мышление. Понижается уровень IQ, замедляются мыслительные процессы, но самое главное — появляется зависимость».

Что можно добавить к этому?

«СП»: Законопроект пока принят лишь в первом чтении. Может, вы хотели бы что-то посоветовать парламентариям — возможно, им стоит ко второму чтению учесть какие-то нюансы?

— Знаете, в Ветхом Завете сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Сколько лет наши «отцы» пропагандировали прелести технологических новинок, причем, делали это так безудержно, что на зубах современных школьников уже скрипит оскомина.

Кстати, недавно был проведен интересный эксперимент, когда группа участников осталась без возможности пользоваться мобильными устройствами в течение всего лишь одного дня. Так вот, уже к вечеру, участники эксперимента стали заметно раздражительнее. То есть, это показало наличие зависимости и ломку, как от наркотической зависимости.

Резкий запрет пользоваться мобильными телефонами в школе может вызвать беспокойство и чувство неуверенности у учащихся, а это может привести к усилению конфликтов между учениками и повышению уровня стресса.

На мой взгляд, не стоит нашим депутатам делать запрет абсолютным, ведь есть полезные учебные приложения, которыми просто необходимо пользоваться. Это удобно и повысит эффективность — что-то сродни калькуляторам в моей юности.

Кроме того, бывают экстремальные ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью, беспокойством родителей. И в таких ситуациях, телефоны, безусловно, необходимы.