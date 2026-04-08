Ингредиенты
Творог - 400 г
Мука - 60 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Мука - для панировки
Масло - для жарки
- 216 кКал
- 0 ч. 30 мин.
Процесс приготовления
Залог вкусных сырников - это качественный натуральный творог.
Для приготовления сырников как в детском саду подготовим продукты по списку.
Если творог не однородный, то протрём его через сито. Смешаем творог, сахар, яйцо и муку.
Перемешиваем до однородной массы.
Затем выкладываем массу на поверхность, густо присыпанную мукой, и формируем рулет.
Нарезаем на порции толщиной 1,5 сантиметра.
Хорошо обваливаем сырники в муке со всех сторон, придавая им круглую или немного овальную форму.
Противень хорошо смазываем растительным маслом и выкладываем на него сырники.
Ставим в предварительно разогретую(!) до 210 градусов духовку и выпекаем минут по 5-7 с каждой стороны.
Смотрим: когда сырники начнут набухать и подрумянятся снизу, переворачиваем на то же время. Главное, не передержать, чтобы они не получились сухими. На салфетку выкладывать не пришлось, так как лишнего жира на них не оказалось.
Мы любим сырники как в детском саду - со сметаной, а вы можете подать со сгущенкой или просто так.
Приятного аппетита!
