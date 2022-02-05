Панкейки на кефире пышные

Теперь это будет мой любимый рецепт панкейков. За счет теплого кефира и соды они получились очень пышными и вкусными! Посмотрите на фото в разрезе, какие пышные.

Мы ели блины с кленовым сиропом и орехами.

К ним также подают различные джемы, варенья, ягоды, фрукты, соусы. Подавать панкейки лучше горячими.

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.