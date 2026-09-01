Есть ли смысл учиться? Почему часто троечники успешнее отличников

Бытует мнение, что отличные оценки в школе — это залог успеха и во взрослой жизни. Однако реальные случаи часто удивляют.

Есть гибкость и сообразительность

Наверняка, в вашем окружении тоже проскакивают истории из категории «надо же, был хроническим троечником , а вот в люди выбился». Действительно, нередко именно ребята с удовлетворительными отметками в дальнейшем превращаются в солидных предпринимателей и настоящих профессионалов своего дела. И нередко они добиваются куда более впечатляющих успехов, чем отличники. В чем секрет данного феномена — aif.ru спросил у

Большинство отличников придерживаются строгой схемы: выучил — получил отметку «пять». Они редко отклоняются от заведенного плана. Также отличникам не всегда присущи гибкое мышление и повышенная сообразительность. Троечники привыкают действовать в условиях постоянной неопределенности, выбирая стратегию в зависимости от конкретной ситуации. Они умеют незаметно списывать, использовать шпаргалки, заполучать самые легкие темы, узнавать нужные ответы от одноклассников или ребят из параллельного потока, а еще неплохо договариваются с учителями.

Все это история про гибкое мышление и сообразительность, что очень полезно для каждого взрослого человека. Можно догадаться, что, попав на работу в новый коллектив или оказавшись поставленными перед незнакомыми задачами, с большей долей вероятности бывшие троечники обязательно найдут выход и там.

Нет страха ошибки и потери статуса

Тем временем отличникам часто сложно отступить от четких правил и действовать не согласно четким схемам, а отталкиваясь от ситуации.

Многие отличники достаточно сильно боятся ошибок. Нередко именно это дает мыслить шире и свободнее. Отличником постоянно движет страх получить плохую оценку, что грозит ему самыми различными последствиями: испорченной репутацией, огорчением со стороны родителей и проблемами с выставлением годовых отметок. У троечников подобные моменты по очевидным причинам отсутствуют.

В психологии страх ошибок очень вреден, как для детей, так и для взрослых. Он подпитывает перфекционизм, заставляя ориентироваться на принцип «все или ничего», а еще сильно ухудшает здоровье и оборачивается психосоматическими заболеваниями. Троечники еще в школе учатся прощать себе ошибки и идти дальше, что является очень важным навыком для любого человека. Во многом именно такая простая житейская мудрость уберегает нас от ненужных стрессов. И пока отличники оказываются парализованы страхом неудачи и раз за разом пытаются сделать все безупречно, троечники просто ищут другой способ достичь своей цели, не концентрируясь на собственном чувстве вины.

Никто не пытается убедить вас в том, что отличники обречены на более низкий социальный статус во взрослой жизни. Но тогда давайте откажемся и от навязывания до боли знакомых ярлыков, согласно которым если «плохо учишься, станешь дворником». Это совсем не так. Многие троечники, действительно, становятся успешными людьми, особенно в сфере предпринимательства, потому что не боятся рисковать, готовы экспериментировать и не разрушаться на кусочки в результате собственных ошибок. Но успех во взрослой жизни вообще не измеряется оценками в дневниках. Важно совсем другое — если человек с детства обладает гибким мышлением, высокими адаптивными и коммуникативными навыками, то шансы пробиться в жизни уже выше. И нет никакой разницы, кем он был в школе: отличником или троечником.