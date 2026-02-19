Олег Смолин, КПРФ: Агентство по борьбе с буллингом? Перестаньте лучше учителей третировать нагрузками

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Вячеславом Даванковым предложили создать новую государственную структуру — федеральное Агентство по профилактике и противодействию буллингу.

Авторы инициативы просят наделить ведомство большим спектром полномочий, начиная от межведомственной координации до создания единой горячей линии и информационного ресурса.

По мнению депутатов, такое агентство сделает помощь понятной и доступной, снизит вероятность затягивания конфликтов, даст школам единые стандарты и методическую поддержку, а родителям — «единую точку входа и прозрачный порядок действий», а также повысит доверие граждан к системе защиты прав ребенка.

Беседуем с экспертами

Сразу возникает вопрос: зачем создавать еще одну госструктуру, если у нас есть Минпросвещения, которое и должно заниматься этой проблемой?

— Создание отдельного агентства или специализированного ведомства по борьбе с травлей в школах может быть оправдано тем, что буллинг — это системная и сложная социально-психологическая проблема, — считает психолог Родион Чепалов.

— В любом министерстве существуют подведомственные структуры, которые фокусируются на узких направлениях: это позволяет аккумулировать экспертизу, разрабатывать методики профилактики, обучать педагогов и вести мониторинг. Если проблема масштабная и регулярно приводит к тяжёлым последствиям, логично выделять её в отдельное направление, а не оставлять «между делом».

Сегодня ситуация в школах, если судить по открытым источникам и резонансным случаям, остаётся напряжённой. Травля может носить как открытый, так и скрытый характер — от физической агрессии до кибербуллинга. Часто она долго остаётся незамеченной взрослыми, а дети не обращаются за помощью из-за страха усугубить положение.

Искоренить буллинг полностью вряд ли возможно, но активно снижать его уровень — реально. В первую очередь необходима профилактика: регулярные программы по развитию эмоционального интеллекта, навыков общения, управления агрессией.

«СП»: Стоит ли наказывать учителей, которые закрывают глаза на травлю?

— Вопрос наказания педагогов требует осторожности. Учителя сами могут находиться в состоянии выгорания или становиться объектом давления. Поэтому сначала необходимы обучение, поддержка, инструменты раннего выявления.

Если же при наличии ресурсов и инструкций педагог сознательно игнорирует травлю, тогда возможны дисциплинарные меры.

Депутат Госдумы РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин

— Мне неизвестны специальные исследования по поводу того, насколько распространена травля детей детьми, но мне известен опрос ВШЭ, согласно которому 70% педагогов заявили, что они сами сталкивались с травлей.

Причем, самое печальное, эта травля во многом связана с материальным положением учителя. Например, некие девицы, которые считают себя «новыми русскими», травят учительницу, которая приходит на занятия в одной и той же одежде.

Между тем, согласно другому опросу ВШЭ, 40% учителей вынуждены экономить на всем кроме еды. Судя по тому, как информация попадает в медиа, мы действительно имеем проблему с травлей в детских коллективах.

В принципе она была в разные эпохи. В моей школе, в советский период, такого не было. Хотя, судя по фильму «Чучело» в каких-то школах быть могла.

Сейчас новость заключается в том, что те, кто устраивает травлю, нередко сами на себя и доносят в интернет.

«СП»: Нужно ли нам ведомство по противодействию буллингу?

— Что касается предложения депутатов из фракции «Новые люди», то думаю, что большинство этих депутатов недостаточно опытны, видимо, не понимают, что образовательные отношения — это отношения, главным образом, не формально-юридические, а нравственно-психологические.

Юридическими нормами, созданием новых структур, управленческих или чиновничьих, здесь вряд ли что-то можно решить. Я не вижу никакого смысла в создании специального агентства по борьбе с конкретно этой проблемой, потому что тогда нам надо создавать отдельное агентство по здоровью школьников, это тоже важнейшая системная проблема, нужно создавать отдельное агентство по другим системным проблемам российского образования, например, по статусу учителя и т. д.

Мне кажется, что это совершенно неправильный путь. Правильный путь заключается в том, чтобы освободить учителя и перенацелить его на постоянную работу с детьми. Напомню, сейчас российский учитель очень сильно перегружен, более полутора ставок, колоссальное количество формальных мероприятий и до детей не всегда доходят руки.

Как сказал на одном из наших парламентских слушаний директор школы из Краснодара: «Теперь формула такая — дети уйдите из школы, не мешайте реализовывать национальные проекты образования».

Мы должны, с моей точки зрения, поднять статус учителя, уменьшить его нагрузку, а она в некоторых омских школах, а я представляю Омскую область, доходит до 50 уроков в неделю и более. Разве можно при этом нормально с детьми работать? Нет.

Нормальная работа, нормальное общение с детьми, то, что всегда называлось воспитательной работой, понимание того, как и чем живет класс, у кого из детей какие проблемы есть — это и путь преодоления проблемы.

Множить до бесконечности множить количество управленческих структур — у нас и так чиновников в федеральных структурах стало как минимум в 1,5 раза больше, чем в советских период, в регионах в 2−3 раза.

Идти надо путем не формально-бюрократическим, а создавать атмосферу живого образования.

Кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров

— Действительно, травля детей в школах, драки, оскорбления приняли широкий размах. Можно даже говорить об отдельной опции — «цифровом буллинге». Многие дети бежали от буллинга на очно-заочное обучение, другие приспособились, привыкнув лгать, изворачиваться, «молчать и кланяться», третьи — пытаются противостоять ему и их порой самих называют нарушителями дисциплины и спокойствия.

«СП»: Как бороться с этим?

— Первый и главный приём: гласность. Не замалчивать происходящее!

Второе: самоуправление. Общее собрание учеников и учителей, родителей, администрации должно вызывать «на ковёр» нарушителя и устраивать ему «морально-дисциплинарную головомойку».

Третье — отправка нарушителей в спецшколы по макаренковско-калабалинскому образцу с жёстким ежедневным графиком.

Четвёртое — создавать в школе атмосферу нетерпимости по отношению к лицам, занимающимся буллингом, — штрафовать их родителей, закрывать путь в 9−11 классы, в вузы, к разного рода развлечениям, контролировать их соцсети и блоги, запрещать их вести, держать под контролем с порога школы до выхода из неё с помощью цепочки: дежурный администратор — классный руководитель — советник по воспитанию.

«СП»: Какие меры нужно принимать в отношении учителей, которые скрывает буллинг?

— Если учитель скрывал факты буллинга или даже потворствовал ему, то — да, надо наказывать. Но важно здесь не переусердствовать, не валить всю вину на учителя: ведь порой администрация заставляет закрывать учителя глаза на безобразия или смотрит на них сквозь пальцы. Иной раз учитель сам является жертвой буллинга, боится в этом признаться, ибо он будет в подобном случае сам обвинён в некомпетентности.