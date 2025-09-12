Ингредиенты
Молоко - 120 мл
Масло сливочное - 30 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 1 ч.л.
Соль - 1 ч.л.
Мука пшеничная - 280-300 гНачинка:
Картофель - 500 г
Соль - по вкусу
Укроп свежий - 20 г
Масло сливочное - 15 г
Молоко - 100 млДополнительно:
Масло сливочное - 20 г
- 182 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.4
- Ж: 6.25
- У: 27.36
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кузикмяк по-татарски (с картошкой) готовим из этих ингредиентов.
В горячем молоке растопить масло, добавить соль и сахар.
Добавить муку.
Заместитель мягкое тесто.
Переложить в пакет и оставить на 15-20 минут.
Картофель отварить в подсоленной муке до готовности.
Размять картофель в пюре, добавив масло и молоко.
Нарезать в картофель укроп.
Перемешать.
Тесто разделить на 8 частей.
Каждую часть раскатать в тонкую круглую лепешку.
Испечь лепёшки на сухой сковороде, на среднем огне, переворачивая.
Горячие лепешки смазать сливочным маслом.
На половину лепёшки выложить начинку (несколько ложек).
Согнуть лепешку.
Кузикмяки по-татарски (с картошкой) готовы.
Приятного аппетита.
