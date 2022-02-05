Панкейки на кефире пышные

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕВремя приготовления: 30 мин
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ШАГ 1:
Как сделать панкейки на кефире? Подготовьте продукты. Кефир лучше взять пожирнее, он более густой. Для более жидкого кефира потребуется больше муки, и панкейки могут стать "резиновыми". Чем кислее будет кефир, тем пышнее получатся панкейки, так как реакция между содой и кислотой будет сильнее. Поэтому отлично подойдет старый, уже прокисший кефир. Вместо кефира можете взять натуральный йогурт без добавок.
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ШАГ 2:
Кефир налейте в ковш и слегка подогрейте.Делайте это на небольшом огне, при постоянном помешивании, чтобы он не свернулся. Всыпьте в кефир соду и перемешайте венчиком. За счет того, что кефир теплый и кислый, начнется бурная реакция между содой и кислотой. Масса сразу запузырится и увеличится в объеме. именно благодаря этому панкейки приобретут свою пышность.
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ШАГ 3:
Яйца разбейте в другую миску. Добавьте к ним сахар и соль. Слегка взбейте яйца венчиком или вилкой. Не надо их взбивать до пены, просто размешайте. Пышность в этом рецепте достигается не за счет взбитых яиц.
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ШАГ 4:
Муку просейте в большую миску. Просеивание обогащает муку воздухом, что делает выпечку более пышной.
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ШАГ 5:
Влейте яичную смесь к кефирной. Аккуратно перемешайте.
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ШАГ 6:
Влейте жидкие ингредиенты в муку тонкой струйкой, при постоянном размешивании венчиком. Если сделать наоборот, всыпать муку в кефир, то в тесте образуются комочки. В противном случае комочков удастся избежать. Размешайте тесто до однородного состояния. Не переусердствуйте с размешиванием, как только вся мука равномерно распределится, остановитесь. Пусть в тесте останется как можно больше воздуха.
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ШАГ 7:
Растопите в сотейнике сливочное масло. Делайте это на небольшом огне. Следите, чтобы масло не начало кипеть, от него может отделиться сыворотка. Можете не ждать когда растопится весь кусок, а снимать с огня. От тепла остатки масла все равно растают.
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ШАГ 8:
Растопленное масло остудите, а затем влейте в тесто. Хорошо размешайте тесто венчиком, чтобы все масло перемешалось. Сливочное масло придаст панкейкам очень приятный слегка ореховый аромат. Тесто буде по консистенции как густая сметана.
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ШАГ 9:
На среднем огне разогрейте сковороду. Лучше всего взять специальную блинную с антипригарным покрытием. Если такой нет, то возьмите чугунную или любую, к которой не прилипают блины. Это важно, потому что жарить панкейки надо без масла. Если вы не уверены в своей сковороде, то перед первым блином смажьте ее тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой, формируя ровный блин среднего размера.
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ШАГ 10:
Жарьте панкейк на среднем огне до появления пузырей на поверхности.
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ШАГ 11:
Переверните блин на другую сторону. Жарьте его до готовности с другой стороны. Таким образом пожарьте все панкейки. Традиционно их делают размером с блюдце. Готовые панкейки складывают один на другой, а сверху кладут масло. Едят панкейки, отрезая сразу всю стопку, наподобие куска торта.
Теперь это будет мой любимый рецепт панкейков. За счет теплого кефира и соды они получились очень пышными и вкусными! Посмотрите на фото в разрезе, какие пышные.
Мы ели блины с кленовым сиропом и орехами.
К ним также подают различные джемы, варенья, ягоды, фрукты, соусы. Подавать панкейки лучше горячими.
Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.
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