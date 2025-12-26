Кому рыбьего жира? Ученые обнаружили связь питания с детской близорукостью

Удивительную связь между диетой и близорукостью у детей обнаружили ученые. Ни о чем подобном ранее не подозревали. Было известно, что питание может влиять на сетчатку глаза, хрусталик, но тут речь идет о форме глазного яблока.

Казалось бы, какая может быть связь с едой?

Изучали глаз вдоль и поперек

Но связь обнаружилась, об этом сообщается в статье в British Journal of Ophthalmology («Британский журнал по офтальмологии»).

Исследование проведено в Гонконге. В нем участвовали более 1000 детей в возрасте 6-8 лет. У них с помощью родителей подробно оценивали питание. Проверяли, есть ли у них миопия или, говоря на более понятном языке, близорукость. Это когда хорошо видны объекты, находящиеся вблизи, а удаленные, наоборот, кажутся размытыми. Как правило, болезнь развивается из-за удлинения глазного яблока — изображение от предмета не попадает точно на сетчатку, оно проецируется как бы перед ней.

Для точной диагностики у детей проверяли так называемую аксиальную (осевую) длину глаза — это расстояние от передней поверхности роговицы до сетчатки, измеряемой вдоль зрительной оси. Как нетрудно догадаться, при близорукости она должна быть увеличена.

Еще с помощью специальных приборов обязательно оценивали степень рефракции — преломления луча света, проходящего через роговицу, хрусталик и другие структуры глаза. Изменения в этом тоже отражаются на остроте зрения.

Как видите, эти оптические процессы связаны с морфологией — формой глаза и его структур. И связать их с питанием сложно, так как пищевые компоненты обычно влияют на функции — восприятие изображения и его цветов сетчаткой, прозрачность хрусталика и т.

Омега-3 против насыщенных жиров

д., но не на форму. Но, оказывается, такое влияние тоже есть.

Ученые обнаружили позитивный эффект омега-3 жирных кислот. У тех, кто потреблял их в минимальных количествах, аксиальная ось была длиннее (напомним, что это признак близорукости), а показатели рефракции тоже чаще свидетельствовали об этой патологии. Никакие другие продукты или их компоненты не оказывали позитивного действия на глаза.

Дополнительно было обнаружено еще одно вредное влияние: насыщенные жирные кислоты оказались полной противоположностью омега-3.

«Прием омега-3 жирных кислот является защитным фактором против миопии, в то время как повышенное потребление насыщенных жирных кислот является фактором риска, — делают вывод авторы исследования. — Наши результаты указывают на возможное влияние рациона питания на развитие миопии, в частности, прием омега-3 может играть профилактическую роль в отношении миопии у детей».

Осталось только напомнить, где содержатся полезные и вредные жирные кислоты. Омега-3 больше всего в рыбьем жире и, соответственно, в жирной рыбе (все сельдевые, семга, форель, палтус и т. п.). Очень много их в печени трески (из нее омега-3 и получают для БАД). В нежирной рыбе они тоже есть, но в меньшем количестве.

Вредными насыщенными жирными кислотами богаты все твердые жиры — от животных до пальмового масла.