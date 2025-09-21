Взрослые цифры. Названо, с какого возраста надо мерить детям давление

Давление обычно ассоциируется с пожилыми людьми, но никак не с детьми. Хотя, как отмечают эксперты, об измерениях этого показателя именно у детей как раз и надо задуматься.

Это позволит предупредить у них развитие заболеваний сердца и сосудов в будущем.

Новое исследование выявило связь между высоким кровяным давлением в возрасте семи лет и повышением риска смерти от болезней сердца и сосудов на 50 % в течение следующих 50 лет.

Дети редко проходят плановую проверку давления. Однако оказалось, что важность регулярной проверки переоценить практически невозможно. Исследование было проведено на основании данных 38 тыс. детей, у которых мерили давление в возрасте семи лет в рамках длительной работы. Затем наблюдение продолжалось 54 года.

Оказалось, что те дети, у которых отмечалось высокое давление, с большей долей вероятности умирали от сердечно-сосудистых патологий в среднем возрасте по достижении 50 с небольшим лет. Риск был максимально большим, если у ребенка показатели давления оказывались на уровне верхних 10 % для их возраста, пола и роста.

Повышение давления или даже гипертония у детей может увеличить риск смерти на 40-50 % в ближайшие 50 лет. Отсюда вывод, что крайне важно отслеживать показатели давления у детей, чтобы поддерживать оптимальное здоровье сердца и сосудов.

При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail