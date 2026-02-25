РЕБЁНОК.РУ
Пита с сосисками

Пита с сосисками - это, можно сказать, фастфуд у вас дома. Добавим к двум основным ингредиентам соус и острую морковь и наслаждаемся.

Ингредиенты

Пита - 2 шт.

Сосиска - 2 шт.

Морковь по-корейски - 50 г

Майонез - 1 ст.л.

Кетчуп - 1 ст.л.

  • 234 кКал
  • 0 ч. 20 мин.
  • Б: 7.03
  • Ж: 11.43
  • У: 25.33

Процесс приготовления

Питу с сосисками можно приготовить из покупной питы или испечь самостоятельно, вот тут есть рецепт.

 

Сосиски разрезать на две части, поджарить с обеих сторон на сухой сковороде.

 

Питу разрезать на две части.

 

Нижнюю часть смазать майонезом, разложить морковь.

 

Сверху положить сосиски.

 

Полить кетчупом.

 

Накрыть половинкой питы.

 

Питу с сосисками рекомендую съесть сразу же.

 

Пита с сосисками, рецепт с фото
