Почему бывает град: объяснение для детей и советы родителям

Иногда вместо обычного дождя с неба падают твёрдые ледяные шарики. Они могут быть маленькими, как горошины, а иногда — почти как мячики. Ребёнок удивляется: «Почему дождь вдруг превращается в лёд?» На самом деле град появляется из-за сильных воздушных потоков внутри грозовых облаков.



Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

Где и как появляется град

Град образуется в больших грозовых облаках, которые поднимаются очень высоко в небо. Внутри таких облаков есть мощные потоки воздуха: одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз

Когда капли воды поднимаются высоко, там становится очень холодно, и они замерзают. Получаются маленькие ледяные шарики. Но на этом процесс не заканчивается — дальше происходит самое интересное. Такие облака можно представить как огромную «ледяную фабрику», где вода превращается в кусочки льда.

Почему град растёт и становится крупным

Ледяной шарик не сразу падает вниз. Сильные потоки воздуха подхватывают его и снова поднимают вверх.

Он снова попадает в холодную зону, где на него налипают новые капли воды и замерзают. Потом его опять поднимает вверх, и он становится ещё больше.

Так град растёт слоями — как снежный ком. Чем дольше он «летает» внутри облака, тем крупнее становится.

Можно объяснить ребёнку так: «Градина — это капля воды, которая много раз замерзала и обрастала новыми слоями».

Почему град в итоге падает

В какой-то момент градина становится слишком тяжёлой. Воздушные потоки уже не могут удерживать её внутри облака.

Тогда она падает вниз — на землю. Иногда вместе с дождём, а иногда сама по себе. Чем сильнее буря, тем крупнее могут быть градины.

Почему град бывает не всегда

Для образования града нужны особые условия: сильные восходящие потоки воздуха и очень холодные участки внутри облака. Если облако слабое или воздух не поднимается достаточно быстро, капли просто падают дождём и не успевают замёрзнуть.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно представить лифт, который поднимает каплю воды вверх и вниз много раз. Каждый раз она «обрастает» новым слоем льда.

Или сказать проще: «Град — это капли воды, которые замёрзли высоко в облаке и выросли, пока летали внутри него».

Советы родителям

Объясняйте спокойно и наглядно: «Град появляется, когда капли воды поднимаются в холодное место в облаке, замерзают и становятся всё больше».

Можно показать ребёнку разрез градины (на фото) — там часто видны слои, как у луковицы. Важно также напомнить, что во время града лучше находиться в укрытии.