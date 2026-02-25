Пита с сосисками

Ингредиенты
Пита - 2 шт.
Сосиска - 2 шт.
Морковь по-корейски - 50 г
Майонез - 1 ст.л.
Кетчуп - 1 ст.л.
- 234 кКал
- 0 ч. 20 мин.
- Б: 7.03
- Ж: 11.43
- У: 25.33
Процесс приготовления
Питу с сосисками можно приготовить из покупной питы или испечь самостоятельно, вот тут есть рецепт.
Сосиски разрезать на две части, поджарить с обеих сторон на сухой сковороде.
Питу разрезать на две части.
Нижнюю часть смазать майонезом, разложить морковь.
Сверху положить сосиски.
Полить кетчупом.
Накрыть половинкой питы.
Питу с сосисками рекомендую съесть сразу же.
