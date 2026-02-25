Пита с сосисками - это, можно сказать, фастфуд у вас дома. Добавим к двум основным ингредиентам соус и острую морковь и наслаждаемся.

Ингредиенты Пита - 2 шт. Сосиска - 2 шт. Морковь по-корейски - 50 г Майонез - 1 ст.л. Кетчуп - 1 ст.л. 234 кКал

0 ч. 20 мин. Б: 7.03

7.03 Ж: 11.43

11.43 У: 25.33

Фото готового блюда