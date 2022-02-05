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ПАНКЕЙКИ НА КЕФИРЕ ПЫШНЫЕ

Аппетитные и очень вкусные блины к завтраку на каждый день! Пышные панкейки на кефире можно приготовить с самого утра быстро и просто. Они хороши и в горячем, и в теплом виде. Берите их с собой на работу, в школу, подавайте с разными соусами, сметаной, сиропом, кремом - они хороши с кофе, чаем и сами по себе!
katushafinAuthor avatar
Автор рецепта
Панкейки на кефире пышные
СОСТАВ / ИНГРЕДИЕНТЫ
порций:
0.5 л
Яйца (отборной категории)
2 шт
Мука (стаканы 250 мл)
2 стак
2 стол л
0.5 чай л
Нутриенты и энергетическая ценность состава 
На вес состава:          
Белки 16%6 г
Жиры 21%8 г
Углеводы 63%24 г

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 Время приготовления: 30 мин

  1. ШАГ 1:

    Шаг 1.

    Как сделать панкейки на кефире? Подготовьте продукты. Кефир лучше взять пожирнее, он более густой. Для более жидкого кефира потребуется больше муки, и панкейки могут стать "резиновыми". Чем кислее будет кефир, тем пышнее получатся панкейки, так как реакция между содой и кислотой будет сильнее. Поэтому отлично подойдет старый, уже прокисший кефир. Вместо кефира можете взять натуральный йогурт без добавок.

  2. ШАГ 2:

    Шаг 2.

    Кефир налейте в ковш и слегка подогрейте.

    Делайте это на небольшом огне, при постоянном помешивании, чтобы он не свернулся. Всыпьте в кефир соду и перемешайте венчиком. За счет того, что кефир теплый и кислый, начнется бурная реакция между содой и кислотой. Масса сразу запузырится и увеличится в объеме. именно благодаря этому панкейки приобретут свою пышность.

  3. ШАГ 3:

    Шаг 3.

    Яйца разбейте в другую миску. Добавьте к ним сахар и соль. Слегка взбейте яйца венчиком или вилкой. Не надо их взбивать до пены, просто размешайте. Пышность в этом рецепте достигается не за счет взбитых яиц.

  4. ШАГ 4:

    Шаг 4.

    Муку просейте в большую миску. Просеивание обогащает муку воздухом, что делает выпечку более пышной.

  5. ШАГ 5:

    Шаг 5.

    Влейте яичную смесь к кефирной. Аккуратно перемешайте.

  6. ШАГ 6:

    Шаг 6.

    Влейте жидкие ингредиенты в муку тонкой струйкой, при постоянном размешивании венчиком. Если сделать наоборот, всыпать муку в кефир, то в тесте образуются комочки. В противном случае комочков удастся избежать. Размешайте тесто до однородного состояния. Не переусердствуйте с размешиванием, как только вся мука равномерно распределится, остановитесь. Пусть в тесте останется как можно больше воздуха.

  8. ШАГ 7:

    Шаг 7.

    Растопите в сотейнике сливочное масло. Делайте это на небольшом огне. Следите, чтобы масло не начало кипеть, от него может отделиться сыворотка. Можете не ждать когда растопится весь кусок, а снимать с огня. От тепла остатки масла все равно растают.

  9. ШАГ 8:

    Шаг 8.

    Растопленное масло остудите, а затем влейте в тесто. Хорошо размешайте тесто венчиком, чтобы все масло перемешалось. Сливочное масло придаст панкейкам очень приятный слегка ореховый аромат. Тесто буде по консистенции как густая сметана.

  10. ШАГ 9:

    Шаг 9.

    На среднем огне разогрейте сковороду. Лучше всего взять специальную блинную с антипригарным покрытием. Если такой нет, то возьмите чугунную или любую, к которой не прилипают блины. Это важно, потому что жарить панкейки надо без масла. Если вы не уверены в своей сковороде, то перед первым блином смажьте ее тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой, формируя ровный блин среднего размера.

  11. ШАГ 10:

    Шаг 10.

    Жарьте панкейк на среднем огне до появления пузырей на поверхности.

  12. ШАГ 11:

    Шаг 11.

    Переверните блин на другую сторону. Жарьте его до готовности с другой стороны. Таким образом пожарьте все панкейки. Традиционно их делают размером с блюдце. Готовые панкейки складывают один на другой, а сверху кладут масло. Едят панкейки, отрезая сразу всю стопку, наподобие куска торта.

Теперь это будет мой любимый рецепт панкейков. За счет теплого кефира и соды они получились очень пышными и вкусными! Посмотрите на фото в разрезе, какие пышные.
Мы ели блины с кленовым сиропом и орехами.
К ним также подают различные джемы, варенья, ягоды, фрукты, соусы. Подавать панкейки лучше горячими.

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. 

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