Сырники как в детском саду

Простые сырники по рецептуре детсадовского меню. Все просто, достаточно иметь в холодильнике качественный творог и яйца.

Ингредиенты

Творог - 400 г

Мука - 60 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Мука - для панировки

Масло - для жарки

  • 216 кКал
  • 0 ч. 30 мин.

Процесс приготовления

Процесс приготовления

Залог вкусных сырников - это качественный натуральный творог.

На этот раз я даже не стала смотреть, какую рецептуру по данному запросу мне предложат на других сайтах, а сразу обратилась к технологическим картам. Честно признаюсь: я не помню сырников из своего детского сада. Запеканку помню, оладьи помню, а вот сырники нет.

 

Для приготовления сырников как в детском саду подготовим продукты по списку.

 

Ингредиенты для сырников как в детском саду
Если творог не однородный, то протрём его через сито. Смешаем творог, сахар, яйцо и муку.

 

Соединить яйцо, творог, сахар и муку
Перемешиваем до однородной массы.

 

Массу размешать
Затем выкладываем массу на поверхность, густо присыпанную мукой, и формируем рулет.

 

Сформировать рулет
Нарезаем на порции толщиной 1,5 сантиметра.

 

Порезать на куски
Хорошо обваливаем сырники в муке со всех сторон, придавая им круглую или немного овальную форму.

 

Обвалять в муке
Противень хорошо смазываем растительным маслом и выкладываем на него сырники.

 

Переложить сырники на противень
Ставим в предварительно разогретую(!) до 210 градусов духовку и выпекаем минут по 5-7 с каждой стороны.

 

Смотрим: когда сырники начнут набухать и подрумянятся снизу, переворачиваем на то же время. Главное, не передержать, чтобы они не получились сухими. На салфетку выкладывать не пришлось, так как лишнего жира на них не оказалось.

 

Рецепт сырников как в детском саду
Мы любим сырники как в детском саду - со сметаной, а вы можете подать со сгущенкой или просто так.

 

Фото сырников как в детском саду
Приятного аппетита!

 

Сырники как в детском саду, рецепт с фото
