Кузикмяк по-татарски (с картошкой)

Лепёшки с картофельной начинкой - вкусные и очень сытные. Блюдо с таким забавным названием оценят все без исключения.

Ингредиенты

Тесто:

Молоко - 120 мл

Масло сливочное - 30 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Мука пшеничная - 280-300 г

Начинка:

Картофель - 500 г

Соль - по вкусу

Укроп свежий - 20 г

Масло сливочное - 15 г

Молоко - 100 мл

Дополнительно:

Масло сливочное - 20 г

  • 182 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.4
  • Ж: 6.25
  • У: 27.36

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Кузикмяк по-татарски (с картошкой) готовим из этих ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В горячем молоке растопить масло, добавить соль и сахар.

 

Добавить муку.

 

Фото 2

 

 

Заместитель мягкое тесто.

 

Переложить в пакет и оставить на 15-20 минут.

 

Фото 3

 

 

Картофель отварить в подсоленной муке до готовности.

 

Фото 4

 

 

Размять картофель в пюре, добавив масло и молоко.

 

Фото 5

 

 

Нарезать в картофель укроп.

 

Перемешать.

 

Фото 6

 

 

Тесто разделить на 8 частей.

 

Фото 7

 

 

Каждую часть раскатать в тонкую круглую лепешку.

 

Фото 8

 

 

Испечь лепёшки на сухой сковороде, на среднем огне, переворачивая.

 

Горячие лепешки смазать сливочным маслом.

 

Фото 9

 

 

На половину лепёшки выложить начинку (несколько ложек).

 

Согнуть лепешку.

 

Фото 10

 

 

Кузикмяки по-татарски (с картошкой) готовы.

 

Фото 11

 

 

Приятного аппетита.

 

Кузикмяк по-татарски (с картошкой), рецепт с фото
рецепты
