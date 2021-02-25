Воспитание питанием. Как влияет на рост человека правильная еда?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. Почему в год Быка растут надои молока 03/02/2021

Из-за питания рост юношей одного возраста может отличаться до 20 см. Это следует из результатов глобального исследования детей. Масштабы его фантастические. Медики обследовали 65 млн детей от 5 до 19 лет из 193 стран. У всех измеряли рост и вес. В 19 лет разница в росте между самыми высокими и самыми низкими подростками составляла 20 см. Фактически это означает 8-летний разрыв в возрасте для девочек и 6-летний – для мальчиков. Самые низкие 19-летние девушки живут в Бангладеш и Гватемале, их средний рост такой же, как у средней 11-летней девочки из Нидерландов. Страны роста Самые высокие подростки, согласно исследованиям, живут в северо-западной и центральной Европе – в Нидерландах, Черногории, Дании и Исландии. А самые низкие – в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Восточной Африке (Восточный Тимор, Папуа – Новая Гвинея, Гватемала и Бангладеш). Рост жителей России ближе к среднему: у 19-летних юношей – 177 см, притом что в 1985 г. он был на 1 см ниже. Соответственно, у девушек сейчас средний рост 165 см, а был ниже на 2 см.

Но что столь сильно влияет на этот показатель?

Исследователи, проводившие эту работу, предупреждают: отсут­ствие качественной еды может привести как к задержке роста, так и к детскому ожирению (из-за избытка углеводов, жиров и фаст­фуда). Эти проблемы будут сказываться на здоровье и благополучии человека на протяжении всей его жизни.

Считается, что рост в большей степени зависит от наслед­ственности. Эксперты соглашаются: да, она играет свою роль, но фактор питания всё равно сказывается. Это подтверждают наблюдения на протяжении 35 лет – с 1985 по 2019 г. (именно столько продолжалось исследование). В странах, где питание детей улучшалось, они вырастали выше. Ярче всего это видно на примере Китая, Южной Кореи и других «драконов» Юго-Восточной Азии, где произошёл самый большой экономический скачок. 19-летние китайцы в 2019 г. оказались в среднем на 8 см выше своих сверстников из 1985 г. В глобальном рейтинге роста они поднялись со 150-го места в 1985-м на 65-е в 2019-м. А в африканских странах южнее Сахары подростки за эти годы, наоборот, стали ниже ростом.

«Всё это имеет объяснение с точки зрения генетики и эволюции человека, – объясняет доктор медицинских наук Виктор Конышев. – На протяжении долгой истории в разных регио­нах мира происходила адаптация населения к местным условиям, в том числе к питанию. В результате выживали наиболее приспособленные к этим условиям, они передавали свои гены потомкам, и эти особенности закреплялись в их генотипе, проявляясь во внешнем виде, особенностях физиологии и обмена веществ (всё это называют фенотипом). Так появлялись и закреплялись адаптивные типы людей. Например, пигмеи, живущие в тропических лесах Африки, имеют очень низкий рост. Это можно рассматривать как приспособление к недостатку белка в продуктах питания – из-за небольших размеров тела этого важнейшего питательного вещества им требовалось меньше. А высоким людям в таких условиях было бы трудно выживать из-за большей потребности в белке.

Есть случаи, когда особенности питания сказываются не в поколениях, а гораздо быст­рее. Например, при резких ограничениях в питании вроде вегетарианства. Такой показательный случай был описан в 1990-е гг., когда девочку с возраста 1 года и 3 месяцев родители кормили проросшим зерном и размолотой гречневой крупой. Итогом такого меню стала дистрофия, девочка весила 8 кг вместо обычных в её возрасте 12–13 кг. Развилась шатающаяся походка, появилась апатия. Неизбежными спутниками столь своеобразной системы питания оказались рахит и малокровие, отмечался множественный гиповитаминоз. Родители девочки питались так же, уверяя, что отцу, страдавшему заболеванием почек, это шло на пользу. Ему и в самом деле следовало ограничивать по­требление белка. Но у детей недостаток полноценного белка негативно влияет на развитие и рост».

Опыты на детях

Недавно в журнале EMBO Molecular Medicine опубликовано исследование фин­ских детей 1–7 лет, родители которых – веганы и так же кормят своих отпрысков. Дие­толог, подбирающий такое питание, есть даже в детском саду – он следит, чтобы кроме «правильной» еды дети-веганы получали разные препараты с витаминами и минералами. Тем не менее у всех детей был зафиксирован недостаток витамина А и пограничный уровень витамина D. Заметно ниже оказались и важнейшие омега-3 жирные кислоты (крайне важные для развития и долголетия), а также холестерин и липопротеины высокой и низкой плотности (взрослым они вредны, а детям жизненно необходимы для роста и развития). Учёные говорят об отличии обмена веществ у таких детей и о том, что это требует серьёзного изучения.

Вывод довольно банален: для оптимального роста и развития человека нужно не просто много еды (избыточные углеводы и жиры уйдут в вес, а не в рост), а качественное питание с достаточным количеством белка (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, а вот колбасы, наггетсы и прочие полуфабрикаты рекомендуется исключить). Очень важны витамины, минералы, омега-3 и другие незаменимые вещества (разнообразные овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыба, цельнозерновые продукты). Экономить на этом – себе и детям дороже.