Залог вкусных сырников - это качественный натуральный творог.

На этот раз я даже не стала смотреть, какую рецептуру по данному запросу мне предложат на других сайтах, а сразу обратилась к технологическим картам. Честно признаюсь: я не помню сырников из своего детского сада. Запеканку помню, оладьи помню, а вот сырники нет.

Для приготовления сырников как в детском саду подготовим продукты по списку.

Фото 1

Если творог не однородный, то протрём его через сито. Смешаем творог, сахар, яйцо и муку.

Фото 2

Перемешиваем до однородной массы.

Фото 3

Затем выкладываем массу на поверхность, густо присыпанную мукой, и формируем рулет.

Фото 4

Нарезаем на порции толщиной 1,5 сантиметра.

Фото 5

Хорошо обваливаем сырники в муке со всех сторон, придавая им круглую или немного овальную форму.

Фото 6

Противень хорошо смазываем растительным маслом и выкладываем на него сырники.

Фото 7

Ставим в предварительно разогретую(!) до 210 градусов духовку и выпекаем минут по 5-7 с каждой стороны.

Смотрим: когда сырники начнут набухать и подрумянятся снизу, переворачиваем на то же время. Главное, не передержать, чтобы они не получились сухими. На салфетку выкладывать не пришлось, так как лишнего жира на них не оказалось.

Фото 8

Мы любим сырники как в детском саду - со сметаной, а вы можете подать со сгущенкой или просто так.

Фото 9

Приятного аппетита!