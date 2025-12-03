РЕБЁНОК.РУ
Ватрушки из слоеного теста с творогом

Ингредиенты

Слоеное тесто - 300 г

Сахар - 50 г

Яйца - 1 шт.

Творог - 200 г

  • 287 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Имея в закромах тесто-полуфабрикат, испечь слоеные ватрушки не составляет труда. Без длительного хлопотного замеса существенно сокращается время готовки, и менее чем за час к очередному чаепитию запросто можно подать вкусную домашнюю выпечку.

 

Для приготовления ватрушек из слоеного теста с творогом подготовим жирный творог, заранее размороженное слоеное тесто, сахар, яйцо.

 

Ингредиенты для ватрушек из слоеного теста с творогом
Фото 1

 

 

Пласт не раскатываем, оставляя исходную толщину, вырезаем заготовки диаметром 10-12 см. Часть оставляем цельными, другие — с отверстиями.

 

Вырезать из теста кружочки
Фото 2

 

 

Смазав яичным белком, соединяем "детали".

 

Соединить заготовки из теста
Фото 3

 

 

Творог растираем с сахаром и яйцом.

 

Смешать творог с сахаром и яйцом
Фото 4

 

 

Наполняем углубления творожной начинкой, сбрызгиваем желтком, посыпаем сахарным песком, отправляем в раскаленную до максимума духовку. Выпекаем ватрушки из слоеного теста с творогом около 25-30 минут при температуре 190 градусов.

 

Выложить творожную начинку на тесто
Фото 5

 

 

Остужаем на решетке.

 

Рецепт ватрушек из слоеного теста с творогом
Фото 6

 

 

Все! Слоеные ватрушки с творогом готовы.

 

Фото ватрушек из слоеного теста с творогом
Фото 7

 

 

Ватрушки из слоеного теста с творогом, рецепт с фото
