Имея в закромах тесто-полуфабрикат, испечь слоеные ватрушки не составляет труда. Без длительного хлопотного замеса существенно сокращается время готовки, и менее чем за час к очередному чаепитию запросто можно подать вкусную домашнюю выпечку.

Для приготовления ватрушек из слоеного теста с творогом подготовим жирный творог, заранее размороженное слоеное тесто, сахар, яйцо.

Пласт не раскатываем, оставляя исходную толщину, вырезаем заготовки диаметром 10-12 см. Часть оставляем цельными, другие — с отверстиями.

Смазав яичным белком, соединяем "детали".

Творог растираем с сахаром и яйцом.

Наполняем углубления творожной начинкой, сбрызгиваем желтком, посыпаем сахарным песком, отправляем в раскаленную до максимума духовку. Выпекаем ватрушки из слоеного теста с творогом около 25-30 минут при температуре 190 градусов.

Остужаем на решетке.

Все! Слоеные ватрушки с творогом готовы.