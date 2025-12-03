Ингредиенты
Слоеное тесто - 300 г
Сахар - 50 г
Яйца - 1 шт.
Творог - 200 г
- 287 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Имея в закромах тесто-полуфабрикат, испечь слоеные ватрушки не составляет труда. Без длительного хлопотного замеса существенно сокращается время готовки, и менее чем за час к очередному чаепитию запросто можно подать вкусную домашнюю выпечку.
Для приготовления ватрушек из слоеного теста с творогом подготовим жирный творог, заранее размороженное слоеное тесто, сахар, яйцо.
Пласт не раскатываем, оставляя исходную толщину, вырезаем заготовки диаметром 10-12 см. Часть оставляем цельными, другие — с отверстиями.
Смазав яичным белком, соединяем "детали".
Творог растираем с сахаром и яйцом.
Наполняем углубления творожной начинкой, сбрызгиваем желтком, посыпаем сахарным песком, отправляем в раскаленную до максимума духовку. Выпекаем ватрушки из слоеного теста с творогом около 25-30 минут при температуре 190 градусов.
Остужаем на решетке.
Все! Слоеные ватрушки с творогом готовы.
Свежие комментарии