У ребенка режутся зубы: советы родителям

Для молодых родителей появление у ребенка первого зуба становится чрезвычайно значимым событием. Но при этом им нужно быть готовыми к неприятным последствиям. Важно помнить, что для малыша прорезывание зубов – болезненный процесс, который часто сопровождается повышением температуры.

Ребенок начинает часто плакать, у него поднимается температура и ухудшается аппетит, десны краснеют и воспаляются.

В среднем прорезывание зубов продолжается с 6-ти месяцев до 3-х лет, хотя, согласно статистике, первый зуб у большинства детей появляется только к 8-ми месяцам. И этот период становится для молодых родителей настоящим испытанием.

Рассмотрим несколько фактов, которые молодые родители должны знать, прежде чем столкнутся с прорезыванием зубов у ребенка. Это поможет им избежать многих неприятных последствий.

1. Ребенок будет брать все окружающие предметы себе в рот, желая их пожевать. Он будет жевать игрушки, книги, даже бортики своей кроватки. По этой же причине он может укусить вас за руку. Иногда это будет больно: зубы ребенка, даже те, которые только прорезываются, острые. И они оставляют следы от укуса.

Совет: когда ребенок пытается укусить вас за руку, лучше всего дать ему пожевать что-то другое: игрушку, погремушку, краешек одеяла или что-нибудь другое. Чтобы отвлечь ребенка, подойдет любой предмет, не надетый на вашу руку или другие части тела.

2. Прорезывание зубов может быть для ребенка довольно болезненным. Это общеизвестный факт. Поскольку его десны воспалены и очень чувствительны, неудивительно, что он может капризничать или плакать.

Совет: купите ребенку резиновые кольца для жевания. Лучше всего приобрести несколько колец и держать запасные кольца в холодильнике. Холод поможет ребенку успокоить боль.

3. Вы с супругом будете просыпаться посреди ночи и вставать к ребенку. Это опять станет для вас привычной процедурой. Вы будете брать ребенка на руки, качать его и гулять с ним, пытаясь его успокоить.

Совет: планируйте свой день с учетом этого обстоятельства. И запаситесь с вечера кофе – ночью он может вам пригодиться.

4. Ваше терпение постепенно будет иссякать. Если ваш ребенок имеет спокойный характер, вам будет непривычно видеть его постоянно капризным. Разумеется, вы любите его в любом настроении, но его капризность может вас утомлять.

Совет: вам может помочь расслабиться бокал вина после того, как вы уложите ребенка спать.

5. Вы не сможете полностью устранить зубную боль ребенка. И это, вероятно, дается молодым родителям труднее всего. Если вам все же это удастся, вы будете на седьмом небе от счастья. Но на самом деле это очень страшно – делать все возможное, чтобы унять боль ребенка, и при этом видеть, как все ваши усилия тщетны, и ваш ребенок плачет.

Совет: запаситесь носовыми платками – для вас и вашего ребенка.

Как и все остальные проблемы, проблема с прорезыванием зубов у малыша рано или поздно пройдет. Когда-нибудь вас будут волновать совсем другие вопросы, связанные с воспитанием ребенка, а проблему с зубами вы будете вспоминать как страшный сон. Но пока этого не произошло, запаситесь кофе и резиновыми кольцами для зубов. И, разумеется, терпением.