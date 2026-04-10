Школа и ложный гуманизм

Ложный гуманизм

Полная безнаказанность

Уже в поздний советский период в школах начинает преобладать ложный гуманизм в отношении детей. Мол, нельзя допускать телесных наказаний в школе. Только доброе слово, моральное воспитание. Уговаривать хулиганов, идиотов и малолетних преступников быть добрыми и хорошими.Однако этот подход и плодит детское насилие.Травлю слабых детей, «белых ворон» и учителей. Общее одичание.Уже тогда в классах были хулиганы, нарушители всех правил, драчуны. Они обычно были более физически развитыми, и главное – агрессивными, готовыми идти на конфликт. Часто с психическими отклонениями.Но тогда ещё можно было их ставить на место. По умолчанию чаще всего закрывали глаза на то, что физрук, трудовик и любой учитель может дать хулигану физический отпор. Причём такой ученик потом получал ещё и от родителей. То есть родительское сообщество было за учителей. Никакой мутной ювенальной юстиции и ложного гуманизма.На этом обычно конфликт был исчерпан. Хулиган через свою попу понимал, что барагозить, беситься нельзя.Хулигана, который срывал урок, просто ставили в угол или выгоняли из класса. Под смех всего класса, то есть это был показатель, что скандалист проиграл. Приглашали в кабинет к завучу или директору, которых боялись ещё больше.В более запущенных случаях учеников оставляли на второй год без боязни подорвать отчётность. Страшная беда нынешних школ – бюрократическое очковтирательство, имитация того, что «всё хорошо, прекрасная маркиза». Ставили на учёт в детскую комнату милиции. Изолировали «проблемных» в специальных школах, где они получали шанс на исправление, обучаясь по специальной воспитательной программе с особым режимом.Часто упор делался на общественно-полезный труд.Тем самым хулиганов изолировали от класса, чтобы «паршивая овца» не испортила всех остальных. Для остальных учеников это также был урок.Что показывает громкийубийства трудным подростком учительницы в Пермском крае!? Что современная школа сваливается уже ниже плинтуса. Ведь в советской системе даже троечники были грамотными и до беспредела не доходили.Перманентные школьные либеральные «реформы», модернизации и оптимизации в западном стиле довели школу до инферно.Учителя превращены в бесправных существ, низших чиновников-клерков. Их не уважают ни чиновники, ни родители (уже новые поколения, воспитанные обществом потребления), ни ученики.С дебилами вроде «трудного» подростка, убившего учительницу, которые теперь есть в каждом классе, в обычных школах сделать ничего нельзя. Только «доброе слово» и тесты у психолога. Пока не произойдёт эксцесс.Учителя по пол-урока тратят, чтобы успокоить двух-трех клоунов-дурачков, которые почувствовали, что им ничего не могут сделать. Они встают, ходят, дерутся, кричат и употребляют нецензурную, лагерную лексику. Провоцируют учителей. Таких персонажей даже из класса выгнать нельзя, ведь если он что натворит за его пределами, то виноват учитель. А хулиганы срывают уроки, к ним присоединяются прочие, увидев, что им ничего не будет. Дурной пример заразителен. Учебный процесс нарушен. На выходе страдают все, не получая знаний. У учителей стресс, они выгорают. Молодые бегут из школ.Всё заканчивается вызовом родителей в школу. Могут и не прийти. Очередными словами «о вечном и добром» на собрании. Всё остаётся как было.Плюс выходцы из южных регионов-республик бывшего СССР, где процесс одичания происходит быстрее, так как они не успели перейти к развитой городской и индустриальной цивилизации. Эти уже сбиваются в стаи, имеют «крышу» от своих этнических кланов и общин. Также не знают русский язык, то есть уровень класса моментально сильно проседает.Сама проблема решится быстро. Просто навести порядок и дисциплину, взять лучшее, что было в СССР. Это и есть истинное человеколюбие, защита интересов подавляющего количества детей, родителей, учеников и всего общества.Нужно помнить, чтоС западной концепции (жизнеустройства) безнравственного общества на русскую концепцию справедливого общества. На основе этики совести и правды. С общества потребления, выродившегося в общество истребления и самоистребления (с вымиранием русского суперэтноса и почти всех коренных народов нашей державы), на общество знания, служения и созидания, которое начали строить в Великом Союзе.С отрицанием хищной, паразитической капиталистической системы и возвращением к социальной справедливости социализма. С учётом работы над ошибками СССР.Однако в стране по-прежнему господствует прозападная, либеральная парадигма-модель. Её хорошо выразил в своё время политик В. Жириновский: «Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования».