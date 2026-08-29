Как помочь ребёнку вернуться к учёбе без стресса?

Внук идёт во второй класс. Но за время каникул он совсем разленился. Как вернуть его в учебное русло без стресса?

Ответ эксперта

Отвечает главный педиатр Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой ДЗМ, профессор Исмаил Османов:

— Лучше было бы начать хотя бы за 10–14 дней до 1 сентября. Этого времени обычно хватает, чтобы без резких перемен вернуться к привычному распорядку дня. Но и за 7 дней можно кое-что успеть.

Начните сдвигать время подъёма на 15–30 минут каждые два дня, пока оно не приблизится к школьному

Одновременно на более раннее время перенесите ужин, вечерние занятия и отход ко сну. В выходные лучше придерживаться примерно того же расписания: поздний подъём быстро сводит на нет усилия всей недели.

Детям 6–12 лет требуется от 9 до 12 часов сна, подросткам — 8–10. Ребёнок должен просыпаться легко и сохранять работоспособность весь день.

Утром полезно сразу открыть шторы, дать ребёнку воды, предложить несколько минут подвигаться и размяться, затем спокойно позавтракать. Вечером желательно приглушить свет и за час до сна убрать телефон, планшет и активные игры.

За оставшееся время неплохо бы пройти профилактические осмотры

Если ребёнок достаточно спит, но утром его трудно разбудить, по ночам он храпит, родители замечают задержки дыхания во сне, появляются утренние головные боли или дневная сонливость, следует обратиться к педиатру. За ленью, нежеланием идти в школу могут скрываться проблемы со здоровьем. Ежегодно сдавать анализы здоровому ребёнку обычно не требуется.

Не учебники, а книги

Срочно повторять всю прошлогоднюю программу не нужно. Полезнее каждый день по 15–20 минут читать, считать, писать от руки. Такие короткие занятия помогают вспомнить учебный ритм, при этом ребёнок не успевает устать ещё до начала учебного года.

Заранее проверьте одежду, обувь, рюкзак и рабочее место

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Если школа или класс новые, можно вместе пройти дорогу до школы, обсудить, как будет устроен день. Дайте ребёнку самому выбрать часть школьных принадлежностей.

Фразу «не хочу идти в школу» лучше не оставлять без внимания

Иногда за ней стоит обычная лень после каникул, а иногда страх учителя, сложные отношения в классе или тревога из-за прошлых неудач.