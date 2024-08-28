Почему не надо говорить детям, что они могут стать кем угодно, когда вырастут

Специалист по воспитанию считает, что родители должны спускать детей с небес на землю.
Австралиец Стивен Биддалф — детский психолог с 30-летним стажем, а также известный в мире специалист по воспитанию детей и автор многочисленных книг на эту тему. Выступая в подкасте сайта для родителей Kidspot, Биддалф высказал мнение, что, фразу «Ты можешь стать кем захочешь, когда вырастешь» опасно говорить ребенку, поскольку она имеет мало общего с реальностью.
Многие дети хотят стать кино- и рок-звездами, знаменитыми спортсменами, моделями и прочими селебрити. Но жизнь устроена так, что с очень высокой долей вероятности этого не произойдет.
Важно, по мнению Биддалфа, чтобы мечты ребенка о будущем были более реалистичными.
Родителям стоит быть честными с детьми и спускать их с небес на землю. Ребенку, по словам Биддалфа, стоит говорить примерно следующее: «На свете есть много прекрасных вещей, которыми ты можешь заниматься: перед тобой открыты все дороги, вне зависимости от того, мальчик ты или девочка. Подумай, что на самом деле приносит тебе удовольствие, что делает тебя счастливым. Может быть, ты станешь доктором, или художником, или кем-то еще.
Но все это не дается просто так, все имеет свою цену: для достижения любой мечты нужны сила воли, упорство, умение не сдаваться и годы жизни».
При этом важно объяснить ребенку, какой путь необходимо пройти для достижения заветной цели. Например, чтобы стать врачом, нужно шесть лет проучиться в университете, потом пройти ординатуру. Конечно, перед вами не стоит задача разрушить детскую мечту. Важно, чтобы ребенок понимал: ничто в жизни не преподносится на блюдечке с голубой каемочкой (во всяком случае, далеко не всегда и не всем), чтобы это не стало для них неприятным сюрпризом. И чтобы дети могли хотя бы в общих чертах представлять, что им предстоит, если они все же решат отправиться в Голливуд или стать вторым Роналду.
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