Почему не надо говорить детям, что они могут стать кем угодно, когда вырастут

При этом важно объяснить ребенку, какой путь необходимо пройти для достижения заветной цели. Например, чтобы стать врачом, нужно шесть лет проучиться в университете, потом пройти ординатуру. Конечно, перед вами не стоит задача разрушить детскую мечту. Важно, чтобы ребенок понимал: ничто в жизни не преподносится на блюдечке с голубой каемочкой (во всяком случае, далеко не всегда и не всем), чтобы это не стало для них неприятным сюрпризом. И чтобы дети могли хотя бы в общих чертах представлять, что им предстоит, если они все же решат отправиться в Голливуд или стать вторым Роналду.