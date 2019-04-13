СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ МАТЕМАТИКЕ. ОТ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ МИРА

На фото: Маарит Росси, учитель математики из Финляндии, финалист Global Teacher Prize-2016

Маарит Росси является автором методики преподавания математики «Paths to Math» - методики, которая опирается на решение задач, подсказанных повседневной жизнью. Дети, которые занимаются по этой методике, в целом демонстрируют более качественные знания математики по сравнению с другими финскими школьниками. Это подтверждается оценками PISA. Особенно выделяются своими успехами девочки. Маарит Росси говорит, что родители могут вдохновлять своих детей познанием математики ежедневно, на примере обычных вещей и дел. И для этого не нужна какая-то специальная подготовка.

Просите детей помогать вам в составлении списка покупок

Составление списка покупок тренирует не только письмо, но и математические навыки, начиная от элементарного сложения и заканчивая вычислением стоимости весовых продуктов. Например, вы можете попросить ребенка переписать в отдельный блокнотик все данные с чека после очередного похода в магазин.

Учите конвертировать валюты друг в друга

В блокноте распишите наименование продукта, вес продукта (или количество), стоимость за штуку или килограмм, а также название магазина, в котором продукты были куплены. Это позволит в будущем сравнивать магазины и находить более выгодные варианты. Если в магазине есть рекламный каталог, забирайте его домой и изучайте вместе с ребенком - вычисляйте стоимость скидки на тот или иной товар. Когда выбираете рецепт для приготовления какого-то блюда, можете вместе подсчитать его стоимость, исходя из нужного количества продуктов. В конце месяца можно сравнить траты на продукты и выяснить, чего покупалось больше, чего меньше. Так вы одновременно с развитием математических навыков формируете у детей компетенцию ведения бюджета, планирования меню, составления краткосрочных и долгосрочных списков покупок - весьма важный жизненный навык.

Это тоже финансовый навык, продиктованный жизнью, в основе которого лежит все та же математика. Сколько будет в рублях 10 долларов? А 10 евро? Какой информацией нужно обладать и где ее можно взять, чтобы это узнать? В данном случае особенно часто применяется навык округления чисел - и ребенок понимает это на практике. 10 долларов сегодня это 656 рублей и 69 копеек. Но ведь проще сказать, что это «примерно 660 рублей». А 10 евро это примерно 750 рублей. Если вы поедете на отдых в Таиланд, то легко сможете рассчитать, сколько батов лежит в вашем рублевом кошельке, и что вы сможете на них купить на базаре или в туристической лавке. Кстати, знакомство с валютами разных стран это и математический, и культурологический аспект знаний.

Планируйте поездки с детьми

Если семья готовится летом к путешествию, то ей нужно заранее спланировать бюджет. Участие детей будет очень кстати. Если вы едете на своей машине, рассчитайте, сколько времени вы будете в пути, двигаясь с определенной (безопасной) скоростью? Если на пути есть достопримечательности или интересные мероприятия, запланируйте время их посещения, вычислите, во сколько вам нужно будет выехать из города, чтобы успеть во все места до закрытия или окончания мероприятий. Подсчитайте бюджет на подарки родственникам, на развлечения, на ночлег и прочие расходы.

Жизненных ситуаций, связанных с математикой, довольно много. Возможно, вы их даже сами не замечаете. Но если вы будете держать подход Маарит Росси в голове, то ваше внимание всегда будет акценировано на примерах математических задач: сколько минут ехать до театра, и во сколько нужно выйти из дома, чтобы не опоздать, сколько часов в неделю уходит на компьютерные игры и занятия музыкой, сколько калорий в 100 миллилитрах молока и витамина С в килограмме мандаринов, а сколько нужно организму, какой расход ткани понадобится на пошив мягкой игрушки или платья принцессы, выяснить среднюю продолжительность жизни, средний размер обуви, средний размер одежды членов семьи… Уверены, у вас наберется не один десяток идей!