Ребенок обречен на одиночество. Почему гаджет — плохой подарок на Новый год

В преддверии Нового года родители снова спорят, стоит ли дарить детям гаджеты. Детский психолог, член Российской ассоциации арт-терапевтов Анастасия Климченко объяснила aif.

ru, как экраны влияют на эмоциональный интеллект и почему впечатления и живое общение для детей важнее любого устройства.

По словам детского и семейного психолога, сегодня речь идёт не просто о зависимости от экранов, а о более глубоком процессе — снижении способности ребёнка понимать себя и других.

«Я работаю с детьми больше 18 лет и вижу тенденцию к снижению развития эмоционального интеллекта, который вбирает в себя такие качества и навыки, как понимание себя, своих чувств, наблюдение за другими людьми и также распознавание их чувств и состояний, умение сообщать о своем состоянии и просьбах, просить о помощи», — объясняет психолог. По её словам, дети всё чаще взаимодействуют с гаджетами, которые не требуют эмоционального отклика и не учат живому диалогу. Экран не реагирует на интонации, паузы, мимику и прикосновения — те самые элементы, через которые формируются эмпатия и понимание другого человека.

При этом Климченко сразу снимает распространённое опасение родителей: психологи не призывают полностью исключать технологии из жизни ребёнка.

«Да, они развивают многие другие навыки и процессы, поэтому мы совсем не предлагаем от них отказываться. Таков современный мир», — подчёркивает специалист.

Одиночество за экраном

Проблема, по её словам, возникает тогда, когда гаджет становится основным или единственным способом взаимодействия с миром.

Психолог отмечает, что при избытке экранного времени без живого общения ребёнок постепенно уходит в себя и всё меньше ориентируется на окружающих людей. Это отражается и на общении со сверстниками, и на отношениях в семье.

«Слишком большое взаимодействие с компьютером или гаджетами без тёплого общения с близкими и друзьями провоцирует закрытость ребёнка от социума», — говорит Климченко.

Она поясняет, что понимание себя невозможно без контакта с другим человеком. Именно в диалоге, в реакции собеседника, в совместных переживаниях ребёнок учится распознавать эмоции — свои и чужие.

«Представьте на минуту, что вы разговариваете с каким-то неживым предметом. Что вы почувствуете? Правильно, одиночество», — приводит наглядный пример психолог. По её словам, потребность быть услышанным и принятым — одна из базовых для человека. Но, если ребёнок не учится выражать чувства, обсуждать переживания и наблюдать за реакциями других, эта потребность остаётся неудовлетворённой.

Что подарить вместо гаджета

Вместо очередного гаджета стоит выбрать то, что даст ребёнку живые эмоции и впечатления. Это могут быть билеты в театр, совместный поход, квест или поездка — то, что запомнится и станет общим воспоминанием.

Важно также заранее продумать каникулы, наполнив их событиями. Даже одно небольшое приключение в день — прогулка, совместная готовка или игра — помогает восстановить утраченный контакт.

И ещё один шаг — семейный цифровой детокс. Несколько часов в день без телефонов, когда устройства откладывают все, чтобы услышать и почувствовать друг друга по-настоящему.